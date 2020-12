Miratohet rregullorja e re / Gjobë deri në 1 mln lekë për kompanitë ajrore që nuk transferojnë te NIP të dhënat për pasagjerët

Kompanitë e licensuara për transportin ajror të pasagjerëve do të kenë detyrimin të transferojnë të dhënat e udhëtarëve në strukturën e re NIP (Njësia e Informacionit të Pasagjerit) që do të ngrihet pranë Drejtorisë të Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendimi me rregulloren “Për përpunimin e të dhënave të pasagjerit”, i botuar në Fletoren Zyrtare, përcakton se në rast se subjektet e transportit ajror kundërshtojnë transferimin e të dhënave ndaj tyre do të zbatohen sanksione me gjobë që varion nga 500 mijë deri në 1 mln lekë për çdo pasagjer, deri edhe në heqjen e licencës të aktivitetit.

Sipas vendimit subjektet e transportuesit ajror janë të detyruara të transferojnë të dhënat API (Informacioni Paraprak për Pasagjerin) deri në fund të check-in. Këtu përfshihet informacioni për ccdo pasagjer nisur që nga data e rezervimit të biletës, të dhënat e bagazhit, itenerari i plotë i udhëtimit etj.

Gjithashtu në këtë rregullore thuhet se për të dhënat PNR (të dhënat në tërësi të pasagjerëve) transportuesit ajrorë do t’i transferojnë 24 orë deri në 48 orë para kohës së planifikuar të nisjes së fluturimit dhe menjëherë pas mbylljes së fluturimit, kur udhëtarët kanë hipur në avion dhe nuk është më e mundur që ata të largohen, sipas përcaktimeve që bëhen në ligjin e ndryshuar “Për kontrollin kufitar”. Në raste të veçanta, kur vlerësohet se rreziku për kryerjen e veprave penale, është real dhe i çastit, me kërkesën e strukturës NIP, të dhënat PNR do të transmetohen menjëherë nga kompanitë ajrore.

NIP do të grumbullojë të dhënat e pasagjerit që transferohen nga transportuesit ajrorë, si më poshtë:

a)kodin e konfirmimit të rezervimit të pasagjerit;

b)datën e rezervimit dhe të lëshimit të biletës;

c) emrin/emrat dhe mbiemrin e pasagjerit;

d) adresën dhe të dhënat e kontaktit, përfshirë numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike;

dh)informacion për biletën, përfshirë numrin, datën e lëshimit, biletat në një drejtim, kuotat e automatizuara të tarifave të biletës, mënyrën e pagesës, si dhe adresën e përdorur për faturimin e saj;

e)të gjithë informacionin në lidhje me bagazhin;

ë) informacionin paraprak të pasagjerit (API) të mbledhur, përfshirë llojin, numrin, vendin e lëshimit dhe datën e skadimit të çdo dokumenti udhëtimi, shtetësinë, emrin dhe mbiemrin, emrin/emrat e tjerë, gjininë, datën e lindjes, linjën ajrore, numrin e fluturimit, datën e nisjes, datën e mbërritjes, aeroportin e nisjes, aeroportin e mbërritjes, kohën e nisjes dhe kohën e mbërritjes, si dhe numrin në total të pasagjerëve që transportohen;

f) itinerarin e plotë të udhëtimit;

g) informacion për pasagjerë të shpeshtë;

gj) agjencinë dhe agjentin e udhëtimit;h) statusin e udhëtimit të pasagjerit, përfshirë konfirmimin, statusin e checkin-it, mosparaqitjen për checkin, biletë pa rezervim;

i) informacion mbi kode të ndryshme apo të veçuara të konfirmimit të rezervimit;

j) informacione për të mitur të pashoqëruar nën 18 vjeç, si: emri dhe gjinia e të miturit, mosha, gjuha/gjuhët që flet, emri dhe detajet e kontaktit të kujdestarit në nisje dhe lidhja/marrëdhënia e tij me të miturin, emrin dhe detajet e kontaktit të kujdestarit në mbërritje dhe lidhja/marrëdhënia e tij me të miturin;

k) numrin e ndenjëses dhe informacione të tjera të lidhura me ndenjësen;

l) informacion për kodin e përbashkët të fluturimit;

ll) numrin total të pasagjerëve, si dhe të dhënat identifikuese të udhëtarëve të tjerë që rezultojnë në regjistrin e rezervimit të pasagjerit.

