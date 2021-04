“Misioni i pamundur i Lulzim Bashës, nga karakteri, te vulgariteti, 15 arsye pse ai nuk e meriton të jetë kryeministër”

Nga Jorgo Mandili

Zoti shef i Opozitës, përkundrejt sloganit tuaj “5 arsyet pse duhet të fitoj”, e ndjej detyrim moral dhe qytetar të të numëroj edhe 15 arsye pse ti e ke të pamundur të fitosh dhe të bëhesh kryeministër i këtij vendi. Nga një vëzhgim i shpejtë i veprimeve, qëndrimeve, fjalimeve e mendimeve të tua, më konkludon se:

1- Ti je pa personalitet

Sokrati i urtë i Lashtësisë i këshillonte njerëzit: “Ji vetvetja”. Të jesh vetvetja do të thotë të shkëputesh nga foshnjëria intelektuale për të cilën je fajtor (K.Popper). Kjo foshnjëri është paaftësia jote për të përdorur intelektin tënd, është mungesa e vendimit dhe e guximit për ta përdorur mendjen tënde pa drejtimin e një njeriu tjetër.

Ti je një “skllav i lirë”, i nënshtrueshëm ndaj atit tënd shpirtëror, që jo më kot në listën e deputetëve e ke renditur të pestin. Burracakëria dhe paaftësia drejtuese të bëjnë njeri pa vlera, pa dinjitet, të paaftë për t’u bërë personalitet. Njeriu pa personalitet përdoret nga padroni si idiot i dobishëm, term që e përdorte Lenini për të ironizuar akademikët, gazetarët dhe politikanët të cilët besonin mitet sovjetike dhe i përsërisnin ato pa fund.

2- Ti i braktis parimet dhe njerëzit

Kjo ka ndodhur shpesh me protestat, çadrat mitingjet etj, ku ti merr atë që do dhe ithtarët e tu, që mblidhen nga të katër anët duke të besuar ty, i lë rrugëve. Ndodhi në 18 mars, që dole nga çadra dhe e le “Republikën e Re” rrugëve me pazarin që bëre atë natë kokë më kokë me Ramën.

Dole nga “Çadra e lirisë”, kur ti ishe betuar se edhe jetën do të jepje, nëse Edi Rama nuk do të jepte dorëheqjen! Madje vetëm kur të kalonin mbi trupin tënd Edi Rama mund të futej në kryeministri.

Por asgjë nuk ndodhi! Ti more atë që deshe, mbi të gjitha rreth 15 milionë euro për familjen! Jetën asnjëherë nuk e dhe për përkrahësit e tu. Kulmin e arrite me lënien e mandateve, një budallallëk politik si dhe një precedent i padëgjuar më parë.

3- Ti je hipokrit

Hipokrizia është shtirja e individëve që pohojnë se kanë virtyte, besime, parime e moral, mendime racionale apo ndjenja humane, që në të vërtetë nuk i kanë. Sjelljet dhe veprimet e tyre janë në kundërshtim me ato çfarë pohojnë. Kur kjo gjendje shoqërohet edhe me këmbënguljen prej budallai për t’i bindur njerëzit se je i përkryer dhe i duhuri për t’u bërë “dikushi”, kur je “askushi”, si rrjedhojë e kotësisë e boshësisë, bëhesh qesharak e vulgar.

Hipokrizia juaj shfaqet kur ju tentoni të shfrytëzoni kauzat e disa shtresave shoqërore apo ngjarje të rëndomta e të veçuara si psh vdekje aksidentale etj për qëllime politike. Kjo është cinike, nuk të faktorizon. Përkundrazi, të dëmton. Me hipokrizi nuk ke shans të fitosh.

Me buzëqeshjen tënde “guipleniane”, ti mund të shëtisësh qytete e fshatra të tëra, megjithatë veset e mëkatet e tua do të të ndjekin pas kudo. E pra, duhet ta lesh diku këtë peshë të rëndë të shpirtit tënd. Kujto fjalët e Senekës në letrën të dërguar kohë më parë: “Biri im! Duhet të ndërrosh shpirtin jo klimën”! Atëherë çlirohesh nga hipokrizia, por ky çlirim ka një çmim të madh, që ti nuk e “paguan” dot se nuk është në karakterin tënd.

4- Ti je i neveritshëm

E përderisa nuk je i zoti të çlirohesh nga këto mëkate, mbetesh jo vetëm hipokriti më i madh, por bëhesh edhe i neveritshëm. I neveritshëm se nuk ke masë; as masë politike, as masë kulturore, as masë etike. Mendimet e tua, të dhënat që sjell, pasaktësia e tyre, vlerësimet që bën, diksioni i të folurit, panatyrshmëria dhe gjestet e shtira me të cilat i plotëson të gjitha këto, e bëjnë shfaqjen tënde në publik të padurueshme deri në neveri siç ta ka thënë edhe Rexhel Qose.

