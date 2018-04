Mogherini në Tiranë, ja kur bëhet publik progres-raporti i KE

Sot pritet të mbërrijë në Tiranë shefja për politikë të Jashtme të BE-së, Federica Mogherini, e cila do të ketë disa takime, pas dorëzimit të progres-raportit të KE për hapjen e negociatave të anëtarësimit.

Mësohet se do të jetë ambasadorja e BE, Romana Vlahutin, ajo që do të bëjë publike raportin në orën 16:30, gjatë takimit që do të zhvillojë me kryeministrin Rama.

Axhenda

16:30 : Ambasadorja e BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin, bashkë me kryeministrin Edi Rama do të bëjnë publike raportin për hapjen e negociatave.

17.30-18.00: Romana Vlahutin pritet nga Kreu i Kuvendit Gramoz Ruci.

Pasditen e së martës, Mogherini mbërrin në Tiranë, ku më pas do të darkojë me kryeministrin Rama.

Gjatë ditës së mërkurë, pritet të zhvillohen takimet e saj zyrtare, ku konkretisht: në 11:00 do të ketë një konferencë shtypi me kreun e qeverisë, Rama.

Kryediplomatja e BE-së do të ketë takime edhe me Presidentin e Republikës, Ilir Meta si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