Periudha e ruajtjes së të dhënave

-Të dhënat API, të transferuara nga transportuesit ajrorë, ruhen 24 orë dhe fshihen nga autoritet përgjegjëse brenda 24 orëve pas transferimit të tyre, përveç rasteve kur të dhënat janë të nevojshme për kryerjen e kontrolleve të mëtejshme nga autoritet përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi, dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

-Transportuesit ajrorë i fshijnë të dhënat API brenda 24 orëve nga ardhja e mjeteve të transportit.3. Të dhënat PNR, të transferuara nga transportuesit ajrorë te NIP dhe rezultatet e përpunimit të të dhënave të tilla, ruhen në bankën e të dhënave të NIP për një periudhë pesëvjeçare pas transferimit të tyre.

-Rezultatet e përpunimit të të dhënave (API), ruhen në bankën e të dhënave të NIP për një periudhë 5-vjeçare pas transferimit të tyre.

– Të dhënat e pasagjerëve dhe rezultatet e përpunimit të të dhënave të tilla, sipas pikave 3 dhe 4, fshihen pas përfundimit të periudhës 5-vjeçare të transferimit ose pasi vendimi merr formë të prerë nga autoritetet gjyqësore, kur të dhënat janë mbajtur me qëllim të parandalimit, zbulimit, hetimit ose ndjekjes penale të një vepre terroriste ose krimi të rëndë, në përputhje me legjislacionin penal në fuqi.6

-NIP do të fshijë rezultatet e përpunimit të të dhënave të pasagjerit, sapo ato nuk janë më të nevojshme për të informuar Autoritetet Kompetente, agjencitë e zbatimit të ligjit të vendeve të tjera apo agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, me të cilat Republika e Shqipërisë ka marrëveshje bashkëpunimi.

-Rezultatet e përpunimit nga analizat e të dhënave të pasagjerit do të fshihen nga NIP menjëherë pasi ato nuk janë më të nevojshme për të krijuar profile risku, ose rishikuar modelet e kontrollit paraprak.

– Rezultati i vlerësimit të pasagjerëve për rastet pozitive do të mbahet nga NIP, për aq kohë sa është e nevojshme për të informuar autoritetet kompetente apo agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, me të cilat Republika e Shqipërisë ka marrëveshje bashkëpunimi.

-Rezultati i përpunimit të automatizuar pas rishikimit individual me mjete jo automatike, kur është vërtetuar se është negativ, do të mbahet për aq kohë sa të dhënat do të shkatërrohen në përputhje me këtë rregullore, në mënyrë që të shmanget ky rezultat përpunimi, i vërtetuar se është negativ

Zbatimi i sanksioneve

-Në çdo rast kur NIP konstaton se kur të dhënat nuk janë dërguar, apo kur të dhënat e dërguara janë të paplota apo të rremë, informon menjëherë autoritetin përgjegjës të vendit të destinacionit apo të nisjes.

-Konsiderohen kundërvajtje administrative, nëse nuk përbëjnë vepër penale, veprimet apo mosveprimet e çdo transportuesi ajror, që nuk transmeton apo transmeton të dhëna të paplota apo të rremë të pasagjerit.

-Autoriteti përgjegjës për kontrollin kufitar vendos sanksionet e parashikuara në nenin 21, të ligjit nr.71/2016 “Për kontrollin kufitar”, të ndryshuar, kur transportuesi ajror nuk transmeton apo transmeton të dhëna të pa plota apo të rremë API, apo nuk fshin të dhënat API sipas nenit 13, pika 2, për çdo udhëtim nga 500,000 lekë deri në 1,000,000 lekë për çdo pasagjer.

-Transportuesit ajrorë dënohen me gjobë nga NIP-i, për çdo udhëtim nga 500,000 lekë deri në 1,000,000 lekë, për çdo pasagjer, kur nuk transmeton apo transmeton të dhëna të pa plota apo të rremë PNR.

-Në rastet e shkeljeve të rënda apo të përsëritura të detyrimeve që rrjedhin nga kreu II/1,i ligjit nr.71/2016 “Për kontrollin kufitar”, të ndryshuar, me kërkesën e NIP-it, ndaj transportuesit mund të vendoset pezullimi i përkohshëm ose heqja e licencës së veprimtarisë nga autoritetet përkatëse.

-Transportuesit ajrorë kanë të drejtën e ankimit sipas legjislacionit në fuqi për kundërvajtjet administrative./MONITOR

o.j/dita