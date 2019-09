Ministrja: Fokusi në dëmin psikologjik se ai finaciar, i garantuar

Ministrja e financave dhe ekonomisë, Anila Denaj ka bërë një deklaratë për mediat pas mbledhjes së qeverisë në Durrës për masat që do merrem për të përballuar pasojat e tërmetit të ditës së djeshme. Denaj tha se dëmet kanë qenë minimale për tërmetin në fjalë, por një vlerësim i plotë do të jepet për dy javë. Ajo shtoi se fondi i emergjencave nuk është prekur dhe nëse do jetë e nevojshme do të akordohen fonde shtesë.

Ministrja Denaj u shpreh: “Ne jemi duke vizituar të gjithë zonat, sikurse ju e dini. Jemi shpërndarë dhe kemi filluar nga Tirana e më pas vijuam në Durrës. Sigurisht janë dëme në banesa, por edhe në biznese… Do të kemi një vlerësim brenda dy javëve”.

Ministrja shtoi: “Vlerësojmë që dëmet për atë tërmet që ndodhi janë minimale, nuk e themi dot në vlera absolute shumën financiare, sepse ajo do të jetë vetëm e mbështetur në shifra që vijnë nga ekspertët. Fondi i Emergjencave nuk është prekur pasi nuk jemi goditur nga situata emergjente këtë vit. Ai fond ju garantoj që është i paprekur. Qeveria është e gatshme në të gjitha skenaret që janë diskutuar dje në Ministrinë e Financave që të alokojë fonde shtesë në varësi të nevojave që do të vijnë dhe verifikimeve në terren nga strukturat përkatëse. Kështu që, në këtë aspekt kjo pjesë e financimi është e garantuar”.

Ministrja Denaj nënvizoi edhe aspektin psikologjik të kthimit në banesë. Sipas saj, pasi inspektoriatet përkatëse të kenë vlerësuar qendrueshmërinë e godinave, do të krijohet një farë qetësie.

Në përputhje me deklaratën e kryeministrit gjatë mbledhjes në Durrës, i cili i kërkoi të gjithëve të ndërmarrin rolin e psikologut, pasi, sipas tij, ky është një moment që kapërcehet me komunikim, ministrja Denaj theksoi:

“Të gjithë kemi qenë në panik. Në forma nga më të ndryshme e kemi jetuar atë dhe me fëmijët tanë dhe e kishim më të vështirë për ta shpjeguar situatën. Kërkohet mbi të gjitha qetësi. Është e panevojshme të flasim vetëm për dëmet financiare, dëmet psikologjike janë ato që duhet të vlerësojmë në këto momente, por duke garantuar që këto dëme në çfarë do lloj shume që të vijnë duke u vlerësuar sipas strukturave përkatëse në vlerat e tyre financiare do të jenë plotësisht të mbuluara nga buxheti i shtetit”.

Ministrja përmendi edhe nevojën që të gjithë të solidarizohen, duke iu referuar edhe fondit që Shoqata Shqiptare e Bankave kishte dhënë për të dëmtuarit në Qafzezë.

e.ll./dita