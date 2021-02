Mjeku: Varianti i ri i COVID ka ardhur në Shqipëri, thjesht nuk është zbuluar zyrtarisht

Mjeku infeksionist Gent Stroni është shprehur i bindur se në Shqipëri ka raste me variantin e ri të Covid-19, por ende nuk janë zbuluar zyrtarisht.

Në një intervistë në Tv Klan, Stroni tha se ardhja e variantit të ri nuk mund të shmanget pasi kontaktet e Shqipërisë me vendet që kanë raste të këtij varianti janë të shumta.

“Deri tani nuk ka pasur asnjë rast me mutacionin e ri të Covid, nuk është kapur ndonjë i tillë. Unë jam i bindur edhe tek është. Nuk ka mundësi që ne kemi shpëtuar, kur kemi pasur kontakte me vendet që kanë raste të këtij mutacioni. Mendoj se ende nuk është kapur një rast i tillë”, tha mjeku Stroni.

Po ashtu mjeku ka folur dhe për rritjen e rasteve të Covid në javët e fundit, dhe si shkak për shtimin e rasteve ai fajëson neglizhencën e zbatimit të masave.

“Mbase dhe njerëzit janë lodhur me masat mbrojtëse, u bë një punë e mirë para Vitit të ri, pasi njerëzit mbanin maskat. Por tani shikoj se njerëzit nuk po kujdesen si më para dhe duan t’i kthehen normalitetit. Kjo gjë ka ndikuar dhe në rritjen e numrave në këto përmasa, pasi s’ka arsye tjetër për këtë rritje”, shtoi Stroni.

Mjeku infeksionit për fundin e pandemisë tha se do të jetë shumë i vonë, por sipas tij ekziston dhe skenari që të bashkëjetojmë me Covid njësoj si me gripin.

“Unë them se do bashkëjetojmë me këtë sëmundje siç po bashkëjetojmë dhe me gripin. Mundet që përqindja e të sëmurëve të jetë e pallogaritshme dhe të jetë fundi i pandemisë”, përfundoi Stroni.

