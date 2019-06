Mit’hat Frashëri i vërtetë i shkurtit 1944

Hasan Luçi

Ky dokument arkivor tregon katërcipërisht se e gjithë lufta e organizatës tradhëtare Balli Kombëtar drejtohej kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe kryetari i Ballit Kombëtar urdhëronte personalisht bandat e tij që të vepronin së bashku me pushtuesit nazistë gjermanë për të luftuar me çdo mjet partizanët, që i quanin të gjithë komunistë.

Ky dokument është një dëshmi e vërtetë që legjitimon luftën pa kompromise të fitimtarëve kundër fashizmit e bashkëpuntorëve të tyre tradhëtarë të popullit e Atdheut.

Po e jap pa asnjë gërmë a presje, siç gjendej në arkivë ku është marrë, ku duhet të jetë ende sot,nëse ndonjë dorë ballisti nuk e ka shkulë prej saj:

“Shqipnija e shqipëtarëve

Vdekje Tradhëtarëve Shqipni e Lirë,17-2-1944

B A L L I K O M B Ë T A R

Komiteti Qëndror

Numri 93 Komitetit Krahinor

Korçë

Këto tri a katër ditët e fundit nji fuqi komunistësh prej 500-600 vetësh,ndodhej në afërsinat e Beratit,nga krahu i Nahijes së Peshatnit.Kjo fuqi tash ka shkue nga ana e Sulovës?

Nji fuqi tjetër komuniste prej 200-300 vetësh zbriti ëpër Tomoricë,kaloi Qafën e Dardhës dhe shkoi dhe ajo për në Sulovë.Besohet të ketë komunistë edhe në Skrapar, por nuk i dimë mirë as vëndet ku ndodhen, as numrin e tyre,mbasi qarkullimi ndërmjët Beratit e Skraparit asht kputun krejt.

Sot muarëm një letër prej Maliq Dysharit,të shkrueme më 12-2-1944.Ky ndodhet tash në Vërçë edhe na thotë se një pjesë e fuqisë së tij asht goditun befas prej të kuqvet në katundin Kopesh dhe ka dalë me humbje tue lanë 5 të vramë edhe pesë të humbun?

Tash të kuqt zotnojnë ndofta të gjith Oparin deri në Moglicë.

Masat t’ona :

Nji fuqi prej 500 kosovarësh erdhën në Berat më 15 të k.m. edhe dje u nisën për të ndjekun anmikun në drejtim të Poriamakës,Kostrenit dhe katundeve të Sulovës.

Fuqit t’ona t’Elbasanit ikën të porositur të zënë Sulovën dhe Dumrenë.Fuqija jonë prej afër 500 vetësh u nis edhe ajo prapa anmikut po n’atë drejtim.

Në drejtim të Skraparit e të Tomoricës nuk kemi nisur akoma ndonjë fuqi.Shpresojmë që mbasi të likuidohet shpejt fuqija komuniste e Sulovës,t’i drejtojmë fuqitë t’ona për Skrapar e Tomoricë.

Qi të ketë efekt operacioni duhet të lëvizin edhe fuqit e juaja në drejtim t’Oparit e të Skraparit,mbasi kalaja e komunizmit asht aji blloku i Malësisë qi përfshin komunën e Potomit (Skrapar),Malësinë e Oprait, komunën e Vithkuqit,Shtyllë e Panarit.

Qi t’a shtypim njiherë e përgjithmonë komunizmin, duhet t’i sulmojmë e të prishim strofkullën e tyne, prandaj pa humbun kohë duhet të merrni këto masa:

1.Me të gjithë fuqitë që keni në kambë aty do të sulmoni Oparin dhe t’i futeni Skraparit nga ana e Backës,tue bamë operacion regullisht.

2.Fuqitë e Kolonjës duhet të sulmojnë edhe ato drejtë Skraparit nga ana e Panaritit.Fuqit e Dangëllisë duhet të zanë buzën e lumit edhe,në mundshin,të sulmojnë edhe ato në drejtim të Staraveckës.

Lutemi të bani ç’mos qi të kryhen këta veprime,kështu qi t’i dalim punës në krye nji herë e mirë.

Tash marrim vesht se komunistët po mblidhen më 25 të k.m.në Leshje të Skraparit, edhe më 28 të muajit do të formojnë në Panarit brigadën e shtatë.

Kryetari

Mit-hat Frashëri d.v.

Nr.186

23-2-1944

Komandës së Grupit

Këtu

Për t’a patur n’evidencë në lidhjet me veprimet e afërme n’Opar dhe në Skrapar.-

( Q.Prodani ) ( J.Dilo )

Firma Firma

Besoj se nuk do të mbetet ndonjë ballist a fashist i gjallë ,pa le pinjojtë e tyre,pa mbetur me gojë hapur, si të shastisur, me këtë urdhër nga “heroi” i tyre që nuk paska drejtuar e urdhëruar terrorin fashist me përmasa të luftës civile ballisto-fashiste. Mbase këtë e shikon dhe e kupton edhe Edi Rama që e kulmoi Mit-hat beun si të panjollosur në batakun fashist, që prej vitit 1942, kur me nismën e tij e të Fuat Dibrës themeluan Ballin Kombëtar dhe Komitetin Qëndror,i cili qysh prej fillimit përbëhej nga këta ballistomëdhenj: 1.Mitat Frashëri 2.Fuad Dibra 3.Faik Quku 4.Nuredin Vlora 5.Ali Këlcyra 6.Hasan Dosti.Ky komitet qëndroi në fuqi deri në kongresin e Ballit në Berat në dhjetor 1943, kur pësoi këto ndryshime drejtuesish ballistomëdhenj: 1.Mitat Frashëri 2.Ali Këlcyra 3.Skënder Muço 4.Abaz Ermeni 5.Kadri Cakrani 6.Koço Muka.

Në vijim të artikujve do njihemi edhe më afër me bëmat e Ballit Kombëtar,të Legalitetit, të bashkëpunimit të tyre me pushtuesit fashistë italianë e gjermanë, me shovenët grekë dhe me anglo-amerikanët kundër LANC-it për të marrë frenat e pushtetit.

Por populli shqiptar nuk derdhi gjakun për t’a lënë këtyre fitoren,por luftoi për liri e pavarësi, që u kurorëzua me sukses më 29 nëntor 1944.

Askush nuk mund të mohojë të vërtetat për tradhëtarët e Atdheut gjatë LANC-it, gjatë viteve të diversionit sidomos 1944-1954 dhe këto bëma të institutit neofashistë demokrat.

Dr.Hasan B. Luçi