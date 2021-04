Milva Ekonomi: Vota për PS, për skuadrën që ka energjinë për t’i cuar deri në fund projektet madhore

Kandidatët për deputetë të Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit kanë zhvilluar një takim me profesionistët e rinj të qytetit. Takimi është zhvilluar pranë stadiumit “Niko Dovana” dhe në të kanë marrë pjesë qindra të rinj e të reja. Milva Ekonomi, si kryesuese e listës së PS në këto zgjedhje u shpreh se më kënaq entuziazmi që shoh tek ju, çka do të thotë se ju besoni atë që besojmë edhe ne.

“Ju jeni në fakt mesazherët më të mirë, sepse ju dini të përcillni në çdo njësi, në çdo vend mesazhin tonë, mesazhin tonë të thjeshtë, punën tonë. Këtë ne duam ta jetësojmë së bashku me ju”. Durrësin nuk e kursen aspak tërmeti dhe pandemia, por ne ia dolëm me të dyja këto, u ringritëm, përballuam sfidat e tërmetit me rindërtimin dhe ja ku jemi edhe me vaksinimin, procesi i vaksinimit masiv po ecën shumë mirë, – shtoi me tej Milva Ekonomi. Duke folur për cilësinë e kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit, Ekonomi tha se: “ne kemi një skuadër shumë të mirë, në skuadrën tonë është edhe kryeministri Edi Rama, por ajo që ëhstë më e rëndësishme, është Partia Socialiste, e cila është një forcë politike promotore e mandatit të tretë. Ne kemi filluar të mendojmë për vizionin e ri të Dyurrësit jo tani në fushatën elektorale, por kohë më parë kur ideuam projektet madhore për qarkun tonë, kur ideuam investimet që do të mund të zbatonim këtu në qytet. Me këto investime, Durrësi do të pësojë transformime të mëdha, jo si Vlora, por edhe më shumë se aq. Ne besojmë tek talenti dhe energjia e të rinjve, pasi ata dinë të punojnë me mend dhe dinë ti bëjnë analizat në mënyrë të zgjuar, prandaj dhe unë jam e bindur se ju që jeni sot në këtë takim do të dini ta bani mirë dallimin se cili është ai që e realizon vizionin, prandaj duke besuar fort në këtë gjë, në 25 prill votoni numrin 12, skuadrëne PS që ka energjinë dhe vendosmërinë për ti cuar deri në fund projektet madhore”, tha Ekonomi.

m.m/ dita