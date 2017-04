Moikom Zeqo: Presidenti i ri dhe emancipimi i politikës

Duke deklaruar se PD nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje që do të ndodhin shumë shpejt, veç të tjerave bëhet dhe një gabim konceptual, gjithashtu juridik, domethënë e drejta kushtetuese e një partie të elektoratit të djathtë mohohet dhe shkatërrohet nga vetë partia që pretendon dhe simbolizon elektoratin e djathtë

Intervistoi Xhevdet Shehu

– Moikom, sa e ndërlikuar situata aktuale politike në vend, a ka vend për alarm?

– Politika shqiptare, që duket kaq e ndërlikuar dhe konfuze, të kujton atë shprehjen që i atribuohet poetit frëng Bodler, të “qartësisë në paqartësi”. Pra mediumet e politikës duket sikur kanë diçka prej orakulli, për shkak të sjelljeve dykuptimore, të brishtësisë dhe të pasigurisë së nocioneve. Në këtë vorbull kalojnë të ashtuquajturit analistë, vetëkuptohet të paguar të disa mediave televizive dhe klienteliste, të cilët artikulojnë pandehma, fantazmagori, pa kuptuar asgjë nga substanca të politikës. Këta analistë të vetëshpallur, një specie e grafomanëve, flasin me një siguri, herë si “opozitarë”, herë si globalistë që njohin gjithçka, por që nuk kuptojnë asgjë. E habitshme është që harrojnë se bëjnë sikur harrojnë për të nyjëtuar juridicitetin kushtetues, për të paraqitur një paradigmë deri diku të besueshme të së vërtetës. Disa herë jam shprehur publikisht se kriza politike në Shqipëri është shprehje e një tranzicioni të vonuar, të një klase që shpesh e kam quajtur, për hir të shkencëzimit terminologjik, si klasa parapolitike shqiptare.

– Ju e theksoni vazhdimisht termin “klasa parapolitike shqiptare” Pse?

Është e vërtetë dhe për këtë unë kam argumentet e mia.

E para, mbas 26 vjetësh del qartë për njeriun me logjikë normale se politikanët shqiptarë jo vetëm që vuajnë nga një mungesë emancipimi demokratik dhe politik, por janë edhe kampionë të diturive sipërfaqësore për vetë politikën. Ndërkohë politika, konsiderohet prej filozofëve dhe mendimtarëve të mëdhenj si një dituri e epërme, shumëdimensionale dhe një fenomen tipologjik i kulturës shoqërore.

Së dyti, ajo që ndodh në Shqipëri shpjegon dhe atë që ka ndodhur më përpara, domethënë ajo që është e sotme, është njëkohësisht dhe e kaluar, kurse mëtimi dhe shkuarja drejt së ardhmes paraqitet shpesh si një ngërç konceptual. Kjo ka bërë që lufta politike midis partisë që qeveris dhe opozitës të konceptohet padrejtësisht si antagonizëm, ku dy gjymtyrët e të njëjtin ekuacion politik, kërkojnë të mohojnë dhe të zhdukin njëra-tjetrën. Pra mungon i ashtuquajturi element “komplementar”, domethënë që partitë politike bëjnë një luftë argumentesh, por nuk duhen konsideruar si ato letrat e bixhozit ku është pikturuar e njëjta figurë me kokë sipër dhe poshtë saj e përmbysur.

Së treti, është mëse e qartë dhe për më naivët apo fansat politikë se arritjet më të mëdha të politikës në këto 26 vjet, siç është futja në NATO e Shqipërisë, liberalizimi i vizave si dhe Vettingu janë më tepër stimulime të ndërkombëtarëve sesa mirëkuptime të partive politike shqiptare. Nga ana tjetër në gjykimin historik periudha 26 vjeçare do të gjykohet shumë ashpër: partitë politike shqiptare e shkatërruan kuptimshmërinë dhe simbolikën e thellë të përfaqësimit politik duke bërë që deputetët nga një legjislaturë në tjetrën të shndërrohen në figura të klonuara, në mungesë të plotë të personaliteteve reale publike, por të plotfuqishëm në statuset e tyre të pasurisë, të arrogancës dhe të korrupsionit pa fre. Në këtë pikëpamje opozita e sotme e ngujuar në një çadër, një motiv skenografik teatror përsërit të gjithë marrëzitë e sjelljeve politike të bëra nga të tëra partitë politike gjatë këtyre 26 vjetëve, pa reflektuar ndonjë emancipim të domosdoshëm dhe jetik.

