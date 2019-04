Milo: Kriza politike do thellohet, zgjedhjet do të shtyhen

Kryetar i Partisë Demokracia Sociale. Paskal Milo, i ftuar në Ora News, referuar krizës politike deklaroi se ajo ka për t’u thelluar edhe më tej.

Gjithashtu Milo tha se do kërkohet kompromis për shtyrjen e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit.

“Opozita e vërtetë është në rrugë dhe në 13 do dalë prap në rrugë. Por dalja e vazhdueshme në rrugë e kësaj opozite që mund të dalë jashtë kontrollit, mund të krijojë tensione. Nuk mbështes atë që ka bërë opozita duke braktisur parlamentin, por ndodhemi para një fakti të kryer që nuk zhbëhet më dhe unë parashikoj që kriza do thellohet. Ajo opozitë nuk kthehet më në parlament dhe po ta shihni qeveria ka bërë një ofertë dhe e ka lënë derën e hapur. Zhvillimet do të na sjellin, aty nga fillimi i majit kur mund të shterojnë të gjithë mundësitë për të gjetur kompromis. Do jemi para një alternative ose do shkojmë para zgjedhjeve të qershorit pa opozitë, ose do shtyhen zgjedhjet. Jam i prirur të besoj që do kërkohet një kompromis për shtyrjen e zgjedhjeve”, tha Milo.

v.l/ Dita