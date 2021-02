“Mjaft, se na e pështirosët! Në fund të fundit, megjithëse dihet se pushteti ju mban në këmbë, përpiquni, sado pak, të mbani një pjesë të kurrizit drejt”

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

Në marsin e vitit 1991 bëheshin zgjedhjet e para pluraliste, më saktë prova e parë për zgjedhje të tilla. Kishte fituar Partia e Punës dhe në 1 prill, kur po dërgoja tim bir në kopësht, gjeta kujdestaren të përlotur dhe me një trishtim epik. E njihja, me vëllain e saj ishim miq, mendova se kishte ndodhur diçka. Përmes lotëve më tha se kishin humbur shansin e jetës, se në portet e Italisë dhe të Spanjës ishin ankoruar me mijëra anije të mëdha me ndihma për Shqipërinë, nëse do të fitonte opozita, që për rastësi, edhe sot është opozitë.

E kisha dëgjuar si bisedë, por nuk mendoja se kishte njerëz normalë që e besonin këtë çmenduri. E megjithatë, ajo qante me ngulm. Luga e floririt, që u ishte premtuar, kishte humbur. Më pas erdhi çeku i bardhë, ne drejtojmë, bota na ndihmon, fantazitë surealiste dhe tani, pas tri dekadave, jemi ende me të njëjtën fushatë banale. Të vjen të mendosh: këta liderë politikë na mendojnë të tredhur në tru?

Megjithëse “de jure” fushata e zgjedhjeve parlamentare, 25 prill 2021, ende nuk ka filluar, faktikisht ajo po zhvillohet çdo ditë, kudo që është e mundur dhe me të gjithë makineritë e ndezura.

Është fillimi i saj dhe megjithatë, vala e premtimeve, publikimet, promovimet, videot, konferencat, takimet, përurimet, çelësat, krushqitë, mëritë, memet, deklaratat, sajimet, përplasjet, llogaritë, “burrëritë”, kërcënimet, ndarjet e takimet janë bërë aq përditshmëri, saqë, edhe mendimi se çfarë do të mund të ndodhë në ditët e mëpasme, të lodh, të ngujon, të bën apatik dhe të krijon një gjendje rëndese që është e vështirë të bartet.

Secili nga liderët po përpiqet të sjellë tek njerëzit figurën e atij që është i përgjëruar për popullin; vetëm të presim disa ditë, ja, edhe pak javë dhe çdo gjë do të rrjedhë nga çesmet si asnjëherë tjetër.

Sikur të mos i kishim njohur, e për më tepër, sikur të mos i kishim provuar, mund të ishim gënjyer. Sikur të mos e dinim se cilët ishin, do të na ishte falur të mendonim se prej tyre dhe vetëm prej tyre, do të mund të ishim njerëz të lumtur, komb i qytetëruar, i denjë për një jetë normale. Sikur të ishim rishtarë në jetën plurale do të mund të mendonim se këta “burra e gra” që shfaqen para nesh janë të një race tjetër, një lloj tjetër, që nuk kishim pasur fatin t’i njohim më parë dhe se këto dhe vetëm këto kishte pritur ky vend.

Por, ne i njohim. I njohim të gjithë. I kemi provuar. Të gjithë. Që nga presidenti i vendit që sot mbyllet në skuta dhe shkel të gjitha nenet e Kushtetutës, ku është dërguar si guardian i saj, te kryeministri që tash tetë vite sillet e sillet e bie në kunj e nuk lidhet, tek shefi i opozitës, i mbuluar në mëkatet e tij, te shefja e opozitës që i takon të jetë edhe gruaja e parë e shtetit, por që shtetin, kur ishte familje kryeministrore e bëri rrumpallë, pra të gjithë.

Të tjerët janë bishta që sillen rreth e rrotull dhe duan të përlajnë një copë për vete. As nuk i ka rënë ndonjëherë në mend për Shqipërinë dhe as nuk i bie ndërmend as sot e kësaj dite.

