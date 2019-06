Milo: Interesi kombëtar vjen para aleancës me PS-në

Kreu i Partisë Demokracia Sociale, Paskal Milo, ka zhvilluar një takim me presidentin e vendit Ilir Meta. Pas takimit me presidentin, Milo që kryeson një parti në aleancë me Ps-në, foli për mediat:

“Me presidentin e republikës diskutuam rreth situatës dhe zhvillimeve aktuale. Biseduam me shqetësim. I shpreha shqetësimet e mia për krizën politike që ndodhet vendi. Ndamë së bashku shqetësimin së zgjedhjet duhet të administrohen me kujdes. Shqipëria duhet të ketë zgjedhje gjithëpërfshirëse. S’ka rëndësi se kur bëhen zgjedhje; rëndesi ka që të bëhen sipas standardeve të plotësojnë kriteret demokratike të jenë të lira dhe në mënyrë të veçantë të jenë gjithëpërfshirëse.

Paskal Milo theksoi se PDS shpreh gatishmërinë për të takuar të gjitha subjektet politike për të trajtuar me përgjegjësi krizën aktuale politike.

Milo: Ne do vijojmë të takohemi jo vetëm me presidentin. Shprehim gatishmërinë tonë për t’u takuar me të gjitha subjektet politike për ta trajtuar me përgjegjshmëri krizën politike në të cilën ndodhet Shqipëria që të gjejmë zgjidhjen më të përshtatshme më të domosdoshme. Ndaj partia social demokrate është e gatshme për t’u takuar edhe me PS edhe me subjektet e tjera politike me mendimin se Shqipërisë në këto momente të vështira duhet të dëshmojë urtësi dhe klasës politike përgjegjshmëri që interesi kombëtar të mbizotërojë mbi interesat politike.

Paskal Milo shtoi se partia që përfaqëson dëshiron stabilitet kombëtar.

Milo: Unë përfaqësoj Partinë Demokracia Sociale. Jam dhe vijoj të qëndroj në aleancë të deklaruar me PS por kjo s’do të thotë që të mos jem i lirë për të shprehur pikëpamjet e mia. Subjekti politik që përfaqesoj vendos interesin kombëtar. Duam stabilitet dhe që Shqipëria të shmangë përplasjet politike dhe sociale.

e.ll./dita