– Sidoqoftë, këtu kemi të bëjmë me një protestë të opozitës dhe ajo duhet marrë seriozisht në konsideratë, apo jo?

– Së pari duhet të bëjmë një dallim midis qëndrimit opozitar dhe opozitës aktuale. Sepse ka një ndryshim të madh midis tyre. Qëndrimi i kryetarit të PD-së, Bashës, të një qëndrimi in extremis, në kundërshtim të plotë me vullnetin e partnerëve ndërkombëtarë, madje të thelbit kushtetues, të ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme politike duket gati si diçka e pakuptueshme, sipas togfjalëshit “të tmerrit pafund”, pa e llogaritur fare “një fund të tmerrshëm”. Basha ka shpallur një kryqëzatë verbale të pashembullt. Ai shpall: “Alea jacta est!” (“Shorti u hodh!”). Përpara Bashës që e ka shndërruar betejën politike brenda vendit, habitërisht edhe në një betejë politike jashtë vendit, duket se nuk ka asnjë Pseudo-Rubikon, për të kapërcyer, për të arritur atë që ëndërron. Ai është shprehur për një Republikë të Re, kundër Republikës së Vjetër, për një “Aureum saeculum promittere” (“Premtimi i shekullit të artë, domethënë i gjërave të mëdha dhe të parealizueshme”).Ja pra një “Beata stultilia” (“Marrëzi e lumtur”). A bën përfaqësuesi i opozitës një argumentim logjik të nocioneve? Çfarë kërkon në të vërtetë opozita? Si do ta arrijë? Ç’duhet bërë për të shkatërruar tërë këtë përvojë 26 vjeçare, plotësisht të kritikueshme të kastës së politikanëve shqiptarë, që e kanë mërzitur popullin, për të sendërtuar një Realitet të Ri? Të udhëhequr pikërisht nga kryetari i PD-së, që për shumë arsye substanciale i takon establishmentit të vjetër politik, ai kërkon zgjedhje teknike ndërkohë që kushtetutshmërisht nuk i pranon askush. Ai flet për zgjedhje të lira, klasifikimin e të cilave e bëjnë pikërisht ekipet monitoruese të ndërkombëtarëve. Është një e vërtetë e qartë se përcaktimin e standardit të zgjedhjeve e kanë partnerët ndërkombëtarë për arsye të monitorimit dhe të aspektit integrues të Shqipërisë drejt Europës, aq më tepër që Shqipëria e mëton statusin e vendit kandidat për në BE. Nëse ndërkombëtarët i klasifikojnë zgjedhjet jo të lira dhe të ndershme, atëherë kemi të bëjmë me një problem shumë serioz dhe një pikë referuese. Asnjë nga partitë kundërshtare, që dihet se me arsye ose pa arsye mohojnë dhe hedhin baltë mbi njëra-tjetrën, nuk mund ta kenë këtë atribut.

– Atëherë, sipas jush, protesta e Bashës për zgjedhje të ndershme dhe të lira është kundër ndërkombëtarëve?

– Është zgjedhja e tij. Është një formë e kriticizmit global, të përgjegjësisë së ndërkombëtarëve. Dihet se PD si parti qeverisëse, disa herë është kritikuar pikërisht nga ndërkombëtarët, për shkatërrimin e dhunshëm dhe të frikshëm të standardit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. A mund të harrohet kjo gjë? Pse nuk e kritikon këtë gjë kreu i opozitës? Më bën përshtypje gjithashtu se nëse kërkohet një ndryshim cilësor, pra dhe më iluminues për standardin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, një politikan si Basha, që ka statusin e lartë të opozitës, duhet të flasë patjetër për deformimet kushtetuese të vitit 2008, të marrëveshjes “të nëmur” siç e quajti Meta, midis PD dhe PS , që ka çuar në situatën absurde, që elektorateve, në mënyrën më antikushtetuese, u jepet për të votuar emra të listave të aprovuara (pra realitet të zgjedhura) nga ana e kryetarëve të partive. Asnjë fjalë nga PD-ja për ta ndryshuar situatën juridike për të kthyer autenticitetin juridik të zgjedhjeve dhe të votimeve të lira dhe të fshehta, për t’jua larguar listave të kryetarëve të partive, që kanë 9 vjet – një kohë jo e shkurtër, por tepër e gjatë për nga pasojat negative, – që mban peng politikën shqiptare dhe ligjshmërinë kushtetuese të zgjedhjeve të përgjithshme politike.

