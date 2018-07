Miqësia e hershme e Luixhi Pirandelos me Xhuzepe Skiroin

Figura të kulturës së diasporës shqiptare

Nga Prof. Nasho Jorgaqi

Në historinë e letërsisë shqiptare njihen tanimë lidhjet apo dhe miqësitë e disa shkrimtarëve shqiptarë me personalitete të shquara të letërsisë botërore. Mjaftojmë të kujtojmë kontaktet e J. de Radës me poetin francez A. Lamartin, miqësinë e F.Konicës me poetin tjetër francez G. Apolinerin, letërkëmbimin e F. Nolit me shkrimtarin anglez B. Shoun, lidhja e Gj. Fishtës me poetin grek K. Pallamas.

Nga shkrimtarët shqiptarë të kohëve të reja, më i njohuri e më i vlerësuari për lidhjet dhe miqësitë me personalitete të letërsisë botërore është padyshim Ismail Kadareja. Asnjë nga shkrimtarët tanë në tërë historinë e letërsisë shqipe nuk ka arritur një rreth aq të gjerë lidhjesh dhe nivele aq të larta vlerësimi sa Ai, siç janë ato me H. Bellin, Joneskon, K. Simonin, H. M. Ezenbergerin, A.Moravian, G. Grassin, A. R. Grilletin, A. Boske, E. Jevtushikon etj. Raporteve të këtyre përmasave u shtohet edhe miqësia e poetit arbëresh Xhuzepe Skiro, me dramaturgun dhe romancierin italian Luixhi Pirandelo. Ky fakt, që dihej në rrethe të ngushta, u dokumentua dhe u bë plotësisht publik me botimin vitet e fundit të librit “Peppino mio-Lettere di Luigi Pirandelo a Giuseppo Schiro (1886-1890) (Pepino im- Letra të Luixhi Pirandelos për Xhuzepe Skiroin” (1886-1890). Agrigento, 2002.

Në faqet e këtyre letrave shpaloset miqësia e hershme e Luixhi Pirandelos (1867-1936) me Xhuzepe Skiroin (1865-1927), një miqësi që nisi në fillim të viteve 80 të shek. XIX dhe u mbyll me fundin e jetës së tyre. Nuk e dimë hollësisht se si lindi dhe u ngjiz kjo lidhje fatlume, por dimë se të dy ata qenë nga Sicilia, njeri nga Agrigento e tjetri nga Piana degli Albanesi (Hora e arbëreshëve), se i takonin një brezi, bashkëmoshatarë me tre vjet diferencë, se studiuan për një kohë në Universitetin e Palermos., Pirandelo për filozofi e Skiroi për drejtësi, se debutuan në letërsi në një kohë kryesisht si poetë, se patën afinitete të njëjta letrare e filozofike, se mbajtën qëndrime dhe kishin pikëpamje politike të përbashkëta (duke flirtuar me fashizmin), se përjetuan deri dhe fatkeqësi të rënda familjare të përafërta po të kujtojmë që Luixhit iu çmend gruaja, ndërsa Xhuzepes i masakruan djalin.

Por mbi të gjitha, të dy këta shkrimtarë, falë talentit të tyre të fuqishëm bënë emër të nderuar në letërsitë e tyre, që i kaluan kufijtë e ishullit. Luixhi Pirandelo, me gjeninë e tij krijuese si dramaturg dhe prozator, u bë një shkrimtar i përbotshëm, duke arritur majat, me çmimin Nobel që mori në fund të jetës. Vërtetë e nisi rrugën e letërsisë si poet, po ai do ta gjente veten në lëmin e romanit me një varg veprash që bënë epokë në letërsinë italiane e më gjerë (“E çkishëruara”, “Dikush, kurkush dhe njëqindmijë”, “I mjeri Matu Paskal”, “Burri i saj” etj.). Pirandelo si prozator i madh nuk mund të kuptohet pa tregimet e tij që e vunë përkrah Çehovit dhe Mopasanit. Por krijimtaria e tij, sipas studiuesve, arriti kulmin në dramaturgji jo vetëm për faktin se shkroi rreth afro 50 drama, por vepra e tij madhështore në këtë fushë, e bëri atë një nga përfaqësuesit më të spikatur të teatrit modern, një dramaturg novator, dramat e të cilit kanë hyrë tanimë në repertorin e teatrove të pesë kontinenteve. Vepra si “Gjashtë personazhet kërkojnë autorin” apo “Henriku IV” do të tronditnin skenat botërore që në gjallje të autorit.

