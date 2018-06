Mirush Kabashi rrëfen takimin e tij dhe Ndrenikës me Veliajn

Ashtu si çdo ditë, artistët u mblodhën sërish duke vijuar protestën kundër prishjes së godinës së Teatrit Kombëtar.

Ndërkohë, aktori Mirush Kabashi ka treguar sot bisedën që ai dhe aktori Robert Ndrenika kanë bërë dje në mbrëmje me kryebashkiakun Erion Veliaj, lidhur me projektin e teatrit kombëtar.

“Dje kemi pasur një ftesë nga zoti Veliaj së bashku me Robert Ndrenikën për të diskutuar. E gjykuam dhe shkuam. Kemi diskutuar dy orë e gjysmë më mirë te themi do i shkonte kemi polemizuar. E dëgjuam. Ai ishte edhe me nënkryetarin zotin Mazniku në mos gaboj, ai shpjegoi me shifra kryesisht dhe shembuj dëshirën e tij që ti shtonte vetes një plus duke ndërtuar një teatër të ri në shërbim të komunitetit artistik, një teatër modern por këtu në gërmadhat e teatrit ekzistues.

Njëkohësisht premtoi se këtë gjë do ta bëjë në marrëveshje me komunitetin artistik dhe e kërkoi këtë takim për të dëgjuar nga ne cili ishte gjykimi.

Kam përshtypjen se ne u përpoqëm që problemin të mos e ndërtojmë mbi baza shembujsh e shifrash, por parimesh dhe i kërkuam me forcë të madhe që përpara se të merret qoftë edhe vendimi më i vogël ai duhet të komunikojë me përfaqësuesit e komunitetit artistik dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Të diskutojë tre gjëra kryesore nëse duhet të rikonstruktohet ky teatër apo të ndërtohet një i ri modern, e dyta nëse duhet të bëhet me fondet e një bashkëveprimi qytetar si quhet, PPP, apo me fondet e shtetit dhe e treta që nëse do bie dakord me këtë përfaqësi për këto dy të parat duhet të jetë në projektin që do bëhet i gjithë sipërfaqja ekzistuese e teatrit kombëtar duke filluar nga fillimi deri te magazinat atje poshtë.

Unë u përpoqa t’i argumentoj dhe jo pak qetë, që këtu, ky është gjykimi im, që ky duhet të mbetet dhe të rikonstruktohet si teatër se mban një histori shumë të lavdishme dhe jam dakord me një profesor që e ka konsideruar si Meka e kulturës shqiptare.

Ndrenika, i cili ishte që mund të bëhet edhe teatër i rim por jo me PPP por i paguar nga shteti se ky teatër duhet patjetër të financohet nga shteti siç e kanë bërë dhe vendet fqinj”.

a.s/dita