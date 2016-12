Misteri: Nga ka ardhur dhe si është krijuar Hëna?

Asnjë satelit tjetër nuk është aq i madh dhe kaq i afërt me planetin tonë, sa Hëna. Si përfundoi Toka me një fqinj të tillë kaq të madh?

Nga Katie Silver, BBC

Hëna është një mister. Çdokush në Tokë mund ta shohë atë, por ne gjithmonë shohim vetëm një anë të saj. Ajo ndikon në dallgët e oqeanit, kur kafshët kryejnë marrëdhënie seksuale dhe siç duket edhe kur njerëzit flenë gjumë.

Megjithatë që nga viti 1969, askush nuk e ka vizituar Hënën. Vetëm në vitin 2015, pas gjysmë shekulli, 12 persona shkuan atje.

Falë astronautëve që vizituan Hënën, ne dimë më shumë për përbërjen e Hënës tani. Por me të gjitha dijet, shkencëtarët po luftojnë me një pyetje të thjeshtë: “Nga erdhi Hëna? A ndodhi diçka apokaliptike që e solli “në jetë”?

Paraardhësit tanë nuk mundën të shkonin në Hënë, por kjo nuk i ndaloi ata të meditonin se nga erdhi Hëna. Astronauti italian, fizikanti dhe filozofi Galileo Galilei dha një kontribut të hershëm kur ai krijoi teleskopin e fuqishëm që na e tregonte Hënën me detaje nga një largësi shumë e madhe.

Në fillim të viteve ‘60, Galileo tregoi se Hëna kishte një peisazh të ngjashëm me atë të Tokës. Ishte terren i thyer, me male dhe fusha. Ky ishte mendimi i parë se Toka dhe Hëna mund të jenë formuar sëbashku.

Pak pas viteve 1800, edhe djali i Charles Darvin, George, erdhi me një ide. Ai sugjeroi se kur Toka ishte shumë e re, rrotullohej shumë shpejt, dhe si rezultat një pjesë e saj u shkëput për në hapësirë dhe formoi atë që ne quajmë Hënë. Oqeani Paqësor supozohet të jetë shenjë e kësaj ndarjeje. Kjo teori nuk u mbështet shumë, dhe pas Luftës së Dytë Botërore një ide krejt e re e zëvendësoi atë.

Kimisti Harold Urey propozoi se Hëna kishte ardhur nga një pjesë tjetër e galaksisë, dhe u tërhoq nga graviteti i Tokës.

Kjo teori e ka një lloj të drejte. Hëna është e madhe në krahasim me Tokën, por nëse është e ndërtuar diku tjetër, atëherë kjo teori ka kuptim. Teoria gjithashtu llogarit faktin që ne gjithnjë ballafaqohemi me të njëjtën anë. Megjithatë, disa shkencëtarë mbeten të pabindur. Ata nuk janë të sigurtë nëse Toka mund ta kapë Hënën pa një ndërprerje të orbitës së saj. Ata gjithashtu mendojnë se ata ndoshta mund të jenë përplasur.

Ekzistonte një zgjidhje e mundshme. Nëse atëherë atmosfera e Tokës ishte e mjaftueshme, mund të ketë vepruar si një airbag gjigand, duke e ngadalësuar shpejtësinë e Hënës përpara se ajo të “arratisej” në hapësirë. Por edhe kjo u duk një teori e pamundur.

Shkencëtarët që studiojnë Hënën kishin nevojë për një teori që të ishte në përputhje me disa prej vëzhgimeve që ishin bërë. Hëna është e madhe, ajo gjithashtu po përshpejton lëvizjen e saj, që do të thotë se gradualisht do të largohet nga Toka.

Një teori e re doli në pah. Hëna dhe Toka u formuan së bashku nga një disk gjigant materieje, që rrethonte një vrimë të zezë. Kjo teori pati “një vdekje të shpejtë”. Nuk mund të shpjegohej shpejtësia me të cilën Hëna mbante nën orbitë Tokën. Gjithashtu, astronomët kishin llogaritur se Hëna kishte gjysmën e dendësisë së Tokës. Por nuk kishte shenja të ekzistencës së një vrime të zezë. Kjo bëri që teoria e Urey-t të mbeste dominante gjatë viteve 1960, në kohën kur Shtetet e Bashkuara filluan të përpiqeshin të dërgonin njerëz me mision në Hënë. Nëse Urey do të kishte të drejtë, Hëna duhet të kishte përbërje të ndryshme kimike nga ajo e Tokës. Për ta provuar këtë, astronautët e Apollo-s u ngarkuan me sjelljen e mostrave të shkëmbinjve të Hënës. Të dhënat e mora i hodhën poshtë të gjitha teoritë ekzistuese.

Viktima e parë ishte teoria atomike e George Darvinit. Shkëmbinjtë hënorë treguan se Hëna ishte shumë më e vjetër se Oqeani Paqësor, nga i cili u supozua se kishte ardhur.

Megjithatë shtresa e jashtme e kores së Tokës është 200 milion vjet e vjetër. Nuk ka mundësi të jetë burimi i shkëmbinjve të Hënës. Edhe teoria e Urey mori një goditje.

Për habinë e të gjithëve, mostrat e shkëmbit hënor zbuluan se Hëna është pothuajse kimikisht identike me Tokën. Kjo do të ishte e pamundur nëse do të ishin formuar larg njëra-tjetrës, ashtu siç kishte sugjeruar Urey.