Të gjitha këto do t’i përjetonte me emocion të veçantë miku i tij i rinisë, poeti i Horës arbëreshe Xhuzepe Skiroi. Rrugën e suksesit do të ndiqte dhe krijimtaria e Xh. Skiroit. Sigurisht, jo në përmasat e mikut të tij, as dhe në kuadrin e letërsisë italiane, por në rrjedhat e letërsisë shqipe. Poezia që ai këndoi do të arrinte nivele të tilla që do t’i jepnin një vend parësor në letërsinë amtare, krah De Radës, Darës dhe Serembes. Poet e folklorist, studiues e publicist, Xh. Skiroi do të bëhej figura zotëruese e kulturës arbëreshe në shek.XX. Hyrja e tij do të ishte triumfale, kur qysh i ri, brenda një viti (1887) do të botonte librat poetikë “Versi” dhe “Rapsodie albanesi”, siç do të themelonte dhe revistën “Arbëri i ri” për të arritur më pas në veprat e tij madhore, siç janë poema idilike “Mili dhe Hajdhia” (1890), “Kënkat e luftës” (1897), “Te dheu i huaj” (1900), “Mino” (1923), “Kënkët e Litorit” (1926) etj. Skiroi u mor gjithashtu me studime historike, folklorike e letrare, kushtuar çështjes shqiptare, fryt i së cilës janë një varg veprash të rëndësishme, sidomos mbledhja dhe studimi i folklorit arbëresh si “Saggi di letteratura popolare della colonia Albanese di Piana dei Greci” (1887), “Memoria degli albanesi di Mezzojuso” (1892). “Memoria degli albanesi di Sicilia…” (1894), “Canti tradizionali” (1924), por edhe studime historiko-politike si “Gli albanesi e la Questione balcanica” (1904) që zbulojnë një dimension tjetër të personalitetit të Skiroit.

E gjithë kjo krijimtari dhe punë hulumtuese e studimore e Skiroit që për arsye politike pas luftës në Itali nuk u njoh siç duhet, vitet e fundit, falë përkushtimit dhe përgatitjes së lartë të profesorit arbëresh Mateo Mandala, u mblodh dhe u botua në një botim shkencor kritik në nëntë vëllime nën titullin e përbashkët “Opera”.

Duke i vështruar nga lartësia e veprave që krijuan L.Pirandelo dhe Xh.Skiroi, s’ka asnjë dyshim se këta janë dy nga personalitetet e spikatur që lindi Sicilia letrare. Është fat dhe nder për letërsinë tonë, që rrugët e jetës së tyre u takuan dhe nga ky takim u përftua ajo miqësi që s’ka si të mos tërheqë vëmendjen e studiuesve. Është një miqësi e viteve të rinisë, kur Pirandelo ishte 19 vjeç dhe Skiroi 22, koha kur ata po debutonin me sukses në letërsi, njëri në gjuhën italiane e tjetri në gjuhën e etnisë së tij arbëreshe. Tamam në këtë periudhë zë fill letërkëmbimi i tyre, që ndonëse na ka arritur i mangët, sepse mungojnë letrat e Skiroit dhe nuk janë të gjitha ato të Pirandelos, prapë janë të mjaftueshme për të kuptuar lidhjet e ngushta dhe miqësinë e tyre të bukur. Është fjala për 24 letra të Pirandelos, që janë gjetur në arkivin familjar të Skiroit, të ruajtura nën kujdesin e gruas së poetit arbëresh, Anxhelina. Ato janë dërguar në adresë të poetit në Horën e arbëreshëve shumica nga Agrigenti ose më saktë nga Porto-Empedocle, lagje e portit të qytetit, si dhe nga Palermo, Roma dhe Bari në harkun kohor të viteve 1886-1890. Nga përmbajtja e tyre lihet të kuptohet se letërkëmbimi i dy miqve i kalon këta kufij. Gjatë këtyre 4-5 vjetëve Pirandelo i ri ka qenë në lëvizje të vazhdueshme sa në Agrigento si nxënës i Institutit teknik, pastaj student në Universitetin e Palermos e më vonë në ato të Romës dhe të Bonit. Pra, vite studimesh, po dhe vite përpjekjesh letrare, shoqëruar me gëzime suksesesh, ëndrra e shqetësime krijuese.

