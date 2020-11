“Ministrat e mi nuk kurohen në Turqi”, Rama: 1 herë në 100 vjet bie pandemia dhe as tani opozita s’po bën detyrën

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj atyre që hedhin akuza për situatën në spitalet COVID. Kreu i qeverisë, tha se spitalet tona janë njëlloj me spitalet e çdo vendi të zhvilluar, sa i përket trajtimit të COVID.

Kreu i qeverisë reagoi edhe për ata që kurohen në Turqi, ku sipas tij, shkojnë jo se nuk gjejnë shërbim në spitalet e vendit. Rama tha se asnjë nga ministrant e tij, që u infektuan me COVID, nuk u larguan nga Shqipëria.

“Në masat e reja që do të hyjnë në fuqi në 1 janar, përveç investimeve në sektorin e shëndetësisë është dhe një masë që sot ka rëndësi. Rritja me 40 përqind e pagës së mjekëve. E bëjnë pagën e mjekut të Shqipërisë një pagë absolutisht të denjë dhe konkuruese me vendet e tjera. Ne ndërkohë në këtë buxhet kemi vazhdimin e një mbështetje që hyn në fuqi në ditët në vijim për të prekurit me COVID që kurohen në kushte shtëpie. Tu them qytetarëve se duhet t’i referohen besnikërisht mjekut të familjes dhe të gjitha këshillave që marrin nga urgjenca kombëtare dhe të mos marrin ilaçe e mos të shpenzojnë nga buxheti për të bërë dëm në shëndetin e tyre”, tha Rama.

Rama nuk i ka kursyer akuzat për opozitën, sipas së cilit në këto ditë të vështira duhet të ishte bashkë me shumicën për të përballuar këtë situatë.

“Ka një opozitë, ajo jashtë parlamentare që për fat të keq edhe njëherë në 100 kur bie një sëmundje mbi tërë botën dhe prek dhe Shqipërinë nuk gjen arsye dhe forcë morale për t’u bashkuar me shumicën dhe për të luajtur një rol konstruktiv, jo duke hequr dorë nga kritikat, jo nga detyra për të nxitur qeverinë në drejtimin e duhur, por mos të bëjë krimin e disinformimin e një realiteti. Është kriminale t’u thuash qytetarëve që spitalet janë në kolaps, mund të ishin, por nuk janë. Kam dëgjuar se bëhen vetëvrasje se bën zhurmë sistemi i oksigjenimit, absurde. Thonë që ka një zhurmë të barabartë me zhurmën e ngritjes së avionëve, kjo zhurmë është e njëjta në të gjithë botë se të njëjta janë apuraturat. Nuk është vetëm këtu që ka të vetëvrarë në spitale, ka pasur edhe në vende të tjera dhe në asnjë vend tjetër nuk është hedhur përpjetë asnjë opozitë për t’ia faturuar këto fatkeqësi qeverisë. Ashtu si kundër, personeli shëndetësor në Belgjikë, edhe pse me COVID u urdhërua që të vazhdojë punën në spitalin COVID për shkak të shterimit të burimeve njerëzore, dhe këtë nuk e them unë, ky lajm u përhap me shpejtësi gjithandej dhe të tilla ka në të gjitha vendet. Nuk ka asgjë jashtë Shqipërisë që nuk është një Shqipëri”, tha Rama.

