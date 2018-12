Kuislingu xhonturk i alfabetit të shqipes

Prof. Xhevat Lloshi

(Vijon nga numri i kaluar- Lexo KETU)

Fehim Zavalani si kryetar i Klubit të Manastirit drejtoi vetëm hapjen e punimeve. Është e qartë që mbledhja e delegatëve e përmbysi pikën e programit lidhur me drejtuesit e punimeve të Kongresit për një arsye thelbësore dhe jo filologjike: do të ishte M. Frashëri kryetar si mysliman dhe jugor; nënkryetar do të ishte L. Gurakuqi si katolik dhe verior; Gj. Qiriazi si protestant dhe i Manastirit, domethënë i Shqipërisë së Mesme. Edhe për sekretarët u ndoq i njëjti parim: Hilë Mosi katolik nga Veriu; Nyz-het Vrioni mysliman nga Jugu dhe njohës i turqishtes; Thoma Avrami ortodoks nga Jugu. Domethënia është e qartë: qysh në hapin e parë nga delegatët u bë kujdes, që të përfaqësoheshin palët kryesore sipas përbërjes krahinore dhe fetare, duke zbatuar kërkesën e L. Gurakuqit që “të mos i thyhet zemra askujt”. Pavarësisht nga kundërshtitë dhe mosmarrëveshjet, tërësia e delegatëve bëri zgjedhjen më të mençur dhe me vlerë afatgjatë, modelin e së cilës e kanë ndjekur më pas, pavarësisht se nuk e kanë shprehur me deklarata, të gjithë drejtuesit e shtetit shqiptar, në të gjitha regjimet. Gjithsesi, M. Frashëri doli në krye me bindjen se ai do ta kishte fjalën vendimtare. Por pjesëmarrësit synonin të ruanin drejtpeshimin dhe prandaj kryetar të Komisionit të alfabetit do të zgjidhnin Gjergj Fishtën.

Mit-hat Frashëri nga 31 gushti deri më 1 nëntor i ka shkruar Fehmiut për nevojën e bashkimit dhe për lirimin e Dervish Himës (Ibrahim Naxhiut) nga burgu, domethënë gjatë gjithë asaj kohe nuk ka qenë në Manastir, për pasojë, nuk është marrë drejtpërdrejt me përpilimin e dokumenteve përkatëse. Kjo nuk e përjashton, që kishte ardhur në raste të veçanta. Luigj Gurakuqi më 8 tetor 1908 i shkruante F. Zavalanit: “Ju lutem të merreni vesh me të gjithë që të bahet nji Kongres i vetëm që të mblidhet në nji vend… Per mue Manastiri asht i mirë mjaft, ne mos ma i miri vend.”

Nuk është e vërtetë siç pohonin Sh. Demiraj e K. Prifti në “Kongresi i Manastirit ngjarje me rëndësi në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare” (1978) se: “Elementët reformistë si M. Frashëri, A. Ypi, F. Ypi e të tjerë synonin t’i kufizonin punimet e Kongresit të Manastirit vetëm në çështjen e alfabetit dhe ta largonin atë nga problemet e tjera politike; ata i mbaheshin pikëpamjes se ‘duhet përpjekur jo me pushkë e barut, por me pendë’ (f. 72)”. Në radhë të parë, këto fjalë për pikëpamjen gjenden në Ftesën për Kongresin, të hartuar nga drejtuesit e klubit dhe jo nga ‘elementë reformistë’, sepse vetë M. Frashëri ishte në Selanik dhe jo në Manastir. Gjithashtu Abdyl Ypi nuk ishte delegat me të drejtë vote, ndërsa Ferid Ypi nuk ka qenë aspak delegat, por ka nënshkruar ftesën si sekretar dhe në programin e përkthyer parashihej të fliste për pasuritë natyrore të Shqipërisë bashkë me Izet Zavalanin, i cili ishte delegat pa të drejtë vote. Ato fjalë për pushkën e penën janë edhe në ftesën për Th. R. Hoxhsonin, por kryesorja është se më 1978 është bërë një manipulim me shkëputjen nga konteksti. Ftesa bëhej sepse sot ardhi një dit’ e pëlqyerë për Istorinë tonë, që të nisim liruarë e pa pengim të punojmë për mborthësin’ edhe lumërin e kombit tonë jo me barut edhe me armë, po me kartë e pendë. Natyrisht, kjo fjali është produkt i iluzioneve të muajve të parë pas shpalljes së Kushtetutës, bënte pjesë në statutin e Shoqërisë ‘Bashkimi” dhe u përfshi në ftesën për t’u dhënë zemër pjesëmarrësve dhe aspak për ta larguar Kongresin nga të tjera probleme.