Video të shumta po qarkullojnë në tregun mediatik. Shef opozite që gatuan, që bën Pazar si çdo qytetar hallemadh i këtij vendi, lidere e opozitës që, pasi ka gjuajtur me çizme në sallën e parlamentit, shfaqet “njerëzore”, flet për dobinë e seksit, dashurinë, e pastaj shfaqet tek gatuan, po ashtu si ai tjetri, dhe bën ushtrime trupore në kuzhinë, shef qeverie që ulet këmbëkryq në livadhe, meditues dhe parashikues, e më tej, nxjerr këpucën e grisur në dritare, një drejtues partie që, pasi ka heshtur disa muaj e vite dhe ka flirtuar here majtas e here djathtas, befas rishfaqet si atdhetar i dorës së parë, kur është gati të shesë gjithçka për xhepin e tij dhe me ton trimi kërcënon se do ia hapë letrat shefit të qeverisë, drejtues të shumicës që befas shfaqen si qehajatë e beut dhe janë kaq “gjynahqarë”, sa të vjen keq që janë munduar kaq shumë për ne…

Mjaft, se na e pështirosët. Në fund të fundit, megjithëse dihet se pushteti ju mban në këmbë, përpiquni, sado pak, të mbani një pjesë të kurrizit drejt, sepse, në fund të fundit, kështu si shfaqeni, në mos tjetër, jeni të mëshiruar.

Ka qenë i pritshëm, megjithëse kaloi çdo pritshmëri, mëria e opozitës ndaj disa deklaratave të liderit të dikurshëm socialist, Fatos Nano, në fakt prononcime të ditura. Mëria e tyre kaloi në tërbim, por e habitshme se si këta në pushtet, aq shpejt kaluan në delir. A thua se nuk ishte fjala për të njëjtin Nano që e kanë përbuzur, mallkuar e ironizuar që nga shefi i partisë dhe eri tek ato që hapin e mbyllin dyert e selive. Tani, befas, Nano u bë burrë i mirë, lider i madh, burrë shteti, trim, i pakorruptuar. Një kthesë e tillë është e vështirë për t’u mbajtur në mend, jo më për të ndryshuar një kurs në qëndrimin ndaj një njeriu, që kur ishte në qeverisje e përdori atë si një lojë dhe kur u largua nga pushteti shikoi beneficet e tij.

Zonja Topalli, 16 vite ishte figura e dytë, e më pas, e parë e Kuvendit të Shqipërisë; me këto cilësi shëtiti gjithë botën, tallej si këta të Nusretit sot me foto duke u lazdruar nëpër rërat arabe, nxorri jashtë sallës së parlamentit kë i deshi qejfi me një zhargon të padenjë, u qëndroi pa i luajtur qerpiku çasteve kur Meta kërcente mbi tryezat e parlamentit për ta kapur për gryke, opozita e sotme e kishte idhull, pozitës së sotme i tregoi plumbin ballit etj etj.

Tani kjo pozitë sheh me lakmi dhe shpresë nga ajo, si edhe nga Patozi dhe pret prej tyre. Kurse për opozitën ajo është Juda me fustan, e Patozi një hamzallëk i ri. Si mallra që, pasi përdoren, kthehen prapsht për ripërdorim.

Të gjithë këta që i përgjërohen njerëzve sot që t’u besojnë, në fakt janë të pabesueshëm. Njëri më shumë, tjetri më pak, por të pabesueshëm. Si thotë populli, “merr njërin, shkapet për tjetrin”.

Një Bashë i provuar kaq herë, i përshfaqur si kopje e keqe e të parit të tij, të cilin, deri dje, e imitonte edhe në zërin e çjerrur si trimat e katundit apo në të ecurin me galop, sikur pengohet në gurët e rruginave. I njëjti Bashë i protestave me molotov dhe daljes budallaqe nga parlamenti; ky, që braktis institucionet, tani kërkon të ndërtojë institucione dhe premton t’i mbushë njerëzit me para, të cilat, nuk i thotë as ku do gjenden.

Në krahun tjetër shefi i qeverisë na kërkon të buzëqeshim, kur buzët janë ngrirë. Në tetë vite qeshëm rrallëherë e u mjeruam shpeshherë. E di që duhet të zgjedhim të keqen më të vogël dhe e keqja më e vogël është ai.

Nuk kemi rrugë tjetër. Ose nga ajo, me demek, e majta; ose nga ajo, me demek, e djathta. Nuk janë as idealistë dhe as vizionarë; janë parapolitikanët e një vendi, të cilin e kanë shkyer deri në rrënjë. Nëse nuk do të ishin në politikë, nuk do të ishin asgjë; dy prej tyre do të ishin ende sot jashtë Shqipërisë: njëri në Hollandë e tjetri në Francë.

Të tjerët do të ishin si njerëz të zakonshëm, hallexhinj dhe jo sundues. Me përjashtime të pakta, asnjëri prej tyre nuk shquhet për mendim intelektual sipëror, ama janë makiavelistë të dorës së parë.

Kambanat po bijnë me të madhe. Jo për të na zgjuar. Për të na shurdhuar. Edhe një herë. Si gjithë këto tridhjetë vite.

