Mjerimi migjenian i pensionistëve

Bashkëmoshatarë të moshës së tretë! Po bëj tentativën e dytë ndaj jush, për të mos qëndruar të heshtur si deri më sot. Në datën 01.12.2016, u dha premiera e estradës parlamentare, e radhës për nga pamja, por e veçantë për nga përmbajtja. Dikush pati shpresë për rritje pensioni deri 15%, por lëpirësit e qeverisë së radhës deklaruan vetëm 3% dhe për këtë me mburrje. O ju soc(spec)ialistë, kujtoni se ne hamë bar e nuk ju kuptojmë? U mburrët se pagat tuaja të larta nuk i keni rritur. Po ku do t’i çoni më lart o të pangopur? I rritët pagat e shumë kategorive dhe mirë bërë, ndërsa për ne, shtresa më e papërfillur nga ju, lëshuat lëmoshën e radhës. Turp për ju që keni tre vjet keni rritur deri në tre herë pagat e tjera. Po përsëris: kush nuk respekton moshën e tretë, është i destinuar të mohojë vetveten. E thotë këtë urtësia popullore, jo unë. E ju jeni të tillë, që nuk respektoni prindërit tuaj për nga mosha që ne jemi, e që kemi derdhur djersë 35-50 vjet punë. Në fakt, për ata që gabuan, ju i “ndëshkuat” duke iu rritur atyre dhe vetes tuaj pagat. E djathta mund të ketë njëmijë e një kusure, por Cezarit jepi atë që i takon. Ata i kanë rritur më shumë se ju pensionet tona. Nuk ka nostalgji për të djathtët, se e kam deklaruar që i përkas të majtës. Rrahët gjoksin në fillim se do bënit namin, prandaj ju dhamë votën tonë. E quajtët veten rilindas, por keni një ndryshim të “vockël” me rilindësit e vërtetë. Të parët shkrinë pasurinë personale për vatanin, ndërsa ju grabitës shkritë pasuritë e vendit për veten tuaj. Jeni varrmihësa. U munduat të arrini me vjedhje të djathtët e tani u kujtuat të bëni reforma. Reformat bëhen çdo ditë e jo në fund të mandatit, prandaj dhe rritjen e pagave unë do e quaja elektorale, për vota. Viti financiar fillon në 1 janar e jo në 1 prill.

Në qoftë se ju do të pakësoni shpenzimet marramendëse për festime të ndryshme, po të ulni numrin e deputetëve e dikastereve, e shpenzimet zinxhir që i shoqërojnë, po të ulni pagat tuaja tepër të larta për vendin më të varfër në Europë, po të kufizoni shpenzimet qeveritare që i bëni si sheikët e Arabisë Saudite, po të kurseni në subvencionimet për universitetet private, televizione, reklama e postera gjigante, për organizatat fetare, e butafori të tjera të shumta të përkthyera në lekë, krijohet fondi për të plotësuar kërkesën tonë për pension minimal 30.000 lekë dhe teprojnë për shërbime të tjera sociale. Bëjeni këtë dhe prapë mos u mburrni, por kërkoni ndjesë për vonesën. Në dimë të falim gabimet njerëzore. Vetëm fisnikët falin, e të tillë jemi ne e jo ju.

Për shumë prej jush pushtetarë e ligjvënës, masa jonë e pensionistëve e ka humbur respektin. Për pjesën tjetër ku futet edhe ndonjë moshatar i joni që është në mesin tuaj, shprehim veç keqardhje. Sigurisht ata nuk dalin dot nga rreshti, se kryetari e përjashton mendimin ndryshe, siç u bë me Ben Blushin e ndonjë tjetër. Do kenë ngrënë ndonjë lugë çorbë e pranojnë më mirë të rrinë me bishtin nën shalë. Është punë e tyre dhe turpi i tyre që nuk thonë një fjalë për ne. Kam bindjen se nuk do ët merrni më votë e do t’u zërë mallkimi. Është i rëndë mallkimi i një brezi që ka punuar me mish e shpirt, e mëshon sepse ju me marifetet tuaja i keni lënë në mjerim. Ah të kisha një grusht të fortë, thoshte Migjeni, t’i bie këtij mali që nuk b’zan. Në mjerim migjenian na keni lënë dhe heshtni, s’keni veshë, nuk keni zemër, përdorni teorinë famëkeqe varfëro e sundo. Mos u çudisni, historia përsëritet, e mund të dalë ndonjë tjetër Avni Rustemi. Një tellall i qeverisë tuaj deklaron me mburrje se ekonomia është rritur. Sigurisht, ai thotë për ekonominë personale. Kaq shumë është shkëputur nga baza ai në tre vjet, sa që gënjen veten edhe i duket sikur ne e besojmë. I mjeri o ministër i radhës.

Të nderuar moshatarë! Zgjatem se dua të shpjegoj në detaje. Merrem me ndonjë segment të politikës për ilustrim të asaj që dua të them. Dikush mund të bëjë zhurmuesin e mirë bën, e pranoj diversitetin e mendimit e do të vazhdoj të ruaj etiketën e komunikimit, jam si njëri prej jush, e kam pasur tjetër profesion në jetë, tani shkruaj nga mllefi i akumuluar. Interesi im është i lidhur me secilin prej jush.

Krekosja e fundit e qeveritarëve është se do të bëjnë një mbikalim të ri te Zogu i Zi. S’i shkon ndër mend asnjërit që për prishjen e parë të mbajë dikush përgjegjësi. Ata prishin dhe i paguajmë ne, populli. Ata bëjnë llogarinë e shportës tonë, të cilët ne e përbuzim. Ne e bëjmë llogarinë me gishtat e dorës, ju me kompjuter bëni llogaritë e shpenzimeve në shopinget brenda dhe jashtë vendit.

Në bisedat që bëni në kafene, të dashur moshatarë (kur keni lekë të pini kafe), apo në lulishte, në ceremoni gëzimi e mortore, në bllok, lagje e qytet, ju në grupe diskutoni për çdo gjë e sidomos për nivelin e ulët të pensionit tonë. Në ndonjë mjedis patjetër jam ndodhur edhe unë, e nuk kam nguruar të jap mendimin tim. Sot që unë mora iniciativën t’i bëj ato publike, ju po heshtni e nuk po shkruani. Përse? Nga kush keni frikë? Këtë do pushteti i radhës. Mos qëndroni indiferentë. Ashtu siç jeni në grupe, autorizoni njërin prej jush të shkruajë në gazetën e respektuar Dita. Vetëm kështu do ta detyrojmë qeverinë të kthejë sytë nga ne, jo për të na tallur si deri më sot, por të na dëgjojë e të na plotësojë kërkesën elementare, pensionin minimal prej 30.000 lekësh ose e thënë ndryshe, niveli jetik. Në mosplotësimin e kësaj kërkese, të deklarojmë bojkotin e votimeve. Në rast se do të vazhdoni të heshtni, atëherë lërini llafet nëpër grupe, bëhuni puthadorë të pushtetarëve, se e meritojmë sëbashku nëpërkëmbjen që na bëjnë.

Ju pushtetarë mos përfitoni nga indiferenca jonë, se kjo në fakt është injorim për ju. Ne vdekja do na vijë nga Zoti e jo nga mospërfillja që na bëni ju.

Me respekt, pensionisti A. P.