Nuk do t’i përshkoj një për një ditët e punimeve të Kongresit, por me përjashtim të shpalljes së Vendimit të Kongresit, emri i M. Frashërit nuk përmendet në asnjë nga materialet e botuara. Ndërsa nuk ka dyshim, se kokëfortësia e tij për alfabetin e Stambollit ka qenë fort e zëshme në mbledhjet e Komisionit, që u mbajtën të fshehta me betimin se pjesëmarrësit nuk do të nxirrnin gjë jashtë. Ditën e shtatë, 20 nëntor, e premte, u bë edhe një mbledhje e katërt vetëm e Komisionit. Duhej medoemos një vendim përfundimtar, përndryshe nga të gjithë do të nënkuptohej, se puna kishte dështuar dhe kjo do të ishte një katastrofë e papërfytyrueshme. Gazeta ‘Lirija’ e M. Frashërit në Selanik e ka kapërcyer butë krizën e shfaqur, duke tërhequr përsëri shati nga vetja: “… duke marrë përpara syve sa pun’ është bërë për abecenë, mejtohetë se do të ish shumë më mirë duke mbajtur abece e Stambollit me nja dy ndryshime të vegjëlë, dhe bashkë me këtë duke marrë dhe një abece fjeshtë latine me 25 shkronja … Kjo pun’ u pëlqye pej gjithë shokët të komisionit”. Por ka një gabim të plotë, që te lexuesi i vëmendshëm do të ngjallte dyshime – sapo ishte shkruar për dy alfabete, ndërsa tashti flitet vetëm për një – “dhe u vendos që pas dreke abeceja të botohetë përpara delegatëvet dhe shqipëtarëvet të tjerë.” Edhe më poshtë shkruhet se Komisioni “vendosi abecenë me një zë të bashkëtë dhe duke shprehurë një bashkim të mbaruarë”. Po cilën abëcë vendosi, se sikur ishin dy?

Do të pranohet, se kriza ishte zgjidhur nëpërmjet një kompromisi. Prapa velit të haresë, i gjithë opinioni do të mbetej i befasuar nga zgjidhja e dyfishtë dhe prandaj Vendimi kishte nevojë për një përligjje qoftë edhe të dobët, propagandistike, ndonëse më vonë do të bëhej shkak për interpretime të ndryshme. Përligjja e atypëratyshme ishin rreshtat e parë të Vendimit, që përfundonin me shpresën e vakët “që të mësohen e të përdoren bashkërisht në mes të shqyptarëvet” dhe me kërkesën e prerë, që mësimi në shkollë do të ishte i detyruar për të dyja. M. Frashëri kishte ardhur për ta shndërruar alfabetin e Stambollit në alfabet nbarëkombëtar dhe kokëfortësia e tij për ta arritur këtë ka qenë arsyeja e zgjatjes së punimeve të Komisionit dhe e zgjidhjes me kompromis.

Shpallja e vendimit u bë pas dite në orën dy, në Klubin e “Bashkimit” që ishte mbushur përplot, nga M. Frashëri si kryetar hipur mbi një fron dhe foli se njëzëri ishte vendosur për një alfabet(!). Luigj Gurakuqi zbuloi një dërrasë ku ishte vendimi me dy alfabetet, por sërish gazeta “Lirija” e rrumbullakos në njëjës se “ish shkruar abeceja”. Pjesëmarrësit e pritën me gëzim dhe duartrokitën duke thirrur: “Rroftë abeceja!”