5- Ti je tip absurd

Impotenca për ta realizuar pushtetin si triumf parimesh të ka çuar në kompromise, marrëveshje e pazare me normat dhe parimet e moralit. Si boshnjeri që je ndjen gjithmonë nevojën e të tjerëve, sepse je tip absurd i mangët në idetë dhe në vizionet për jetën. I “brohoritur” jo për çfarë je realisht si njeri, por për pozicionin, ti shfaqesh gjithsesi i kënaqur me veten, duke mos dyshuar aspak tek vetja, duke e instaluar kështu gjithë qenien boshe brenda budallallëkut tënd.

PESË ARSYE TË TJERA SI KRE I OPOZITËS

Po bëhet një kohë e gjatë, qysh nga 2013, që opozita me ty në krye, e ka humbur orientimin; lundron si një anije pa busull e pa xhiroskop, pa ide, pa kauza, pa vizione; një opozitë cinike, irracionale, vulgare, pa alternativë, e mefshtë, anemike dhe diabolike për të ardhmen e vendit.

Ti nuk arrin dot t’a udhëheqësh dhe t’a frymëzosh me kauza të drejta dhe racionale. Je një kryetar partie “autsajder mendor”, ku epilogu i vetëm për ty është kryeministri me çdo kusht. Kjo ka bërë që edhe opozita të marrë tiparet e karakterit tënd, të tilla si:

1- PA IDEOLOGJI TË STRUKTURUAR QARTË

Ti dështon se nuk ke ide e ideologji të strukturuar qartë. Të kesh ide, të formosh opinione, do të thotë të kesh arsye dhe të besosh se kjo arsye ekziston si autoritet, të cilit ti i drejtohesh dhe i nënshtrohesh. Nuk ke ideologji të qartë, Lul. Ideologjia është frymëzimi drejt progresit dhe besueshmërisë. Ti çfarë ideologjie ke? Të majtë, të djathtë apo të qendrës?!

Premtime të bukura që zhdukin mjerimin, ulin papunësinë, rritet cilësia e jetës së pensionistëve dhe familjeve të varfra… Me një fjalë ti premton “demokracinë sociale” të së majtës moderne!? Atëherë çfarë është Partia Demokratike e majtë apo e djathtë? Cila është busulla politiko- sociale e kësaj anijeje që po mbytet, o kapiten që nuk e di të navigosh?

Ti dukesh, sikur je i dënuar të sillesh si eklektik dhe pyes veten se përse aparati yt mendor ndodhet në këtë pozicion të ndërmjetëm? Ndoshta nga urrejtja për gjithçka që nuk je vetvetja? Ndoshta nga që ke dështuar tri herë radhazi në zgjedhje? Ndoshta je i detyruar për të mbijetuar në krye të një partie që po shërben si studio legale për të mbrojtur familjen Berisha? Cilado qoftë arsyeja Lul, 25 prilli do të çlirojë nga këto pandehma. Misioni tënd është i pamundur!

2 – PA ALTERNATIVË TË BESUESHME

Juve do të dështoni se ju mungon një alternativë e besueshme. Ju si opozitë, nëse do të ishit konstruktivë dhe me vizion europian – me mençuri, zgjuarsi dhe objektivitet duhet të evidentonit të metat e qeverisjes së mazhorancës, dhe t’i transformonit ato në kauza, bazuar në ideologjinë tuaj të djathtë, të frymëzonit dhe të udhëhiqnit njerëzit drejt zgjidhjes së problemeve dhe shqetësimeve të tyre. Alternativa është filozofi, është vizion, është kulturë, është shpresë ….

Ndërkaq mungesa e alternativës qeverisëse krijon mosbesim në popull. Një opozitë serioze, që është e përgjegjshme për misionin që ka, duhet që të nesërmen e humbjes së zgjedhjeve të mendojë dhe të dizajnojë një strategji se si do të vijë në pushtet. Dhe kjo kërkon Vizion-Ekip-Program. Dhe t’a promovojë para publikut.

Kjo është alfa e një strategjie fituese, që me siguri Fondacioni “Adenauer”, Falenski, Henze e Doris Pack që ju mbështesin, ua kanë rekomanduar. Që të fitosh besimin duhet të ideosh “Qeverinë Hije”, (nëse është kjo e publikuara më 1 prill mirë ishte ta mbanit fshehur) ,ku çdo ministër potencial në opozitë, duke kritikuar keqqeverisjen, të evidentojë demagogjinë e maxhorancës, nëpërmjet shpalosjes së alternativës së vet, duke treguar dhe bindur me argumente, të shoqëruar çdo premtim edhe me burimet financiare, se si do ta bënte ndryshe kur të vinte në pushtet.

