Ministrja e Kulturës tregon se ç’po ndodh me banorët që lanë hotelet: Rindërtimi do të zgjasë edhe në 2021

“Procesi i rindërtimit ka nisur, është një proces i futur brenda një kuadri ligjor”.

Kështu u shpreh ministrja e Kulturës, Elva Margariti, në rubrikën “Opinion”, në News24, teksa foli për pasojat e tërmetit tragjik të 26 nëntorit.

Ministrja deklaroi se përveç zonave të reja, të përcaktuara tashmë, në mbledhjen e ardhshme të Komitetit Kombëtar të Rindërtimi do të shqyrtohet mundësia edhe për katër zona të reja.

“Ishte një punë shumë e gjatë, e koordinuar me ekspertë të ndryshëm për hartimin e një plani të nevojave, që është drejtuar nga grupe të ndryshme teknike në secilën ministri. Ka qenë një punë një mujore. U shtuan edhe të gjitha institucionet e tjera, si në Durrës, ashtu edhe në Tiranë”, tha ministrja.

Ligjin me kohën se kur pritet të përfundojë procesi i rindërtimit, ministrja Margariti theksoi se një gjë e tillë mund të zgjasë edhe përgjatë vitit 2021, ndryshe nga ç’ka deklaruar kryeministri Edi Rama, se brenda vitit 2020 banorët do jenë nëpër banesat e tyre të reja.

“Ka filluar një tjetër program, ai i bonusit të qirave, që ka dhënë menjëherë efektin e lëvizjes së banorëve. Shumë prej tyre janë banorë që me mbarimin e akteve të ekspertimit janë kthyer drejt banesave të tyre, kanë aplikuar për lejet e rikonstruksionit, aty ku dëmet kanë qenë të vogla. Shumica e banorëve që u futën nëpër hotele, u gjendën atyre edhe për shkak të panikut. Shumë prej tyre qëndronin ende në hotel, sepse mund të ishin të vetmuar dhe kishin frikë të ktheheshin në banesën e tyre, por tashmë është futur në mirëadministrimin e pushtetit vendor”, ka thënë ajo.

“Fundi i 2020 është targeti kryesor për të akomoduar banorët. Për ne nuk është me rëndësi vetëm akomodimi, por edhe shtimi i shërbimeve të reja. Me gjithë skenarët e mundshëm, që po hartojmë, do jetë një proces që do zgjasë edhe gjatë 2021, por që do sjellë vetëm impakt pozitiv. Nuk po kërkojmë të ngremë hapësira fjetore rezidencash, por po parashikojmë të ndërtojmë hapësira me standarde të larta jetese”, deklaroi Margariti.

j.l./ dita