– Çuditërisht, opozita kërkon shtyrjen e zgjedhjeve, madje mosbërjen e tyre me Edi Ramën kryeministër. Sa normale është kjo kërkesë?

– Aspak normale. Pa u shquar aspak nga ndonjë ndjesi e kotë profetike, në intervistat e mia jam shprehur që zgjedhjet e 18 qershorit 2017 nuk kanë asnjë pengesë, asnjë atu juridike për t’u penguar, për t’u zhbërë, për t’u anuluar dhe se do të mbahen. Kjo për shkak të ligjit kushtetues. Ligji kushtetues është detyrues një herë në katër vjet, nuk është një ligj fakultativ, i mospërfillshëm dhe i parëndësishëm. Ky është ligji detyrues më i rëndësishëm i Kushtetutës. Nuk ka asnjë ligj tjetër të barabartë me të. Ky është ligji rregullator i krejt veprimit demokratik. Ky është ligji kyç, për shtetasit dhe qytetarët e Shqipërisë, për të bërë një herë në katër vjet votimin që përfaqëson testimin politik të raporteve të partive dhe të politikanëve. Nëse bllokohet ky ligj, atëherë është bllokuar gjithçka. Është vetëm ky ligj që bën ndryshimin. Është vetëm ky ligj që një parti qeverisëse e kthen në opozitë, ose një parti të opozitës e bën parti të qeverisjes, duke mos përjashtuar këtu dhe elementët kompozicionalë të aleancave dhe të koalicioneve parazgjedhore ose paszgjedhore. Nëse e godasim, e shkatërrojmë kuptimshmërinë e këtij ligji, duke vendosur pengesa apriori, atëherë ne kemi shkatërruar jo vetëm atë që mund të quhet në mënyrë retorike Republika e Vjetër, por do të kemi në fakt edhe boshllëkun dhe shkatërrimin e Republikës së Re.

– Po a do të kenë kuptim dhe a do të jenë legjitime zgjedhjet e 18 qershorit pa opozitën, dmth pa PD-në?

– Mos kini asnjë merak për këtë. Edhe deklarata e fundit e Ambasadorit amerikan, Donald Lu, për legjitimitetin e zgjedhjeve, konform ligjit kushtetues, shpjegon , që një fragment i pluralizmit politik, apo i sistemit të partive politike, nuk mund të shkatërrojë tërësinë, as vullnetin juridik të ligjit, as të drejtën kushtetuese të pjesëmarrjes normale të partive në zgjedhjet e përgjithshme politike. Duke deklaruar se PD nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje që do të ndodhin shumë shpejt, veç të tjerave bëhet dhe një gabim konceptual, gjithashtu juridik, domethënë e drejta kushtetuese e një partie të elektoratit të djathtë mohohet dhe shkatërrohet nga vetë partia që pretendon dhe simbolizon elektoratin e djathtë. Por nëse përfaqësuesit partiakë e mendojnë gabim këtë çështje, ç’faj kanë votuesit e elektoratit të djathtë, apo krejt votuesit qytetarë të Shqipërisë që duan të votojnë?

– Mirëpo opozita dhe liderët e saj, pra Berisha dhe Basha flasin për mosbindje civile, madje dhe për revolucion demokratik. Besoni se mund të ndodhë kjo?

