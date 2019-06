Ministrja Gjonaj: Pjesëmarrja si në vitin 2015, mohoj kërcënimet nga PS

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ka komentuar në studion e “News 24”, procesin zgjedhor të kësaj të diele. Gjonaj është shprehur se pjesëmarrja e ulët në votime nuk e shqetëson PS-në dhe kryeministrin Edi Rama, pasi sipas saj, nuk e vendosi mazhoranca që opozita të mos merrte pjesë në zgjedhje.

Ajo ka deklaruar: “Ka një pjesëmarrje të atillë që ka pasur dhe në 2015. Nuk është absolutisht shqetësim për PS dhe kryeministri. Do ishte mirë të kishim më shumë pjesëmarrje, por këto janë zgjedhje atipike në llojin e tyre, të bojkotuara nga opozita, të kërcënuara deri vonë, si në Shkodër, Vau i Dejës, që e tensionuan procesin, por askush nuk mund t‘i bëjë sfidë ligjit”.

E pyetur nëse qytetarët janë kërcënuar, si thotë PD, ajo tha: “Në asnjë mënyrë nuk janë kërcënuar qytetarët, mohoj kategorikisht këtë gjë. Çdo qytetar e ka kuptuar vetë, që vota sot është shumë e rëndësishme, pasi ka të bëjë me ndryshimin që duhet të vijë në Shqipëri pasi gati 30 vjet”.

E pyetur nëse pjesëmarrja e ulët duhet ta bëjë kryeministrin të reflektojë, Gjonaj ka thënë: “Jemi futur në garë si subjekt zgjedhor, pasi Meta dekretoi datën e zgjedhjeve 30 qershorin. Nuk e zgjodhëm që të ishim pa kundërshtar, e zgjodhëm dhe i vuri kushtet opozita. Për sa kohë nuk duan të garojnë kjo është e lirë, e duam apo jo këtë proces. Ne donim të kishim një kundërshtar të fortë, por nuk e vendosëm ne këtë. Ne po respektojmë të gjitha rregullat e procesit. Ndërkombëtarët kanë monitoruar sot procesin, ndërsa më parë u shprehën kundër dhunës”.

Në lidhje me nje dialog me PD-në, ministrja theksoi se kryeministri e ka ftuar vazhdimisht Bashën për të folur, dërgoi letra të hapura. Kjo do të vazhdojë në bazë të asaj që do të vendoset dhe kryeministri do të mendojë. PS ka qenë gjithmonë e hapur për dialog konstruktiv, pa kushte.

Por ajo nuk ka pranuar të komentojë mbi dialogun e mundshëm, duke thënë se ngjarjet do të ndiqeshin me rradhë pas zgjedhjeve.

Ministrja Gjonaj u pyet edhe për hetimet në lidhje me përgjimet e bëra publike nga“Bild”, në lidhje me të cilat ka nënvizuar: “Edhe ne jemi të hapur që proceset hetimore të jenë të paanshme, të shpejta. Nuk është Prokuroria që ndikohet nga PS, ndaj dhe në këtë pavarësi që ka, do të kryejë një proces të drejtë, por duhet të hetojë më shpej”. Ajo nënvizoi se qëndrimi i PS-së do vendoset në bazë të hetimeve.

Në lidhje me Gjykatën Kushtetuese, Gjonaj deklaroi se është në proces. “KED po kryen një proces të jashtëzakonshëm rreth kandidatëve të Kushtetuese. Ata do e përfundojnë këtë proces sa më shpejt, në mënyrë që në shtator apo tetor Gjykata Kushtetuese të nisë funksionimin”.

Ministrja u shpreh e kënaqur se vëzhguesit ndërkombëtarë kanë qenë në proces, duke shprehur besim se raporti i tyre do të jetë pozitiv.

Në lidhje me qëndrimin e presidentit Meta ajo nuk u prononcua duke thënë: “Mund të flas për pozicionin tim, që e shoh si një ditë që më jepet vetëm një herë në dy vjet për ta pasur, ku duhet të ushtrojë detyrat e mia si qytetare.”