Letrat janë tepër mbresëlënëse, pasqyrë e një miqësie të fortë, konfidenciale, shkruar me një sinqeritet prekës, me tone të hovshme rinore, të përshkuara nga një frymë liridashëse dhe besim të lartë ndaj mikut të ri. Kjo duket që nga fjalët e para si i drejtohet: Giuseppe i im, Vëllai i im, Pepino i im, Zeshkani im apo dhe I dashur shqiptar (Caro albanese) dhe e mbyll me fjalët Luixhi yt. Në mes letrave të dërguara gjejmë dhe pesë vjersha të sapo shkruara si fragmente të poemës “Caro Gioja”, “Natyra”, “Mbi harmoninë” etj. Krijimtaria e ndërsjellë letrare zë vendin kryesor në marrëdhëniet e tyre.

Vetë Skiroi e adhuron Pirandelon, aq sa dhe librin e parë poetik “Versi” ia kushton mikut të tij. Të njëjtën gjë bën kur boton kryeveprën e vet, poermën idilike “Mili dhe Hajdhia”. Konsiderata e lartë e Pirandelos ndaj Skiroit, duket qartë në besimin e madh që ka ndaj tij, kur jo vetëm i konfidohet hollësisht për jetën e vet, por dhe kur i shfaq mendime e gjykime për letërsinë, artin, historinë, politikën e kohës. Ai ndjehet aq i lidhur me poetin arbëresh, sa për të janë krejt të huaja paragjykimet dhe konceptet nacionaliste. E jo vetëm kaq, por nga kjo miqësi Pirandelo krijon më tepër se simpati për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk dimë a ka pasur kontakte të tjera me arbëreshët , por një gjë është e vërtetë se tamam në Porto-Empidolce në këtë kohë jetonte poeti i madh arbëresh Gavril Dara (I riu). Në letrat e Pirandelos, ka plot mendime që i bëjnë jehonë mikrobotës arbëreshe të mikut të tij. Në një prej tyre, ai shkruan: “Ti e ëndërron këtë Shqipërinë tënde të lirë dhe të fortë, të bashkuar me pjesët e saj të ndara…të gëzuar në diell, e ëndërron, duke i përshëndetur malet e stuhishme…” Dhe pas kësaj e krahasuar me Italinë e kohës së tij, kur i konfidohet: “Gjakun e bekuar të atdheut tim po e hanë mbreti i saj kapadai dhe idiot, që qëndron në një fron prej m…i ngritur mbi kufomat e martirëve, që u sakrifikuan për rimëkëmbjen qytetëruese” (shkurt 1886). Në një letër tjetër, prapë me tone patetike dhe nota poetike, i shkruan për Shqipërinë: Kënga për Shqipërinë tënde të mban kaq të lidhur, kaq të pushtuar…Dhe kjo tregon se çdo gjë shkon mirë…(22 shtator 1888).

Në vitet e letërkëmbimit, Skiroi do të shkruante veprat “Te dheu i huaj” dhe “Mili dhe Hajdhia” dhe këto momente të krijimtarisë së tij do të gjenin pasqyrim në gjykimet e Pirandelos. Poeti arbëresh do t’i dërgonte fragmente prej tyre italisht dhe miku i Agrigentit do t’i shkruante përshtypjet e veta. Atë do ta tërhiqte veçanërisht figura e Ali Pashë Tepelenës, që përshkruhet në poemën “Te dheu i huaj”. “Kam lexuar fragmentin e Aliut tënd-i thotë-dhe më ka pëlqyer shumë. Një natë në Foro Italico ti më fole pikërisht për këtë skenë, kështu që përmbajtja s’ishte ndonjë gjë e re për mua”. Arsyetuar kështu, do të thotë se Pirandelo çmon lart realizmin artistik që ka gjetur lënda historike për të cilën Skiro i ka treguar. Atij do t’i mbeten në mendje veçanërisht skenat që kanë të bëjnë me Vasiliqinë apo familjarizohet me emrat e personazheve të poemës, siç janë Anastas Vaja dhe Selimi.

Edhe “Mili dhe Hajdhia” mirëpret dhe vlerësohet nga miku italian. Ai e ndjek me shumë interes dhe emocionohet nga poema idilike që në fazën kur autori e ka në proces. I shkruan se “Jam i kënaqur nga Mili dhe Hajdhia” dhe e cilëson si një idil shumë të ëmbël.