– Jo. Natyrisht që retorika më e pakuptimtë, më e pamatshme, më e çoroditur është ajo e Berishës i cili kërcënon, flet me terma ushatarakë, sulmon, profetizon Revolucione Demokratikë, në fakt të paqena, krijon fantazmagori nga më të pabesueshmet se gjoja vendi ndodhet në një katastrofë të pariparueshme se do ët rikthehet sërish 1997-a (grushtin e shtetit të vitit 1998 nuk e përmend) për të krijuar idenë se çdo gjë ndodhet në një kaos, në një humnerë sipas klithmës së psalmit biblik “Humnera thërret humnerën!”. Kjo shëmbëlltyrë e katrahurës, e dëmton pamasë opozitën. Nuk besoj që përfaqësuesit e opozitës janë të gjithë të marrë. Përkundrazi besoj të kundërtën. Besoj se opozita ka përfaqësues të mençur që brenda opozitës bëjnë opozitën e tyre, që janë për lojën demokratike të rotacionit dhe të ndryshimit të pushteteve dhe jo për dhunën as për antagonizmin konceptual në përjetësi, kundër harakirit politik dhe vetasgjësimit të panevojshëm.

– Sot kemi raundin e katër për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës. Sipas të gjitha gjasave Presidenti i ardhshëm do të jetë Ilir Meta. A ju kënaq kjo zgjedhje?

– Nuk ka rëndësi në më pëlqen mua apo jo. Unë respektoj rregullat dhe respektoj Kushtetutën. Kur kjo zgjedhje bëhet mbik baza ligjore, duhet respektuar. Kushtetuta e Shqipërisë e parashikon zgjedhjen e Presidentit me 71 vota. Për shkak të ndryshimeve, të cilat unë i quaj me bindje të marrëzishme, kushtetuese të vitit 2008, roli i Presidentit është formalizuar shumë, por megjithatë simbolika hierarkike e Presidentit të Shqipërisë më tepër në rrafshin ndërkombëtarë është në majë të piramidës për arsye të statusit kushtetues mbi partitë, bindjet politike, fetare dhe të përfaqësimit të unitetit kombëtar. Në këtë pikëpamje roli i Presidentit asnjëherë nuk mund të nënvleftësohet dhe nuk ka pse të nënvleftësohet. Historia ka treguar se zgjedhja e Presidentëve të Shqipërisë jo gjithmonë i ka shpëtuar politizimit partiak, duke u shmangur nga roli kushtetues. Të gjithë ne e kemi jetuar këtë histori të presidentëve të Shqipërisë, e dimë shumë mirë se ç’kanë simbolizuar figurat dhe emrat e tyre në kujtesën tonë. Gjithmonë kam qenë i mendimit se figura e presidentit kërkon maturi, vizion dhe mirëkuptim, por nuk kam qenë dakord me thënie të tilla jo juridike si “President konsensual, i pranuar nga të gjithë”, shprehje, që përveç retorikës shkumëzuese nuk përfaqësojnë aspak instrumentin juridik të zgjedhjes së Presidentit me anë të votimit. Zgjedhja e Presidentit nuk duhet kthyer në një pazar vulgar politik, të allishverisheve, apo dhe të korrupsionit politik në vetvete. Shoh që Kuvendi i Shqipërisë, me përfaqësuesit legjitimë të partive politike e kanë të drejtën për ta zgjedhur Presidentin jo thjesht si lëvizja e ruletës në kazino, por një emër përfaqësues të politikës ose të rrafsheve akademike, qytetare etj. Mesa duket vonesa për të zgjedhur Presidentin, qoftë dhe dështimi i ofertës për të pasur një President nga opozita etj. etj., përtej debatit verbal e ka pasur një rezultat, mesa duket është vendosur për këtë rol një njeri i njohur i politikës si Ilir Meta.

– Si e shikoni fatin e PD nëse ajo përfundimisht vendos të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit?

– Nëse PD nuk merr pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit kjo është një çështje e vullnetit politik të përfaqësimit të saj, por jo një çështje juridike mbarëkombëtare. Ndërsa ndërkombëtarët të cilët në mënyrë institucionale monitorojnë zgjedhjet e përgjithshme politike në Shqipëri, i njohin këto zgjedhje, që mund të funksionojnë qoftë dhe për një vit ose për dy vjet dhe atehëre sërish duke respektuar kushtetutshmërinë e ligjit të zgjedhjeve mund për arsye politike, edhe të reflektimit të opozitës, të bëhen zgjedhje të parakohshme politike. Por nëse PD nuk do të futet në këto zgjedhje, atëherë brenda kësaj partie nuk do të ketë qetësi. Do të ketë reflektime të pashmangshme. Por kjo është një çështje substanciale e vetë PD-së. por kjo do të çojë gjithashtu dhe në qartësinë e nocioneve funksionuese të vetë politikës.

