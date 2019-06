Ministrja Gjonaj: Zgjedhjet zhvillohen më 30 qershor, siç janë dekretuar

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka deklaruar sërish se zgjedhjet lokale do të mbahen më 30 qershor. E ftuar në emisionin Opinion të Blendi Fevziut këtë të enjte, Gjonaj tha se data e zgjedhjeve është vendosur me dekret dhe në përputhje me Kodin Zgjedhor.

Ministrja Gjonaj tha se Kushtetuta i jep presidentit të drejtën për të përcaktuar datën e zgjedhjeve, por jo për ta anuluar atë. “Në rastin konkret (për anulimin e datës së zgjedhjeve) në konstatimin tonë, akti i presidentit është një akt administrativ. Kemi një vendim të 2017 të Gjykatës Kushtetuese, të Forca Rinia që e ka çuar në Gjykatën Administrative. Duhet të vihen në lëvizje organet administrative. Kolegji zgjedhor është një gjykatë”.

Në vijim, Gjonaj tha se me rezolutën e votuar këtë të enjte në parlament ka filluar dhe procedura për shkarkimin e presidentit, duke theksuar: “Më pas procedura është shumë e qartë si dhe rregullorja e Kuvendit. Gjykata Kushtetuese e thotë fjalën e fundit”.

E pyetur se kur Gjykata Kushtetuese do të formohet, ministrja tha se “KED është në fazën e fundit të kandidaturave për Gjykatën Kushtetuese. Do jenë tre anëtarët që do zgjedhë presidenti. Nëse presidenti nuk zgjedh ka një mekanizëm zhbllokues, ai që është i pari që është zgjedhur më me shumë pikë nga KED do kalojë”.

e.ll./dita