Opozita konstruktive duhet të merret me problemet dhe zgjidhjet dhe jo me njerëzit Kush merret me njerëzit dhe jetët e tyre tregohet i vogël dhe cinik. Ju jeni cinikë. Kush merret me idetë e programet dhe lufton për t’i realizuar ato me përkushtim devocion e moral është burrë shteti. Rinovimi dhe besueshmëria e një opozite vjen nga një burrë shteti i tillë, i cili drejton një opozitë me integriteti moral dhe profesional, me vizion kurajoz të përfaqësuesve të saj më të mirë , me një program strategjik i shoqëruar me rrugët dhe burimet financiare, gjë që do t’a bëjë të besueshme atë para popullit për përgjegjshmëri dhe seriozitet në misionin e saj.

Ti Lul nuk je një burrë shteti! Ti je një xhuxh shteti i futur në kurth nga lakmia për kryeministër dhe nga impotenca për ta realizuar atë me aftësi. Prandaj, më 25 prill misioni yt është i pamundur!

3- PA KAUZA RACIONALE.

Opozita në kërkesat e saj nuk është në koherencë me problematikat dhe shqetësimet e njerëzve, nuk ka të njëjtën gjatësi vale me ta. Tjetër kauzë ka opozita dhe tjetër protestuesit. Nuk mund të përputhet lakmia e opozitës për pushtet me çdo kusht dhe çdo mjet me shqetësimet e hallet e njerëzve të lidhura me mbijetesën e tyre që sa vjen dhe vështirësohet si rrjedhojë e keqqeverisjes së mazhorancës. Dy kauza krejt të ndryshme.

Në këtë kontekst, janë hipokrite, boshe dhe cinike veprimet, qëndrimet dhe parullat e opozitës në emër të qytetarëve për varfërinë, padrejtësinë dhe nëpërkëmbjen e tyre nga njera anë dhe me “mëkatet” e saj në krijimin e kësaj gjëndjeje gjatë këtij tranzicioni të lidhura me vjedhjet, koncesionet, zvarritjet me pronat, abuzimet me drejtësinë, me pasurinë etj. Kësisoj ti i përdor njerëzit si instrumenta për të realizuar qëllimet e tua për t’u bërë kryeministër dhe këtu ti del i pacipë e demagog!

4- PA QYTETARI

Jeni një opozitë vulgare, që shpesh bie në vulgaritetin e turmës. Veprimet, qëndrimet, sjelljet, fjalimet, gjestet, deklaratat, këmbëngulja dhe ultimatumet e Lulit me kërkesa e kushte imponuese si thirrjet dhe ulërimat për tërheqje zvarrë, thyerje xhamash, shpuarje gomash e së fundmi mosbindje civile e bllokim rrugësh si dhe përdorimi i një fjalori rrugaçësh, pra të gjitha këto simptoma patologjike e kthejnë opozitën në jetën e përditshëm të vulgaritetit të turmës.

Komanda mbi jetën publike e ushtruar sot prej një vulgarizimi të tillë, nga pikëpamja intelektuale është ndoshta faktori më i ri, i pangjashëm me standartet e një demokracie liberale. E aq më tepër që këto standarde janë pikërisht parimet mbi të cilat mbështetet demokracia. Një qëndrim i tillë inspiron turmat për ushtrimin e dhunës psikologjike e fizike, si haraçi më i madh ndaj arsyes e drejtësisë. Ajo shpreh qartë nënshtrimin e forcës ndaj metodave të arsyes. Dhe kjo tregon se opozita nuk është qytetare, por vulgare

5- JO KONSTRUKTIVE

Të verbuar nga kotësia dhe lakmia për pushtet, opozita arrin të mohojë gjithçka dhe çdo arritje sado e madhe qoftë. Kjo e ka bërë atë nihiliste, duke e kthyer nihilizmin në një të drejtë për t’u sjellë si të duan. Dhe me të njëjtat veprime këmbëngulëse për të “demonizuar” Edi Ramën po përgatit humbjen e radhës. Ky do të vazhdojë të fitojë, për aq kohë sa opozita juaj me kokëfortësi dhe budallallëk do të mbërthehet pas kësaj strategjie dhe nuk do të paraqesë alternativë tjetër me një sjellje qytetare dhe jo rrugaçërie. Vota për Edin nuk është pro Edi, është votë anti opozitë, votë antisali, votë antidhunë. Edi, duke e ditur këtë, me mjeshtëri e shfrytëzon këtë dobësi dhe budallallëk të opozitës duke “luajtur” me Lulin në veçanti.

Kjo strategji për të mohuar çdo arritje, për të akuzuar pa argumente dhe fakte, por vetëm duke e përsëritur dhe ripërsëritur “kasetën” e përgatitur për “demonizimin” e maxhorancës e në veçanti të Edi Ramës, me qëndrime e veprime të dhunshme dhe vulgare, cinike dhe hipokrite do të jetë dështake dhe fatale për ty për herë të katërt.