Nga letrat del që falë poezisë dhe rrëfimeve të Skiroit, Pirandelos i bëhen të afërta jeta dhe mjedisi arbëresh, aq sa heq paralele në mes Horës dhe Porto-Empedolces së tij. Edhe pse në disa pikëpamje ndryshojnë nga njëra tjetra, ato kanë shumë gjëra të përbashkëta, që i bëjnë lidhjet e tyre njerëzore. Prandaj i shkruan: “Nuk e di pse, po ndjej nevojë të papërmbajtur për të të falenderuar, për atë të mirë, që pa e ditur më ke bërë. Jo ti, po ai që ishe tre vjet përpara…Në kujtesën time jeton akoma poeti i Milit dhe Hajdhisë”.

Ai ka nostalgji për kohët e kaluara, me të cilat e lidhin kujtime rinore të paharruara. “Të kujtohen,-i shkruan,-ato ditë të bukura, kur ti nga Palermo dhe unë nga Porto-Empodolce shkëmbenim poezitë tona duke i deklaruar njëri tjetrit se ato ishin kryevepra. Ditë të bukura, të kujtohet? Duke parë nëpër letrat që më ke çuar Milin dhe Hajdhinë, ndjej mallin e atyre ditëve vjeshte tek rrinim pranë detit”.

Lidhjet e Pirandelos me mikun e tij arbëresh janë aq të fortë sa qëllon që ai t’i shkruajë gati çdo javë. Në gusht të vitit 1886 ai i ka dërguar katër letra radhazi. Duket sikur te Skiroi, ka gjetur njeriun e besuar për t’iu rrëfyer, për t’i treguar jetën që bën dhe mendimet që e shqetësojnë. Në njërën prej tyre i përshkruan se ç’ndodh në mjedisin ku jeton dhe mjedisi i tij është miniera e squfurit, në të cilën njerëzit punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Punojnë natën dhe ditën, duke u shfrytëzuar egërsisht aq sa “u djersitet shpirti për një copë buke të zezë”. Poetit të ri i vjen turp nga kjo vuajtje kolektive, nga ky mjerim social, që është i damkosur në fytyrat e zverdhura të punëtorëve. Ai bëhet dëshmitar i skenave tronditëse kur i sheh këta njerëz të munduar, tek punojnë rëndshëm në minierën e squfurit, po dhe në port për ta ngarkuar atë nëpër anije në mes të ajrit të helmuar nga era e mineralit. Poeti preket thellë dhe kërkon t’i ndihmojë, por më kot, është vetëm një dëshirë fisnike, një utopi. Çdo tentativë, do të ishte tallje me ata njerëz të mjerë. Gjendjen shpirtërore të djaloshit e rëndon dhe fakti se i ati është një nga pronarët e minierës. E megjithatë, fal këtij mjerimi të dhimbshëm social, zgjohet tek ai ndërgjegjja qytetare, ndjehet njeriu human.

Nga letra, informohemi se Pirandelo i ri, veç poezisë, merret dhe me pikturë, vizaton peizazhe e skicon portrete nga mjedisi ku jeton. I tregon bile mikut të tij, se ka pikturuar dhe portretin e një shqiptari të quajtur Thor, “nga Shqipëria e jote”, i shkruan, duke e dhënë atë figurë burrërore e me shpirt të lirë.

Letrën e mbyll me kërkesën që t’i shkruajë për Ali Pashë Tepelenën, figura e të cilit i ka zgjuar interes të madh dhe është tepër kureshtar. Shkak për këtë është bërë poema “Te dheu i huaj”, që ai e ka lexuar në dorëshkrim në variantin italisht.

Nga letrat krijohet përshtypja se tek Skiroi, ai ka gjetur njeriun që mund t’i hapet për çdo gjë. Jo vetëm për interesat dhe punët e veta letrare apo dhe për problemet sociale që e shqetësojnë, por dhe për jetën e tij të përditshme për gjendjen fizike dhe shpirtërore. Në një letër i ankohet se nuk është mirë fizikisht e aq më tepër shpirtërisht, është i mërzitur, depresiv. Ndjen fortunë në kokë se ka frikë se mos çmendet nga mendimet ogurzeza. Po nga ana tjetër i rrëfen dhe për faktin se ka rënë në dashuri me Rosinelën, një brune e egër nga vendlindja e tij. Madje për të, ka shkruar dhe një sonet, portretin e saj poetik, të cilin ia dërgon. Po në këtë letër, do t’i shprehë entuziazmin e tij për poemën “Te dheu i huaj”. I ka pëlqyer shumë skena e vdekjes së babit të Vasiliqisë. E cilëson “skenë e shkëlqyer”.

