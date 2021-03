Ministrja Kushi takim ‘online’ me 250 mësues: Profesioni i mësuesit është më fisniku

Ministrja e Arsimit, Evis Kushi zhvilloi një takim të kombinuar, online dhe fizik me rreth 250 mësues me rastin e 7 marsit.

Ministrja shprehu keqardhjen që ky takim nuk mund organizohej ndryshe veç se me pjesëmarrje online dhe shtoi se mësimi “online” ishte një përvojë e paprovuar më parë, por të gjithë bashkë, mësuesit, ia dolën të familjarizohen dhe të përshtaten me realitetin e ri.

“Nga ana tjetër më vjen shumë mirë që teknologjia na e bën të mundur që ne të jemi me mbi 200 mësues në këtë takim virtual nga të katër anët e vendit. Nuk e shpreh dot me fjalë se sa e privilegjuar ndjehem që jam pjesë e juaja. Është e vështirë që ne të krahasojmë profesionet, por nëse do ta bënim, unë jam e bindur që profesioni i mësuesit do të ishte në majën e piramidës së gjithë profesioneve më fisnike. Mësuesi përgatit edhe mjekun, mësuesin, politikanin, kryeministrat.

Një ditë ata trokasin në derën e mësuesit dhe i urojnë 7 marsin me shumë përulje dhe mirënjohje. Sado të suksesshëm të jenë, ata përballë mësuesit janë ata nxënësit që dikur mund të kenë bërë edhe ndonjë gabim. Ata nuk mund ta fshehin apo mohojnë dashurinë dhe respektin për mësuesit e tyre. Jemi hidhëruar për çdo mësues të prekur nga COVID-19, e për fat të keq edhe kemi humbur disa. Nga ana tjetër, sa shumë jemi gëzuar për shërimin e mësuesve tanë që janë rikthyer në shkollë pranë nxënësve të tij, me dashuri e me lot në sy. Edhe gjatë kohës që ishin të sëmurë, mendja u rrinte tek nxënësit” – tha Kushi.

h.b/dita