PESË ARSYE SI PUSHTETAR

Këto janë arsye që njerëzit i kanë përjetuar, prandaj do t’i paraqesim telegrafisht, thjesht për t’i rikujtuar që të mos verbohen nga arritjet e tua për vizat e hyrjen në NATO, menjëherë pas Gërdecit. Vërtetë merita jote ishte, apo ishin interesat gjeostrategjike rajonale?

Fakti që kërkon të tregosh suksese që nuk lidhen me aftësitë e tua, e përforcon akoma më shumë mendimin e shqiptarëve për paaftësinë tënde dhe të forcës politike që drejton, që arritjet më të bujshme gjatë pushtetit tuaj kanë qenë:

1- Si ministër i transportit, zhdumja e 230 milionë eurove, e konfirmuar nga K.L.SH dhe e pandëshkuar nga drejtësia me procedurë

2- Si ministër i punëve të jashtme shite detin, konfirmuar nga hedhja poshtë e marrëveshjes me Greqinë nga Gjykata Kushtetuese

3- Si ministër i punëve të brendshme vrave katër baballarë që kërkonin bukë, pasi protesta qe shpërndarë në mes të bulevardit në shekullin e 21-të.

4- Si kryetar bashkie një gozhdë nuk ngule për 4 vjet duke ja lënë kompetencat kunatit tënd duke i mashtruar tiranasit me “tramvajin” ashtu siç bën sot me premtimet e tua qesharake dhe boshe

5- Si kryetar opozite je humbësi më i madh i zgjedhjeve parlamentare (dy herë) dhe i zgjedhjeve bashkiake një herë. Edhe këtë të fundit e ke të sigurtë.

Janë këto 15 arsye që garantojnë dështimin tuaj. E vetmja meritë e jotja është se disfatat nuk të mposhtin, E di pse ? Se nuk ke harxhuar energji, punë e përpjekje për t’u ulur në karriget e pushtetit. Rast i rrallë në histori që të bësh karrierë me dështime e duke ja fut gjumit për 7×7=42 palë qejfe.

Disa dashamirës thonë se ke lindur me këmishë por unë nuk u besoj bestytnive. Perfytyrojeni një moment këtë idiot të dobishëm të atit të tij shpirtëror si kryeministër. Çfarë do të prisni? Vjedhje dritash e grabitje pronash, ndërtime pa leje e legalizime kioskash, prishje sheshesh mbikalimesh e prerje pyjesh, kërcënime shantazhe, vjedhje, vrasje e raprezalje kudo në administratë, institucione publike, polici, reduktim financash në bashkitë kundërshtare, përpjekje për frenim të reformës në drejtësi etj me një fjalë kthim në mbretërinë e së keqes berishiane të anarkisë e shkatërrimit të vendit. Nëse e doni këtë shkoni e votojeni!

POR MOS HARRONI KURRË….

Asnjë ndryshim nuk ndodh për deri sa inspirohe tnga ati i tij shpirtëror që vazhdon t’u ngrijë buzëqeshjen ende shqiptarëve me thirrjet e tij histerike për mosvaksinim e me thirrje për revolucion, destruktivitet, dhunë e shkatërrim.

Mbetet po ai përbindësh i 2 prillit, 26 majit 96, luftës civile të 97, 14 shtatorit 98, Gërdecit të 26 të vrarëve e 21 janarit të gjakosur. Një qënie njerëzore banale, që u tjetërsua në një monstrum, hostis humanis generis – përbindësh – armik i gjinisë njerëzore – një Kain që sakrifikon çdo Abel që e pengon në zbatimin e synimeve të tij.

Një qënie njerëzore që refuzon njerëzoren – armik i miqve të tij më të mirë, i frikshëm për të afërmit shpërfillës i ligjeve, armiqësor dhe agresiv ndaj fjalëve dhe punëve të mira, gjithmonë i gatshëm të godasë e të veprojë vetëm me dhunë. Ligësia e këtij përbindëshi nuk buron nga egoja e tij si qenie njerëzore, por nga urrejtja ndaj jetëve njerëzore, pos vetes dhe familjes së tij.

Ligësia e këtij monstrumi nuk lind nga dredhitë e tij satanike, por nga destruktiviteti i tij mendor që nuk i lejon të marrë parasysh pasojat morale të asaj çfarë bën kur zemërohet. Një përbindësh banal, që banalitetin e së keqes e ktheu në sistem vrasës të lirisë, shpresës, besimit, dinjitetit njerëzor dhe të dëshirës për të jetuar duke iu “ngrirë buzëqeshjen shqiptarëve”. Nëse e keni harruar votojeni!