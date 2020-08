Mjeku apelon: “Ata që jepnin mend se virusi nuk ekziston, kur COVID u hyri në shtëpi, heshtën dhe…”

“Mens sana in corpore sano”

Në këto ditë të tensionuara, kur asnjëherë më shumë nuk është folur për shëndetin dhe shëndetësinë, kur na duhet të luftojmë me një virus, që ka gjunjëzuar globin, kur COVID 19 është mes nesh dhe e shoh në pacientë, por edhe në familje, duket, se më të çoroditura janë pikërisht mendjet…

Kam dëgjuar gjithëfarë çudish këto kohë, me konspiracione masonike, protesta publike kundër masave anti-COVID, që “shkelin liritë e njeriut” dhe jo pak herë kam qeshur me vete… por tani, jo më…



Nuk është as shaka dhe as “lojë luftash” si ato që bënim kur ishim fëmijë…

Sa të shumtë kanë qenë ata, që ulur nga divani komod i shtepisë jepnin mend në rrjete sociale, që donin t’i mbushnin mendjen dynjasë se ky virus nuk ekziston; të tjerë që shanin sistemin, mënyrën e menaxhimit, baltosnin mjekët…



Por kur COVID u hyri në shtëpi, heshtën dhe iu drejtuan atyre bluzave të bardha që kishin ndyrë me fjalët e tyre të papeshuara.

Epo, mirë.. E dimë që sistemi ka jo pak të meta, por le të shohim përtej, le të shohim përreth… Çfarë po ndodh?!



Brukseli ka 50 të sëmurë të rinj për 100 mijë banorë në ditë (1500 nëse do ishte Shqiperia).

Po Belgjika ku ka gabuar?

Popuj qeflinj si italianet apo spanjollët pësuan katastrofë sanitare derisa mblodhën mendtë.

Po ne ç’popull jemi?

Nuk është çështje menaxhimi, as sistemi. As duam të edukohemi dhe as kemi besim.

Të mos jemi hipokritë, edukata jonë shëndetësore nuk është as bazike. Shkojmë tek mjeku vetëm kur sëmuremi e tek dentisti, kur na dhëmb dhembi.

Besojmë portalet e komshiun, por jo mjekun.