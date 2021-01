Mjeku Ilia Vishi, model për të mos u harruar

Para disa ditësh, më 5 janar 2021, sapo hodhëm hapin e parë të shpresës për mbarësinë e këtij viti, njeriu i mirë, Ilia Vishi, papritur u nda nga jeta i rrëmbyer tinëzisht nga flamëzeza e përbotshme ende e trimëruar me jeta njerëzish. Vdekjen ai nuk e kishte frikë se dinte të jetonte, disa herë ishte ndeshur me të dhe kishte triumfuar. Kësaj here ajo pabesisht i zuri pritë.

Ilia Vishi, i biri i Gaqi Vishit, aktor i njohur i Teatrit Vlorë, u lind më 9 korrik 1943 në Vlorën me histori lavdiplote. Lexues i përkorë, ju lutem, shikoni Ilinë në fotografi, fytyra, shprehje e shpirit! I qeshur, optimist, njeri me zemër të madhe, punëtor i palodhur për përparim.

Këto cilësi karakteri i ka të trashëguara edhe nga i ati, Gaqi, që bashkë me humoristët e tjerë vlonjatë: Myqerem Ferro, Leka Kruta, Qirjako Sava, edhe vdekjen kobëzezë, ata e përçmonin me një buzëqeshje respekti e jetërrëfimesh për viktimën!

Mësimet e para dhe shkollën e mesme, gjimnazin, Ilia i kreu në qytetin e lindjes. Dipllomohet Stomatolog në Universitetin e Tiranës në vitin 1967 me rezultate të larta. Për dy vite punoi në Fushë Arzë, Pukë dhe prej andej, me shumë vështirësi, i realizohet endëra e tij për të ushtruar profesionin e mjekut në qytetin e Vlorës, për të cilin i qante syri. Erdhi plotë optimizëm, dëshira dhe ëndrra për të ardhmen.

Falë aftësive të tij të veçanta hyri në bashkëpunim të sinqertë me kolegët në emër të jetës, besimit të ndërsjelltë me të sëmurët dhe edukatës qytetare, Ilia shumë shpejt krijoi personalitetin e tij duke investuar sistematikisht dije profesionale dhe etikë mjekësore të spikatur.

Mbasi specializohet në Tiranë në terapi të patologjive të gojës e të dhëmbëve në vitin 1976 emërohet Shef i Repartit të Terapisë popullatë e rritur, ku dallohet për profesionalizëm dhe organizim të admirueshëm.

Dr. Ilia i përket brezit të tretë të stomatologëve në historinë 100 vjeçare të stomatologjisë Vlonjate. Një plejadë e tërë, mjekë humanë, misionarë të arsimuar, edukuar dhe mirorganizuar në shërbim të jetës njerëzore.

Ky brez mbështetur edhe në përvojën e mirë të pararendësve realizuan me përkushtim tre nga transformimet më thelbësore në shërbimin stomatologjik.

Reformuan dentistrinë nga empirike në shkencë e art. Në qendër të kujdesit shëndetësor u vendos njeriu i sëmurë që kërkon mjekim psikosomatik.

Është një arritje e qenësishme realizuar me përkushtim profesional e në nivele shkencore. Studime të mirëfillta të temave për doktoraturë.

Përmendim stomatologët: Kujtim Memaj, Halit Harizaj etj. Dr. Ilia punonte temën studimore: “Metodat krahasuese në mjekimet endodontike”.

Në një rast të sëmurit i mbushi një paradhëmballë me heqje të pulpës. Të nesërmen pacienti shtrohet urgjent në spital me diagnoze: “Reaksion akut alergjik”. Mbas disa analizave dhe konsultave mjekësore u mendua se agjenti alergjik duhet të ishte tetracyklina. Në konsultë me Dr. Ilinë u sqarua se pasta me të cilën u mjekua pacienti përmbante edhe tetracyklinë. Gjithçka ishte e dokumentuar në kartelë. Nga ky njoftim mjekët patologë e përgëzuan Dr. Ilinë për përgjegjësinë e lartë të njohurive profesionale.

U vendos që kjo dhëmballë të hiqej për ta larguar agjentin alergjik. Pacienti u shërua. Këtë përvojë por jo vetëm për një, Dr. Ilia i përgjithësonte edhe në diskutimet shkencore. Ai parapëlqente argumentin, për të vërtetën.

Një rast sa për një vëllim !

Arritje e dytë: – Në mënyrë graduale ,me një strategji të mirëdetajuar në themel të

shërbimit stomatologjik u vendos parandalimi, mjekimi aktiv e i planifikuar

kryesisht në moshat shkollore.

E treta: – U hodhën bazat e kirurgjisë maxilla-faciale nga inegzistente, bëri hapa të rëndësishme në nivele bashkëkohore për mjekimin e anomalive te lindura ose të fituara gjat jetës.

Dr. Ilia në çdo hap të arritjeve të progresit të shëbimit stomatologjik ka merita të padiskutueshme. Përvoja jonë ka treguar se mjekimi me sistem brigade rrit cilësinë e mjekimit, shmang gabimet e mundëshme në procesin e mjekimit rrit besimin e njerëzve.

Kolegu Ilia ishte nga ata mjekë që dinte të bashkërendonte: mendimin, gjuhën, veprimin. Gjat ditës punonte, mjekonte njerës në nevojë, gjat natës lexonte, shkruante. Kishte një traktat, libër në gjuhën Italiane e vlerësonte si të ishte një bibël e vërtetë. Themelet e diturisë janë librat ai këto i kishte në bibliotekë.

Mjeku para të sëmurit me përzëmërsi dhe pacienti para mjekut me respekt. Kollosi gjerman shkrimtari Gëte shkruan: “Para gjeniut, ul kokën, para përzëmërsisë gjunjëzohem” !!!

Është një kontratë e heshtur kur i sëmuri bashkohet me mjekun për të fituar mbi të pashmngëshmen !

Ilia Vishi iku e na la me keqardhje e dhëmbje të pamatë. Para nesh lartësohet jeta dhe vepra e tij sa njerëzore po kaqë edhe misionare humane. Model që nuk do harrohet. Shëmbull për brezat që vijnë.

Ilia i përket qytetarisë Vlonjate. Vlora për Ilinë e Ilia për Vlorën janë të pandarë Ata e mbartin njeri tjetrin në shpinë.

Le të përgjërohemi, për të, së bashku.

Nga mjekët vlonjate, bashkëpunëtorë në dekada:

Llukë Gjidede, Gjylo Alimerko, Kujtim Memaj

Flora Mezini, Halit Harizaj, Perlat Çako