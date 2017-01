Miratohen koeficientet për gjimnazet/ Kriteret për të fituar degët e Universitetit të Mjekësisë

Rektorati i Mjekësisë zbardh kriteret për vlerësimin e notës mesatare të shkollës së mesme, mesatares së provimeve të maturës, si dhe mesatares së tre lëndëve prioritet që do të përdoren për shpalljen e fituesve të rinj në programe e ciklit të parë dhe të dytë për 2017-n

Pranvera Kola – Dita

Maturantët që do konkurrojnë gjatë këtij viti për të fituar programet studimore të Universitetit të Mjekësisë, duhet të kenë mesatare të shkollës së mesme më të lartë se sa nota 8 për degët në “bachelor”, ndërsa programet e integruara të masterit të ciklit të parë dhe të dytë kërkohet mestare mbi 8.5.

Një ditë pas atij të Tiranës, edhe Universiteti i Mjekësisë ka shpallur formulën dhe kriteret që do të zbatohen për renditjen e fituesve për pranimet e reja të këtij viti në të gjitha profilet mjekësore. Sipas kushteve të përcaktuara, fituesit do të dalin pas vlerësimit të mesatares së shkollës së mesme, mesatares aritmetike të provimeve të maturës shtetërore, si dhe mesatares së lëndëve të përcaktuara si prioritet për këto degë.

“Kandidatët që aplikojnë për pranim në programet e studimeve që ofron Universiteti i Mjekësisë për vitin akademik 2017-2018: në degët e ciklit të parë (Bachelor), nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme për të gjitha vitet duhet të jetë ≥ 8.

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, përbëhen nga:

“Nota mesatare aritmetike e provimeve të Maturës Shtetërore që do ketë 35 për qind të ndikimit në përzgjedhjen finale të fituesve, nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme (për të gjitha vitet), e cila po ashtu vlerësohet me 35 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve, teksa 30 për qind e ndikimit të mbetur i përket tre lëndëve specifike formuese që maturanti i ka zhvilluar gjatë viteve të shkollës së mesme.

Konkretisht, në këto lëndë përfshihen kimia, biologjia, si dhe fizika, ku secila prej tyre vlerësohet me 10 për qind të ndikimit në shpalljen e kandidatëve fitues”, bëjnë me dije autoritetet drejtuese të Universitetit të Mjekësisë.

Në tabelën bashkangjitur shkrimit, do të gjeni në mënyrë të përmbledhur kriteret e pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për të gjitha degët e fakulteteve që janë pjesë e këtij universiteti.

Koeficientët për shkollat e mesme

Më shumë shanse për të qenë fitues në këto programe, kanë maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme në gjimnazet e përgjithshme, seksionet dygjuhëshe shqip-frëngjisht, shqip-italisht, si dhe shqip-gjermanisht.

Kjo pasi, Universiteti i Mjekësisë i vlerëson këto lloje shkollash me koeficientin më të lartë, përkatësisht me 1.4, krahasuar me llojet e shkollave të tjera të mesme që ndiqen në vend. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara koeficientët e miratuar nga mjekësia për të gjitha llojet e shkollave të mesme që kanë të drejtë të konkurrojnë për këto degë.

Ndërkohë që dy ditë më parë, u bënë publike edhe kriteret e pranimit për të gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës, të cilat ofrojnë degët më të preferuara për maturantët, teksa çdo vit realizojnë edhe numrin më të lartë të pranimeve të reja.

Autoritetet drejtuese të strukturave universitare kanë kërkuar nga dikasteri i arsimit që të marrin masat për të mbyllur sa më shpejt procedurat e konkurrimit dhe shpalljes së fituesve gjatë garës së 2017, kjo për shmangur problematikat e lindura në pranimet e 2016-ës, ku shpallja dhe regjistrimi i fituesve vijoi për një kohë të gjatë rreth dy mujore.

Pas shpalljes së kritereve të pranimit nga të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vend, dikasteri i arsimit do të bëjë publike edhe procedura e tjera që do të ndiqen sa i takon afateve të zhvillimit të provimeve të maturës, si dhe hapjes së garës për të gjithë maturantët e vendit dhe kandidatëve të viteve të shkuara, nëpërmjet regjistrimit në formularin A1 dhe A1Z.

Gjithashtu, janë në proces rishikimi edhe programet orientuese për provimet e lëndëve të detyruara dhe atyre me zgjedhje, në përmbajtje të të cilave do të jenë kapitujt dhe temat më të rëndësishme që maturantët duhet të përvetësojnë në periudhën përgatitore për provimet e maturës 2017.

Kriteret e dhënies së dy provimeve me zgjedhje

Sipas udhëzimit zyrtar të miratuar nga MAS, plotësimi i formularit A1 dhe A1Z, i hap udhë procesit të konkurrimit për shkollat e larta gjatë këtij viti.

Referuar përcaktimeve të detajuara në këtë udhëzim, për maturën e 2017-s, krahas tre provimeve të detyruara, maturanti ka të drejtë që të përzgjedhë dy lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje të miratuara nga MAS, pavarësisht faktit nëse i ka zhvilluar ato në programin mësimor të shkollës që ka ndjekur.

Lidhur me kriteret e përzgjedhjes së këtyre lëndëve, konfirmohet se shuma e krediteve të 2 lëndëve, nuk duhet të jetë më e vogël se sa 8 kredite. Konkretisht maturanti do të përcaktojnë nga lista e 50 lëndëve me zgjedhje, dy prej tyre për t’i dhënë si provime me zgjedhje, por duke respektuar edhe kriteret e përcaktuara nga dikasteri i arsimit.

Maturantët që ndjekin shkollën e mesme të profilit artistik, duhet të përzgjedhin njërën lëndë nga profili i shkollës së tyre, dhe tjetrën nga grupi i lëndëve të përcaktuara për të gjitha shkollat e tjera të mesme.

Ndërsa, maturantët e shkollave të mesme profesionale do të zgjedhin një lëndë nga lista e përcaktuar vetëm për shkollat profesionale, sipas drejtimit të shkollës që ndjekin, ndërsa lëndën tjetër mund ta përzgjedhin nga grupi i lëndëve të aprovuara për shkollat e tjera të mesme. Sa i takon lëndëve të thelluara dhe atyre bërthamë, udhëzimi vendos kushtin që:

“Maturanti kur zgjedh një lëndë të thelluar, nuk mund të zgjedhë njëkohësisht si provim të dytë, të njëjtën lëndë, por të nivelit bërthamë (përjashtuar lëndët e gjuhës shqipe dhe letërsisë, matematikës dhe gjuhës së huaj).

Koeficientet sipas llojit të shkollës së mesme që kanë përfunduar kandidatët, të cilët aplikojnë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2017-2018