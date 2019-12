Me ndryshime të sekondës së fundit, “anti-shpifja” miratohet në Kuvend

Me 82 vota pro, 13 kundër, 5 abstenim, dhe 5 që nuk votuan, parlamenti i Shqipërisë kaloi paketën Anti-Shpifje.

Paketa pësoi disa ndryshime.

Pika më e kritikuar, ajo që AMA urdhëronte AKEP-in të mbyllte një portal nëse për 60 minuta nuk kishte fshirë një lajm që kishte pornografi me fëmijët, terrorizëm, dhe cënon sigurinë kombëtare, është hequr.

Pra, një portal nuk do mbyllet pa një vendim gjykate.

Sipas ndryshimeve të fundit, që tashmë kaluan në Parlament, nëse një portal ka përmbajtje me tre argumentet më lart, të cilat sipas qeverise përbëjnë vepër penale, AMA do të urdhërojë heqjen e përmbajtjes, ose do të pengojë aksesin.

Si hap i dytë, do të vendoset një njoftim “pop up” në portal që shfaq vendimin e AMA-s dhe argumentet mbi përmbajtjen e lajmit cënues.

Pika e tretë që shtohet është e tillë: Është Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) që do t’i kërkojë me shkrim AMA-s të marrë vendim pas vlerësimit për kryerjen e veprës penale, dhe është AMA ajo që pas analizimit të fakteve merr vendim. Se cili do të jetë ky vendim, amendamenti nuk e saktëson, por fjala mbyllje e portalit nuk përmendet, përveç faktit që duhet të hiqet nga teksti vetëm ajo pjesë e përmbajtjes që përbën vepër penale. Pra edhe në rastin kur një portal ka publikuar një shkrim që prek një nga 3 argumentet e ‘ndaluara’ faqja nuk mbyllet. Pas kësaj procedure, e cila në draftin e parë nuk ishte e parashikuar, vendimi i AMA-s i komunikohet AKEP-it.

Por nëse ka dyshime për përmbajtjen dhe faktin që a është apo jo subjekt i pornografisë, terrorizmit, dhe cenimit të sigurisë kombëtare, atëherë AMA dëgjon edhe përfaqësuesit e portalit dhe gazetarin që ka bërë shkrimin. Vendimi që AMA merr mund të ankimohet 10 ditë pas miratimit, dhe është Gjykata ajo që vendos për ta lënë ose jo në fuqi atë.

Ndryshimet

Në lidhje me përmbajtjet e publikuara nga OSHPE, AMA vendos si më poshtë,

a) urdhëron heqjen e përmbajtjes ose pengon aksesin në përmbajte që dyshohet se sipas parashikimeve të legjislacionit penal në fuqi, përbën veprën penale si më poshtë:

1. pornografi me fëmijë me fëmijë,

2. veprime me qëllime terroriste,

3. shkelje të sigurisë kombëtare

b) vendos një njoftim “pop up” në faqen e domainit të portalit i cili përmban informacionin me vendimin e organeve vendimmarrëse të AMA-s

c) AMA do të marrë vendim mbi bazën e një kërkese me shkrim nga AKCESK ose autoriteti kompetent. Këto kërkesa përbëjnë vlerësimin për dyshimin e kryerjes së një vepre penale. AMA do të vendosë cila është masa më e përshtatshme për të shmangur ndikimin negativ të shpërndarjes së përmbajtjes së dyshuar kriminale. AMA do të duhet të zbatojë masën që ka ndikimin më të vogël mbi të drejtën e lirisë së shprehjes në përputhje me parimet e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit. Në çdo rast vendimi duhet të tregojë një afat kohor të vlefshmërisë. AMA duhet të garantojë sa më shumë që të jetë e mundur që vendimet për heqjen e përmbajtjes të prekin vetëm pjesët e përmbajtjes që dyshohet si vepër penale dhe që pjesa tjetër e përmbajtjes së publikuar nga ofruesi të mbetet online. Vendimi i AMA do t’i komunikohet AKEP për zbatim.

d) Në rast se ka arsye bindëse që ka interes publik për të proceduar ndryshe para miratimit të vendimit të saj, AMA do të dëgjojë OSHPE-në e prekur nga masa e propozuar dhe nëse është e mundur autorin e përmbajtjes Së dyshuar. Në çdo rast vendimet e AMA-s mund të ankimohen në gjykatën kompetente 10 ditë pas miratimit të tyre. Gjykata kompetente do të vendosë nëse do të pezullojë ose do të mbajë në fuqi vendimin e AMA-s gjatë procedurës së shqyrtimit.

o.j/dita