I takonte kryetarit të Komisionit, Gjergj Fishtës, të jepte shpjegime dhe argumetime: alfabeti i Stambollit i plotësonte nevojat e kombit, por për të shtypur libra në vendet europiane dhe për telegramet duhej edhe një thjesht latin. Si argument plotësues ai shtoi, se edhe gjermanët e ruanin alfabetin gotik krahas latinit. Kështu, shpjegimet ishin qepur me pe të bardhë; realiteti tregoi se shqiptarët prisnin një zgjidhje të re historike, ajo ishte ato ditë edhe në mendjet e shumicës dërrmuese dhe prandaj fitoi të ardhmen. Nga ana tjetër, pavarësisht se nuk kemi të dhëna dokumentare, besoj se kompromisi është arritur edhe për shkak të bisedimeve të fshehta mes delegatëve dhe kryesuesve lidhur me domosdoshmërinë e marrëveshjes për luftën e përbashkët për liri. Largimi i një pale ose qoftë edhe i një individi do të dëmtonte imazhin e shqiptarëve të bashkuar dhe vetë imperativin madhor historik. Përpara këtij do të quhej i dështuar cilido që nuk e ulte kryet dhe do të ngelej përfundimisht larg rrjedhës së lëvizjes, pavarësisht prej meritave që mund të kishte pasur. Gjithë shqiptarët prisnin bashkimin dhe Kongresi i Manastirit ua dha, kurse askush nuk e skërmiti kompromisin si ndonjë plagë, me përjashtim të Faik Konicës dhe të M. Frashërit, i cili vetëm prej sedrës së sëmurë u tërhoq pak nga pak, tërheqje për të cilën Vendimet e Kongresit ia linin të çelur derën e pasme.

Kongresi i mbylli punimet, duke shfaqur vullnetin që puna të vazhdohej me kuvende të tjera, sepse ishte dëshmuar që shqiptarët mund të merreshin vesh dhe kjo ishte ndër arritjet e tij të çmueshme.

Mllefin e vet kundër Kongresit të Manastirit Faik Konica e ka derdhur në shkrimin e gjatë me titullin pothuaj të njëjtë Kongresi i Shqipëtarëve Xhon-turq në Maqedhonië në numrin e fundit të revistës, 1909, nr. 1. Atë shkrim asnjëherë nuk e citojnë gjerësisht, madje sot edhe e kanë fshehur nga vëllimet që përmbledhin trashëgiminë e tij. Do ta quaja antiraporti për Kongresin e Manastirit. Ishte një mllef i mbledhur si plaga qelbin prej shumë vitesh kundër shqiptarëve që përpiqeshin për zgjidhje mbarëshqiptare, ndërsa beu i Konicës i donte gjithë meritat për vete dhe prandaj shkrimi është i mbushur me “Unë, unë, unë . . .” Nuk do të ndalem te gjithë shtrembërimet, shpifjet, mashtrimet, fyerjet, të pavërtetat e atij artikulli të gjatë, por nuk mund të mos vë në dukje, se e përshkon një frymë raciste dhe degradon deri te futja e pykave për përçarjen fetare të shqiptarëve. Në raste të tilla do të parapëlqeja më mirë një histori rozë për gocat, sesa rënie të standardeve të kulturës, të atij tipi me të cilin fatkeqësisht edhe sot jo në pak raste po na shërbejnë mediat.

Në veçanti Konica ka sulmuar me emër Bajo Topullin dhe Gjergj Qiriazin. Luftëtarin e lirisë e kishte sharë më 1906 (nr. 8), sepse kishte vrarë peshkopin e Korçës, Fotin, vrasësin e Papa Kristo Negovanit. Aktin e përshëndetur nga gjithë atdhetarët e kohës, Faik Beu e quan “katillëk të poshtër”. Komitetin për Lirinë e Shqipërisë e përmend nëpër të me shpërfillje. Me hipokrizi Fotin e quan “një plak të paarmatisur; një kishëtar të motuar”, ndërsa përligjjen për sulmet e veta e gjen te shqetësimi se mos të huajt nuk e marrin për të mirë të karakterit të shqiptarëve këtë atentat. Me demek, vrasja e shqiptarëve nga grekët merrej me të mirë nga të huajt.

