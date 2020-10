Ministrja suedeze: Mbështesim Shqipërinë në rrugën në BE, ka avancuar në sistemin e drejtësisë! Vlerësoj Vettingun

Ministrja e Punëve të Jashtme te Suedisë, Anne Linde ka vlerësuar punën e bërë nga Shqipëria në sistemin e drejtësisë, veçanërisht në procesin e Vettingut.

Linde u shpreh se Suedia mbështet Shqipërinë në rrugëtimin në Bashkimin Europian. Krimi i Organizuar ka qenë në fokus të diskutimeve, ku siç ka zbuluar Linde do të dërgohen oficerë shqiptarë në Suedi.

“Njerëzit do të mrekulloheshin nëse do e dinim se sa shumë ne flasim për problematika të ndryshme të OSBE, duhet të jemi të ndërgjegjësuar për problemet, kemi diskutuar për Bjellorusinë, për të lehtësuar dialogun me regjimin e opozitës, është akoma në tavolinë, mendoj se duhet të lëmë mundësi të hapura kur mendojmë që ka mundësi për dialog për Bjellorusi demokratike, kemi diskutuar edhe procesin për sekretarin e OSBE dhe kreun e institucionit, një proces që do të mbështet te merita, e rëndësishme që të kemi për ministerialin në dhjetor.

Ne do ta vazhdojmë këtë rrugë kur të marrim këtë punë. Suedia mbështet Shqipërinë në vendimin për hapjen e bisedave për zgjerimin e BE, dhe vlerësojmë punën e vështirë dhe serioze që ka bërë qeveria juaj për përgatitjen për kandidaturën për anëtarësimin për të ardhmen, kur shohim raportet një fushë ku keni qenë të suksesshëm është shteti i së drejtësisë, sistemi në drejtësi, dhe jam këtu si mund të bashkëpunojmë.

Kemi probleme me krimin e organizuar dhe do të marrim mbështetje nga vende të ndryshme në këtë luftë, bandat kriminale janë në bashkëpunim me territorin Europian, nëse e luftojmë këtë fenomen, mund të kemi disa ndryshime. Jam shumë mirënjohëse që Rama ishte i hapur dhe konstruktiv duke u përpjekur që të bëjmë gjëra në këtë aspekt. Vettingu i gjyqtarëve është zhvilluar shumë mirë, ne e shikojmë me shumë pozitivitet”, tha Anne.

