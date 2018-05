Miqësorja e kombit, këto janë formacionet zyrtare

Ndeshja miqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës do të fillojë në orën 20:00, ndërsa tashmë janë mësuar edhe formacionet zyrtare me të cilat do të zbresin në fushë dy ekipet shqiptare.

Ashtu siç ishte paralajmëruar, Shqipëria e Panuccit do të luajë me Berishën në portë, Hysajn, Gjimshitin, Veselin dhe Likën në mbrojtje, Ramadanin, Qakën, Ndojin dhe Roshin në mesfushë dhe në sulm me Cikalleshin e Gurin.

Kosova, në këtë miqësore vëllazërore do të zbresë me Ujkanin në portë, Vojvodën, Rrahmanin, Ismajlin dhe Alitin në mbrojtje, Shala dhe Halimi në mesfushë të tërhequr, ndërsa Rashica, Avdijaj e Zeneli prapa sulmuesit të vetëm, Muriqi.

o.j/dita