Po rilexoj kohët e fundit kryeveprën e filozofit anglez Francis Bacon (1561-1626), që quhet “Novum Organum” (“Organuni i Ri”) të botuar në vitin 1620. Ky filozof i madh në kundërshtim me teorinë aristoteliane, që silogjizmin dhe deduksionin i konsideronte si parime themelore të njohjes, duke vlerësuar metodën induktive u përpoq ta vinte diturinë njerëzore në themele të reja, pra ta shkencëzonte teorinë. Ai flet kundër idhujve dhe nocioneve falso që kanë zotëruar të kuptuarit njerëzor, që pengojnë të vërtetën dhe që krijojnë mitologji verbale. Sipas tij ekzistojnë katër klasa idhujsh, siç janë idhujt e tribusë, idhujt e shpellës, idhujt e tregut dhe idhujt e teatrit. Për sa i përket ligjërimit publik, Bacon thotë se idhujt e tregut janë formuar nga raporte dhe lidhje që shpesh shprehin kuptimin e vulgares, të empirizmit të ditës dhe të paragjykimeve. Kështu zgjedhja e gabuar e tezave, të papërshtatshme, jo shkencore, e bllokon të kuptuarit e lirë. Fjalët sidomos në politikë, në vend që të drejtohen nga e vërteta, ngrihen dhe shtypin kuptimshmërinë, duke flakur çdo gjë në konfuzion dhe e çojnë njeriun, që nuk mendon thellë, në kundërthënie të panumërta boshe dhe fantazi idhujsh. Këto ide të thella të Bacon të bëjnë përshtypje të madhe ,sidomos kur shikon tregun e ideve poltike në Shqipëri. Shumë nga idetë e tregut politik në Shqipëri mund të klasifikoheshin sipas Bacon në idhujt e gënjeshtërt të tregut. Shpesh kam qenë skeptik për atë që quhet debat politik. Në të vërtetë në Shqipëri është bërë shumë pak debat politik. E kam fjalën për debat shkencor me argumenta substanciale.

Më saktë në Shqiëpri është bërë një grindje provinciale politike dhe ligjërimin politik që hyn tek ligjërimi i lartë i një shoqërie, është zotëruar nga vulgariteti, banalja, injoranca, mungesa e dritës dhe e humanizmit.

Gjithashtu më shqetëson fakti që të tëra partitë politike në Shqipëri nuk bëjnë kriticizmin e vetvetes si formë adekuate të emancipimit. E kam fjalën dhe për PS-në.

Është e vetmja parti e madhe në Shqipëri që ka në mënyrë apriori një elektorat shumë të madh. Por kjo nuk mund të përbëjë gjithmonë një atu. Kjo duhet kuptuar. Duhet një vizion tjetër, më i thellë dhe më universal.

Ndjek fushatën elektorale të PS-së dhe shoh një spektakël të shumëfishtë ,ose që ,është në thelb i njëjti spektakël.

Do të doja që PS të reflektonte seriozisht për zgjedhjet e vitit 2017. PS-së i mungojnë personalitetet e vërteta, që mund të quheshin edhe personalitete të politikës. Për shumë arsye këto personalitete nuk kanë arritur të krijohen dot.

Nuk jam i bindur që deputetët e PS-së në Kuvendin e ri do të jenë figura të emancipuara, të ditura dhe me integritet të madh moral. Qofsha i gabuar në këtë pikë.

Kërkesa për përfaqësues me nivel më të lartë kulturor është një kërkesë logjike dhe afatgjatë. Nga ana tjetër nuk mund të bëhet një fushatë vetëm me simbolin e negativizmit të plotë të opozitës dhe të triumfalizmit të tepruar të vetvetes.

Jam i hapur për të m’i kundërshtuar këto ide, apo refleksione.

Por jam i bindur, se do të synojmë një emancipim të pashmangshëm të krejt politikës, jo vetëm të një krahu, por të gjitha krahëve të kësaj politike.