Mirë me Bajon e kishte zemërimin që më parë, po me Gjergj Qiriazin? Ky kishte nisur të botonte te “Albania” vjersha që më 1900; prej tij Konica kishte marrë dorëshkrimin e “Gjahut të malësorëve” të Kristoforidhit, ndërsa i dinte fare mirë marrëdhëniet e tij me August Kralin e Austrisë, prej së cilës paguhej rregullisht edhe për botimin e revistës së vet, edhe për sulmet kundër Italisë. Si mund të fyhej si xhonturk Gjergji, për të cilin pashai xhonturk Hilmi kishte thënë, se po të ishte në dorën e tij, do ta kishte varur shtatë herë, kurse në mars 1908 pikërisht xhonturqit kishin bërë plane për ta vrarë? Mllefi i kishte errësuar arsyen aq keq, saqë e quante se Kongresi ishte bërë në fshehtësi.

Ironia e madhe është se pikërisht në atë numër, në çelje të revistës te “Fleta e dreqtorit”, me datën 15 shkurt 1909, Konica pas sharjeve të njohura, e ka pranuar alfabetin e Manastirit, me përjashtim të shkronjës ë. Është një zbythje me një spërdredhje qesharake: “Kështu armën e halldupëve do ta kthejmë kundrë vetes së tyre.” Ironia është edhe më e madhe, se këta rreshta janë shkruar pikërisht me “alfabetin e urdhëruar nga Xhemijeti”. Po nuk mund ta lë jashtë edhe diçka brenda atij numri të fundit. Dreqtori (se këtë trajtë e kishte quajtur Konica më të drejtë për këtë fjalë) e përligjte mospërdorimin e shkronjës ‘ë’, sepse shtypshkronjësi i ishte ankuar, që përfshirja e saj do t’i ngrinte shumë kostot e botimit. Dhe këtë: “munt të shihni nga një copë letrë të kituar te pjesa frëngjisht e këtij numëri”. E lexova me vëmendje atë pjesë për të gjetur letrën e cituar, po nuk m’u shfaq asgjëkundi. Është një harrim, vetëm se të shtyn të bësh një analizë sipas teorisë frojdiste për “Harrimin e gjërave”, që e kam përkthyer më 2007.

Artikullit të nr. 1, 1909 i ka dhënë përgjigje albanologu H. Pederseni në “Dielli” (3 dhjetor 1909). Dhe këtë përgjigje Konica nuk ka guxuar ta shpërfillte. Duke i gjetur me vend vërejtjet e tij për tri shkronja, albanologu e kundërshton qëndrimin e Konicës dhe vendimet e Kongresit i vlerëson si një përparim shumë të madh. Natyrisht, shumë shpejt koha e hodhi poshtë tërësisht kryeneçësinë e Faik beut dhe numrin e fundit të “Albanisë” do ta botonte me atë alfabet, vendimin për të cilin e kishte quajtur ‘të pandershëm dhe të turpshëm’. Për kësi rastesh shqip thuhet: ta hash turpin me bukë. Artikulli i tij kundër ngjarjes madhore, që përcaktoi fytyrën e shqipes së shkruar, është dështimi i tij më i madh.

M. Frashëri e shprehu, nga ana e vet, se nuk do të mbeteshin të gjithë të kënaqur, duke qenë vetë i pari i pakënaqur. “Lirija” botoi më 5 dhjetor 1908 alfabetin e Stambollit me ndryshimet e kërkuara, domethënë pa hequr dorë prej tij. Po aty, u botua shkrimi me titullin domethënës Ç’fituam nga Kongresi i Manastirit? Është titull domethënës, sepse delegatë të tjerë të rëndësishëm kishin ardhur jo për të fituar mbi të tjerët, por për të gjetur rrugën e marrëveshjes. Sedra e tij ishte kënaqur që në Vendimin alfabeti i Stambollit renditej i pari dhe ai kishte fituar të drejtën që të vazhdonte botimet me atë. Numri i parë i revistës së tij “Dituria”, janar 1909, ishte me alfabetin e Stambollit dhe hapet me artikullin Istori e shkrimit shqip. Nuk përmendet Kongresi. Ma merr mendja se e kishte përgatitur përpara Kongresit, domethënë kishte shkuar i përgatitur dhe lëndën e tij do ta ketë përdorur nëpër diskutimet e ashpra. Nuk përmenden aspak dy shoqëritë e Shkodrës, as Konica me ‘Albaninë’, po ngrihet lart Shoqëria e Stambollit dhe nënvizohet: “N’është pra se sot shqipes’ i dëgjohet zëri, këtë ja kemi hua asaj shoqëris’ s’Stambollit që ka qen’ e para punë kombiare.” Pikërisht pohime të tilla e cenonin rëndë sedrën e Faik Konicës dhe në reagimet e tij ai u është kundërvënë fjalë për fjalë, pavarësisht se nuk e citon paratekstin.