Letrat e shkrimtarit të madh italian, dërguar poetit tonë të shquar arbëresh përbëjnë një ngjarje që i kapërcen kufijtë e një miqësie. Ato dëshmojnë për raporte të ngushta, sa njerëzore aq dhe artistike, midis dy shkrimtarëve që e duan dhe e çmojnë sinqerisht dhe në mënyrë të barabartë njëri tjetrin. Për ne është nder që një shkrimtar i madh si Pirandelo, nëpërmjet miqësisë së ngushtë me Xhuzepe Skiroin, ka njohur e vlerësuar Shqipërinë dhe shqiptarët, historinë dhe bëmat e tyre. Dhe, ç’është më e rëndësishme, i ka përjetuar emocionalisht, që për një artist të madh si ai merr një kuptim e rëndësi të veçantë.

Dy nga letrat

Porto-Empedocle 2 gusht 1886

Miku im. Nuk di në të erdhi përgjigjja e letrës sime. Sidoqoftë, duke u nisur nga heshtja, në se hesht ti, do të flas unë.

(Pas dy ditëve)

Letra jote më erdhi; dhe kështu çuditërisht nuk po të përgjigjem me rimë dhe po shkruaj ashtu siç bëre ti. Çohu lart dhe ti pena ime dhe trego se di të shkruash, të vraposh, të bërtasësh, sidomos të bërtasësh!

Ky pluhur i squfurit po më loton sytë, por më tepër injoranca e këtyre fshatarëve të mi të mirë. Flas për zotërinjtë, kuptohet; njerëzit e varfër janë si kafshë panjohura, besoj se nuk dinë të shajnë mikeshat, siç jam dhe unë nga zoti, por më tepër nga priftërinjtë. Këtu punohet gjithnjë, ditë e natë, në mënyrën më të egër, deri sa të djersitet shpirti për një copë bukë, bukë të zezë. Unë, që jam një dembel dhe i papunë, më vjen turp të kaloj nëpër rrugë ku pengohet, lëviz, vrapon një popull me punëtorë të pluhurosur, të nxirë nga dielli, të djersitur keq. Dje, për të të thënë diçka, vajta me barkë pranë një periskafi të gjatë e të gjerë. Lodhesh duke parë këtë anije të madhe që i njeh furtunat, me majën të gozhduar në fund të detit, me njërën anë të thyer, që merr ujë nga të gjithë anët…Mizerie! Punojnë me pompa më shumë se 100 punëtorë, por duket kohë e humbur, sa më lart e nxjerrin aq më shumë ujë futet brenda. T’i shikonje ata 100 të dënuar me pompa! Hidhësia e agrumeve e shkaktuar nga deti, i ka zbehur ose më mirë ua ka zverdhur fytyrat. Janë të gjithë të dobët e të raskapitur nga lodhja e madhe. Kanë punuar 8 ditë e 8 netë. Janë të dekurajuar keq, pasi e shohin me dëshpërim punën që po bëjnë. Avulli sillet përqark, unë ndodhem në varkë dhe nuk mund ta rrok këtë pamje. Mirëpo punëtorët më shikonin në një mënyrë të tillë, aq sa unë u detyrova të largohesha. Rrezet e diellit, të nxehta, i bënin më të egër. Një punëtor sa po fillonte të punonte, pas 2 ose 3 lopatave bëhej si i qullët. Një i moshuar i gjorë nuk ngrinte dot një krah, unë mendoja: po të shkoja në vend të tij që ai të çlodhej pak, jam i sigurt se të gjithë do të qeshnin me mua, ose të gjithëve ky veprim i imi i mirë do tu dukej një ironi, një çvlerësim…Ika i mërzitur, më dukej sikur ndjej ngacmime në trurin tim, njësoj si kaverna, të matura nga pompat, si rrahjet e ngadalta të zemrës në grahmat e fundit të agonisë…

