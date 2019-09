Mjaft me këmbana të rreme alarmi. Nga se rrezikohet vërtet z.Tufa

Fatos Tarifa

Lexova me vëmendje një njoftim nga z. Agron Tufa, të cilin ai e konsideron si një “kërcënim me vdekje” për të dhe për një avokatin e tij dhe që një blog, ia servir publikut po si të tillë, nën okelion: “Kërcënohet me vdekje Agron Tufa”, pa e verifikuar pretendimin e z. Tufa dhe pa mbajtur asnjë lloj qëndrimi kritik ndaj këtij “lajmi”.

Një analizë e vëmendshme e tekstit dëshmon se në mesazhin “kërcënues”, cilido qoftë autori ose autorja e tij, nuk gjen asnjë lloj kërcënimi me vdekje, që do të mund të konsiderohej, në mënyrë të justifikuar realisht i tillë, pra kërcënim për t’i marrë jetën z. Tufa apo avokatit të tij.

Gjuha e përdorur në atë mesazh, të cilin Tufa nuk na thotë nëse është anonim apo ka një autor të deklaruar, është shumë e ashpër dhe e padobishme në kuadër të debatit mbi një çështje shumë të rëndësishme në kohën tonë, siç është qëndrimi ndaj Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, ndaj vlerave të saj të pamohueshme, dhe ndaj atyre dhjetëra mijëra dëshmorëve që dhanë jetën (dhe veteranëve të sotëm që e rrezikuan jetën) e tyre për çlirimin e vendit.

Gjuha e përdorur në atë mesazh është vërtet inflamatore, ofensive dhe e pakëshillueshme për këdo që dëshiron t’i kontribuojë në mënyrë konstruktive këtij debati të rëndësishëm.

Por unë, atë mesazh e lexoj si një reagim të nervozuar të një individi të izoluar, por thellësisht të indinjuar, siç janë të indinjuar një masë shumë e gjerë njerëzish, veteranë të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, bij e bija dhe familje të dëshmorëve të asaj lufte të lavdishme, si dhe mijëra njerëz mendjehapur, që e kundërshtojnë filozofinë e Tufës & Co. dhe të “institutit” që ai drejton.

Këta njerëz, ndër të cilët bën pjesë edhe autori i këtyre radhëve, djalë i një veterani të nderuar të asaj Lufte të madhe, kërkojnë të mbrojnë vlerat e pamohueshme të saj.

Nëse z. Tufa do të kishte sado pak integritet moral e profesional për të dokumentuar krimet e partizanëve shqiptarë, ai do të duhej më parë të kishte dhënë dorëheqjen nga posti që mban në krye të atij “instituti” dhe nga grada “doktor” i shkencës, “fituar” përmes vjedhjes—së provuar përtej çdo dyshimi dhe të denoncuar publikisht)—të krijimtarisë së studiuesve të tjerë, çka përbën skandalin më të madh deri më sot në jetën akademike të këtij vendi.

Një plagjiaturë 100 për qind nga individi, të cilit i është besuar të zbardhë “të vërtetat” e krimeve të komunizmit (jo të Luftës më të lavdishme të popullit tonë dhe të atyre që e bënë dhe e fituan atë luftë).

Z. Tufa duket se nuk mund të bëjë dot pa qenë në qendër të vëmendjes publike. Me çdo kusht. Edhe atëherë kur mbi të rëndojnë e bëhen publikisht të njohura e të provuara akuzat për vjedhje të pronësisë intelektuale, një krim ky i dënueshëm nga ligjet e këtij vendi.

Publikimi prej Agron Tufës i një kërcënimi “phony” me vdekje ndaj tij dhe ndaj avokatit të tij ka pikërisht këtë synim—damage control—të mund të zhvendosë vëmendjen e publikut dhe të autoriteteve nga krimi i tij intelektual te një rrezik i paqenë për të, që vjen nga një kërcënim i paqenë ndaj tij.

Që ne të vazhdojmë të merremi me z. Tufa jo si me një njeri që ka kryer një veprim të padenjë, të turpshëm, të kundërligjshëm e të dënueshëm, por si me një qytetar “në rrezik”, jeta e të cilit qenka e kërcënuar dhe, prandaj, ai duhet të mbrohet nga shteti e jo të dënohet prej tij për vjedhjen që ka kryer!

A ia vlen vallë një individ si Agron Tufa të ketë vëmendjen tonë? Autorin e këtyre radhëve dhe katër individë të tjerë të nderuar—mjekun e njohur Sabit Brokaj, deputetin socialist Spartak Braho, poetin Arben Duka dhe diplomatin Shaqir Vukaj, si dhe redaksinë e gazetës Dita— Agron Tufa i ka akuzuar për shpifje ndaj personit të tij.

Çështja është në gjyq, por gjykimi i saj nuk përbën një preokupim serioz për asnjërin prej nesh, të akuzuarit që mbrojmë Luftën e madhe Nacionalçlirimtare të popullit tonë.

E vërteta historike nuk mund të zhbëhet dhe as të mohohet nga falsifikatorë profesionistë, njerëz që fshehin plagjiarizmin e tyre, të cilët i gënjen mendja se duke denoncuar një “kërcënim me vdekje”, si ky që na servir z. Tufa, i viktimizuari, do të fitojnë ndonjëfarë simpatie në publik, ose, siç shpreson ai, publiku i gjerë do ia harrojë, ose do ia falë vjedhjen e pashoq të pronës intelektuale të të tjerëve.

Mjaft me të tilla këmbana të rreme alarmi për “kërcënime me vdekje”. Edhe pse gjuha e atij mesazhi është, siç thashë më sipër, inflamatore dhe tepër ofensive, indinjata njerëzore që duket se e ka motivuar atë nuk është kërcënim.

Cilido njeri me pak aftësi të analizojë përmbajtjen e një teksti e kupton këtë.

