Ministri hungarez: Merruni vetë me hallet tuaja, BE ka të vetat

Bashkimi Evropian nuk ka autoritetin të njohë apo jo zgjedhjet në Shqipëri. Kështu u shpreh ministri i Jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjarto në një intervistë ekskluzive për RTV Ora, i cili tha se janë shqiptarët që duhet të marrin vendime për vendin e tyre.

Peter Szijjarto: Ne nuk kemi autoritet për të njohur ose jo zgjedhjet tuaja lokale. Nuk është puna jonë, pasi ne kemi mjaftueshëm sfida që duhet të përballemi dhe nuk na duhet të merremi me problemet e të tjerëve. Prandaj Shqipëria nuk ka nevojë të marrë apo jo aprovimin e BE për zgjedhjet. Jeni ju shqiptarët që duhet të merrni vendimet për vendin tuaj.

Ai tha se Bashkimi Evropian nuk zgjidh krizat e të tjerëve, por vetëm luan rolin e ndërmjetësit kur ka një kërkesë të tillë.

Peter Szijjarto: Nuk më ka pëlqyer kur institucionet evropiane kërkojnë të interferojnë në vendet e tjera që nuk janë anëtare të BE. Nuk duhet të jetë BE ajo që zgjidh krizat e të tjerëve përveçse kur ka konsensus të brendshëm dhe kërkohet këshilla e institucioneve si ndërmjetës. Mendoj që BE duhet të tregojë respekt ndaj vendeve të tjera dhe të luajë rolin e ndërmjetësit vetëm në rastet kur ka dialog për një kërkesë të tillë.

Në lidhje me vendimin për mos hapjen e negociatave, Peter Szijjarto u shpreh i zhgënjyer nga sjelljet e vendeve anëtare, pasi siç tha ai Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë plotësuar detyrat. Diplomati hungarez tha se shtyrja e vendimit nuk ka të bëjë me zhvillimet politike të dy vendeve.

Peter Szijjarto: Shtyrja e vendimit të Këshillit të Ministrave të unionit nuk ka të bëjë me zhvillimet politike. Nuk kam dëgjuar një qëndrim të qartë në asnjë nga vendet e unionit që i referohet krizës politike në Shqipëri. Ajo që ka rëndësi është përmbushni ato detyra që ju kanë dhënë më parë, siç është reforma në drejtësi, ekonomi dhe çdo gjë tjetër që BE ju ka vënë detyrë për të zbatuar. Jam i sigurt që vendimi në vjeshtë do të bazohet në këto reforma.

e.t./dita