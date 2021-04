LIVE: Misioni OSBE/ODIHR mban konferencën e parë për zgjedhjet e 25 prillit, veçon si probleme rrjedhjen e të dhënave dhe vrasjen e Elbasanit

Misioni vëzhgues i OSBE/ODIHR është duke mbajtur konferencën e parë për shtyp në lidhje me mbarëvajtjen e procesit të votimit në Shqipëri.

Koordinatori Azay Guliyev ka theksuar si dy problematikat kryesore të këtyre zgjedhjeve rrjedhjen e të dhënave të 900 mijë shqiptarëve dhe vrasjen në Elbasan.

“Faleminderit shumë. Mirëdita të gjithëve. Do të doja t’iu falenderoja për mikpritjen në emër të delegacionit që ka drejtuar vëzhgimin, por që nuk është sot këtu me ne. E kemi marrë seriozisht ftesën, dhe kemi punësuar vëzhgues aq sa kemi mundur.

KQZ ka operuar me transparencë. Të gjitha subjektet zgjedhore garuan lirshëm pavarësisht Covid-19.

Pretendimet për shitblerje votash ishin dominuese gjatë fushatës, çka tregon se kjo është ende një problem. Gjatë fushatës doli një databazë që mbante kontakte personale dhe rrodhi në publik. Kjo mund të konsiderohet si shkelje e rëndë për interesa të partive.

Më lejoni të them dy fjalë edhe për mjedisin mediatik. Ai ndikohet nga interesat e pronarëve.

Dënoj incidentin që i parapriu votimit që çoi vrasjen e një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve. Duhet të hetohet si duhet, nxitja e dhunës nuk duhet të tolerohet dhe do të dënohet.

Do t’i inkurajoja të gjithë të përfshirët të vetëpërmbahen. Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim të ngushte me qeverinë që do dalë nga këto zgjedhje”, u shpreh ai.

Drejtuesja e misionit të OSBE-ODIHR-it Ursula Gacek tha se zgjedhjet në Shqipëri ishin transparente dhe të qeta dhe të organizuara me përgjegjshmëri.

Ajo shtoi se pas shumë konflikteve politike në Shqipëri kohët e fundit ka besim se procesi zgjedhor po rivendoset në Shqipëri. Sipas saj pati besim te KQZ dhe administrata zgjedhore.

“Pas disa konflikteve politike në Shqipëri duhet rindërtuar besimi i zgjedhjeve të Shqipëri. Ka pasur një pjesëmarrje të mira në zgjedhje, zbatimi i teknoligjeve të reja, procesi i identifikimt, dhe mbi të gjitha për të rritur besimin e popullit shqiptar, e kjo është realizuar në kohë të shkurtër dhe kjo është një sfidë. Patjetër ka pasur probleme, por vlerësimi ynë i pëgjithshëm gjatë votimit dhe numërimit, ndërkohë që vahdon, dita e zgjedhjeve ishte mund të themi transparente dhe procesi zgjedhor ishte organizuar mirë”, tha drejtuesja e misonit.

Ajo theksoi se zgjedhjet ishin “transparente dhe të qeta të organizuara me përgjegjshmëri.”

“Proceset ishin transparente dhe të qeta. Partia qeverisëse mori një avantazh edhe me buxhetet shtetërore dhe administratën. Vëzhguesit tanë në terren vazhdojnë të qëndrojnë në qarqe për këtë javë dhe do të raportojnë për numërimin do shohin reagimet e autoriteteve përkatëse. Së bashku me ekipin e analistëve do të qëndrojmë në Shqipëri deri më 7 maj. Pasi ta kemi parë të gjithë procesin do jemi në gjendje ta mbyllim punën tonë. Pas shumë konflikteve politike në Shqipëri kohët e fundit besimi të procesi zgjedhor po rivendoset në Shqipëri. Pati besim te KQZ dhe administrata zgjedhore”, tha ajo.

j.l./ dita