Shkëmbinjtë tregonin se Hëna ishte formuar 29 milion vjet më vonë se çdo objekt tjetër me të njëjtën masë në sistemin diellor. Duket se ka pasur një fillim të zjarrtë. Zonat e errëta të sipërfaqes së saj sugjerojnë se ajo mund të ketë qenë e mbuluar nga një oqean më magmë të lëngshme.

Teoria e Any-t për origjinën e Hënës do të duhet të japë llogari për të gjitha këto. Asnjë nga teoritë ekzistuese nuk ishte e vërtetë. Një numër i madh faktesh të hollësishme rreth Hënës u mblodhën nga shkëmbinjtë hënorë, por nuk u dha një pikturë e saktë e origjinës së saj.

Në vitin 1975, tre vjet pas uljes përfundimtare të Apollos, një teori e re doli në sfond. Kur sistemi diellor u formua 4.5 miliard vite më parë, ekzistonin të gjitha llojet e shkëmbinjve. Kështu Uilliam Hartman dhe Donald Davis nga Instituti Shkencor Planetar në Arizona, sugjeroi se një nga këto shkëmbinj goditi Tokën. Sipas tyre duhet të ketë qenë një shkëmb i madh, me madhësinë e planetit Mars, ose 1/10 e Tokës. Planetit hipotetik iu vu nofka “Theia”.

Nëse Theia ekzistonte, nuk ka lënë gjurmë në Hënë.

“Çdo planet ka një histori të ndryshme të formimit të kores së saj,” tha Dalliday. “Izotopet sugjerojnë se atomet e Hënës dolën nga vetë Toka”. Këtë Dalliday e quan “kriza izotopike”, por nuk e ka “vrarë” ndikimin e hipotezës.

Shpjegimi më i thjeshtë i mundshëm është se Theia kishte të njëjtën shenjë izotopike me Tokën, mbase ngaqë është krijuar afër saj. Megjithatë, simulimet e sistemit të hershëm diellor sugjerojnë që mundësitë që të ketë ndodhur kjo janë më pak se 1%.

Në të njëjtën linjë me këtë, nuk ekzistojnë trupa të tjerë në sistemin diellor me të njëjtën përbërje izotopike si Toka dhe Hëna. Shkencëtarëve do të donin të koleksiononin mostra meteoritesh nga Venusi dhe Mërkuri për të parë nëse kanë izotope të ngjashme.

Nga ana tjetër, ndoshta ndikimi ishte aq i madh sa Theia dhe Toka u shkrinë, dhe atomet e tyre u miksuan së bashku. Kjo do të shpjegonte pse Toka dhe Hëna janë kaq të ngjashme në ditët e sotme, por nuk dihet akoma nëse një impakt i tillë katastrofik ka ndodhur.

Gjithashtu mendohet se trupi ndikues ka qenë prej akulli. Ndodhen shumë copa të mëdha akulli në sistemin e jashtëm diellor, dhe një nga to mund ta ketë përplasur Tokën me shpejtësi të madhe. Por edhe nëse ka ndodhur kështu, vetëm 73% e Hënës mund të rridhte nga Toka, gjë që nuk është e mjaftueshme për të shpjeguar izotopet.

Në vitin 2012, Matija Cuk dhe Sarah Stewart nga Universiteti i Harvardit sollën një ide që e shmangnin teorinë e mëparshme.

Ata sugjerojnë se Toka ka qenë duke u rrotulluar shumë shpejt kur Theia e ka goditur atë. Nëse Toka po rrotullohej me atë shpejtësi, ka pasur vrull të mjaftueshëm për të dërguar Hënë në orbitën e duhur. Kjo tregon që Theia mund të ketë qenë shumë më e vogël nga sa është menduar më parë, sa 2% e masës së Tokës. Sipas kësaj teorie, Hëna materialin e parë të përbërjes së saj e ka marrë nga Toka.

Në prill të vitit 2015, më shumë prova dolën në mbështetje të hipotezës së impaktit gjigand. Alessandra Battisti nga Instituti i Teknologjisë së Izraelit, sëbashku me kolegët e saj performuan një simulim të detajuar të objekteve që rrotullohen në sistemin e hershëm diellor.

Ata zbuluan se objektet që kishin ndikim mbi planetet ishin shumë më të ngjashme me planetët përkatëse nga sa pritej më parë. Në vend të shanseve që më parë mendohej se Theia ishte më pak se 1% e ngjashme me Tokën, ajo thotë se këto mundësi ngjashmërie mund të arrijnë në 20%. Kjo e bën ngjashmërinë e çuditshme te Tokës dhe Hënës pak më te lehtë për t’u shpjeguar.

Megjithatë, puna nuk është e përfunduar. “Gjithmonë na mungon diçka” thotë Stewart. Shumica e hulumtuesve mendojnë tani se zgjidhja do të jetë një lloj versioni i hipotezës së impaktit gjigand, por janë të nevojshme dhe shumë studime për ta shpjeguar këtë.

Problemi më i madh është të gjendet një teori që të ketë gjasa të jetë e arsyeshme dhe mos të lihen vende për dyshime. Ndoshta nuk duhet të befasohemi që një pjesë e tregimit të origjinës së saj mbështetet në “fatin e verbër”.