Marr ngjyrat, rregulloj telajon, laj penelat! Kam bërë për ty një figurë ideale prej ai (Vjershë e Skiroit kushtuar Pirandelos), zotin Thor nga Shqipëria jote. Nuk ka dalë dhe aq keq. Iari, i mbështjellë në një manto të kuqe, me një rreze dritë që i puth ballin, fluturon në kërkim të një aventure të lirë, syrin sfidant dhe ballin të rrudhur. Figura të qeta kalojnë sipër, zoti i shikon. Më sa zjarr, me sa ankth studioj tani këtë art të shenjtë, o Xhuzepe. Kastroxhovani i mirë thotë se unë mund të bëj mjaft dhe më rrethon me përkujdesjet e tij. I kam premtuar Linës sime që do t’i bëj portretin, a e kupton ti? Jo për ndonjë gjë, o zeshkani im, unë punoj dhe studioj mjaft. Mbi librat e mi ngrihet një pemë, por më shumë pluhur: I dashur Gioja, midis një vëllimi dhe një tjetri ai gjendet me shumicë…Ja kam frikën më tepër pluhurit të squfurit pasi të sëmur sytë, megjithëse janë të skuqur nga konjuktivit kataral. Sot ose nesër do të dërgoj ta vizitojë babanë e vet, rojën e Papa Cimon, a të kujtohet? Do të jetë një takim i bukur…Do të të flas më gjatë. Tani lemë të vete të ha, më kanë thirrur tri herë, me oreks nuk jam keq. Më lejon?

Me që ra fjala (do të të le, se po më thërrasin për herën e katërt. Po Aliu yt? Më përshkruaj ndonjë pjesë, ndonjë skenë, folmë për veten tënde dhe për atë sidomos, jam kurioz të dëgjoj ndonjë gjë.

Po vij, nënë, po vij. Makaronat janë ftohur!

Luixhi yt

(14 gusht 1886)

Xhuzepe i im

Po të përgjigjem me vonesë të gjatë. Më fal. Kam qenë mjaft keq, ende nuk e kam marrë veten mirë. Unë nuk e di se çfarë kam, kam dëshirë të madhe të fle, oreksi më iku, nuk di të mendoj, çdo gjë më mërzit. Me që më do, nuk do të më dënosh që të të shkruaj. Më ka munduar ataku i neurozës, sidomos në këmbët dhe në kokë. Çfarë fortune kam në trurin tim të varfër, dhe një delir të gjatë! Xhuzepe, unë do të çmendem.

Për një ose dy ditë, në se këmbët e mia do të më lejojnë, do të shkoj në vilën time Caos, ku kam lindur. Po ta dish sa i mirë është fshati, atje është Rosinella, e di? Ajo bruneja e egër, për të cilën të kam folur…e bija e kolonit…nuk të kujtohet? Unë mendoj se kam shkruar për të një herë disa vargje…që mund të ishin sonete…po,po…dy sonete.

I veshur me këpucë të reja

Në kokë me një kapele prej kashte

Qëndron kasketa jote jeshile

Nga qielli që bubullon shiu

Toka nxjerr tym dhe e pret

Në gjirin e saj me plot dëshirë.

Këtu brenda, moj Rosinella, s’bie shi

Ndize pak dritën tënde të dobët,

një re e zezë lëviz në qiell

Këtu është e errët, si të ishte natë

Or padron Peppe në stalla bualli

drejton, për mua nga ajo fuci e zezë

ti verë…Këtu…atë, s’di se ku

qypi, gota…janë thyer nga furtuna.

Rosinella nuk ka kuptuar asgjë fare. Po le të mos flasim gjatë për mua dhe për gjerat e mia…një karagjoz i tmerrshëm i tmerrshëm!

E lexova tradhtinë tënde shqiptare. Është një bukuri e madhe, një skenë e shkëlqyer. E natyrshme, është dhënë me ngjyra përshkrimi i vdekjes së babait të Vasilikës. I çuditshëm është dialogu, por shumë më i bukur është fundi…Unë nuk di të bëj lëvdata, ti e shikon, bëhem qesharak. Kur admiroj dhe ndjej të bukurën, unë hesht dhe mendoj. Skena jote më ka pëlqyer shumë, e lexova dhe e rilexova, do ta rilexoj dhe herë të tjera…Ti mos u lodh kurrë së dërguari shkrimet e tua, mos të të vijë keq për mua. Dua një për çdo letër, me doemos.

S’po të them gjë tjetër, madje kam bërë mjaft. Rrofsh i gëzuar dhe më duaj.

Luixhi Pirandelo i yt!