Për herë të fundit M. Frashëri e ka përdorur ‘alfabetin e Frashërllinjve’ te “Hi dhe shpuzë” më 1915 dhe kur rinisi botimin e “Diturisë” më 1916, tashmë ishte me alfabetin e sotëm.

Themistokli Gërmenji dhe Kristo A. Dakoja i kanë dërguar nga Sofja një Letër të hapur Mit-hat Frashërit me qortime shumë të rënda, prandaj nuk po e riprodhoj të plotë. Do ta përsëris, se në raste të tilla do të parapëlqeja më mirë një histori rozë për gocat, sesa rënie të standardeve të kulturës. Midis të tjerash ata i shkruanin: “Në ‘Liria’ çdo Shqipëtar sot munt të shohë, si zotëria juaj me gjithë që ishit anëtar i Kongresit Manastirit dhe i Kongresit Elbasanit, falsifikuat vendimet e këtyre dy mbledhje kombëtare, vetëm se këto vendime nuku para ishin pas dëshirës suaj…

Nuku ini zotëria juaj, që dhatë urdhër zotit Kristo Luarasi të mos shtypnjë artikullën ‘Bejlerët dhe Pashallarët në Shqipëri’, që po pason këtë letrë dhe u bëtë shkakëtar të lozë druri mbi kuris të tij?

Gazeta Liria është lëvere dhe një lëvere e ndyrë.”

Një vit më vonë, në Kongresin e Elbasanit, M. Frashëri përfaqësonte më shumë se kushdo tjetër 6 klube, porse të gjitha jashtë vendit dhe u zgjodh vetëm nënkryetar. Për më tepër, në një raport nga konsullata austriake e Manastirit, i datës 20 shtator 1909, thuhej: “Mit-hat Frashëri kishte qëllim që Klubin shqiptar të Selanikut ta bënte klubin qendror dhe kjo e përforcon mendimin e përgjithshëm, se ai është më tepër përfaqësues i interesave të xhonturqve, sesa i interesave shqiptarë.” Nuk ka qenë kështu vetëm A. Çajupi, që ka shkruar se ishte xhonturk, as edhe vetëm Faiku nga armiqësia e tij. Në atë kohë ta quaje një shqiptar ‘xhonturk’ ishte njësoj si ta thoshe sot ‘kuisling xhonturk’, me dallimin se atëherë ende nuk ishte shfaqur Kuislingu si simbol i bashkëpunimit me pushtuesin.

Do ta përfundoj me fjalët e Luigj Gurakuqit në “Tomorri” (1910, 20 maj), i cili duke kërkuar që Klubi i Stambollit të botonte programin, me vendosmëri është shprehur, që nga programi: “t’çporret fare çështja e krimburë e alfabetit.” Kjo jo vetëm ishte kërkesa më e shëndoshë e kohës, por edhe dëshmonte se tashmë punë e alfabetit kishte marrë fund, pavarësisht prej mbetjes aty-këtu të dy alfabeteve dhe të kundërshtimeve të tërthorta e të hapurra. Kontradikta me të cilën u përball Kongresi ishte shumë më e thellë sesa njëshkronjëshat apo dyshkronjëshat dhe ai e kapërceu me sukses protagonizmin kokëngjeshur shqiptar, i cili shfaqet në trajtën e bajraktarizmit, domethënë shfaqej atëherë dhe shfaqet edhe sot e kësaj dite. Kongresi i Manastirit ishte historik pikërisht se përmes ndërlikimeve të panumërta, e zgjidhi përfundimisht këtë nyje të rëndësishme dhe ai mbetet një nga ngjarjet madhore në historinë e shqipes së shkruar.