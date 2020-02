Moikomi dhe libri i tij për Leonardo Da Vincin

Ph. D. Oltsen Gripshi

Klepsamia,- matësi i boshllëkut, i hapësirës së zbrazët pa qemer dhe hapësirës kohë.

I hapësirës vëllimore, ku Zoti ngjizi Gjithësinë, aty, ku mbështetet mekanika Njutoniane, e cila e shpërbëri tërësisht poezinë metrike të Korinës, pasi me relativitetin e tij shkërrmoqi ylberin shumëngjyrësh.

Ylberi si frymëzimi i Zotit për të bërë bashkë artet, me të cilin ka zanafillë logjika e qenies njerëzore, aq sa konsiderohet si truri dhe kafka e pikturës!

Por, edhe marrëdhënia e ngushtë çudibërëse e Einstein-it me sendet në brendësi të ekzistencës së botës fizike[…].

Origjeni për të prekur ekstazën hyjnore në hapësirën e pamatë u vetëkastrua, duke prerë fallosin e tij kafshëror hegjemonizues.

Por, hapësira si hapësira, ku artistë të ndryshëm modeluan artin e tyre.

Përse Signac klithte kur thonte që përpara subjekteve harrohet piktura?

Përse Moikom Zeqo shprehet që sozia e hershme e Van Gogh-ut ishte Jezu Krishti?

Pra nga Zoti lindi gjithçka që në kohën e tejshkuar të Moisiut në Tanahnin Hebraik apo nga të gjitha këto u formësua Zoti si prani e tejdukshme, gati mitike për shoqërinë bashkëkohore?

Nuk është aspak e lehtë të zhytesh në abyset e librit “Traktati i pikturës së Leonardo Da Vinçit”te autorit Moikom Zeqo, i Shtepise Botuese WestPrint, 2019.

Një libër, ku sinteza e perceptimit mes reales dhe surreales janë një të mprehtë larg njëra-tjetrës.

Befas gjendesh përballë të shkuarës së lagët dhe të tashmes, midis mitit profetik dhe reales konkrete, midis Leonardos, por ne largesi dhe Moikomit, fiks, ashtu si në performancën konceptuale të Marina Abramoviç, e cila të sjell në mendje Gjithësinë e mbjellë me femra lakuriq sipas Pol Duvo!

Fundja Moikomi është zbuluesi i natyrës “primitive”, në ate zanafillon embrionit DIJE.

Pra, Moikomi si qenie ecën në të mprehtë të Konkretes dhe Abstraktes në kërkimet e tij për të zbuluar apokrifet e pa thëna dhe të pashkruara të kohës.

Unë tejkaloj dhe them që ai është ekuivalent përbashkues i katër elementeve Aristoteliane.

Një përzierie qiellore dhe toksore, gati një Kozmogonme mbivendosje Brahmane, jo hibride, pasi çdo gjë hibride rrjedh nga shëmbëlltyra identike ekzistuese në kohë dhe hapësirë […].

Të ngjashmet janë më tepër se sa duhet konkrete, të prekshme dhe të diskutueshme.

E kundërta ndodh me artin pamor, vizatimi me laps të zi plumbi nuk është diçka plotësuese për pikturën, as më pak i dobishëm kokulur përballë ngjyrave.

Vizatimi është skicimi i artë i Lapis Philosophorum, guri mrekullibërës me aftësi shëruese të materies, e cila nuk është një pafundësi, sepse mrekullia në vetvete ashtu si dijet e Moikomit brenda perimetrit të mureve të tij të mishta kanë të bëjnë me diçka të mbinatyrshme… tejshkrimi i materies na shpien te metafizika se çfarë fshihet mbrapa sendeve?

Të njohësh atë përtej, të prekësh surrealen do të thotë të kesh arritur të mbinatyrshmen dhe kjo është thjesht çështje hapësire kohore, pra të jesh apo të mos jesh përballë Leonardo Da Vinci-t?

Monolog sofist apo dialog me Mona Lizën kërdisjellëse dhe jetëpikëlluese?

Mona Liza portreti algjebrik misterioz i të gjitha kohrave, mbrapa së cilës fshihet muzikaliteti iflladit pranveror që bën të vallëzojnë konceptualisht gjallesat lakuriq dritëpërshkuese si shëmbëlltyra erotike e hyjneshës sumere Inana, e kaltërta e qiellit hyjnor të pamatë, ku vërtiten shpirtrat e sendeve antropomorfe, vera dehëse me qershi kineze (mare), e cila bëri të këndoj me zërin e tij magjik edhe eunukun durrsak engjellorin Jan Kukuzeli,- hungërima e kafshëve parahistorike me një bukuri të hatashme, tashmë raca të zhdukura për njeriun bashkëkohor, rrafshnalta e mëllenjave fill pas Alpeve Shqiptare në tokën dardane, metafora Ganimediane me shqiponjën pellazge që e ndërzente atë të cilin Homeri e përshkruante si qenien më të bukur mes të vdekshmëve.

Një ngjarje mitologjike e Ganimedit, e cila shërbeu si emblemë kuptimplotë për natyrën e dashurisë mes meshkujve, një dashuri filozofikisht më e ngritur në krahasim me atë të drejtuar grave: prania e shqiponjës hyjnore pellazgjike shtatëlartë me fuqi virile-burrërore dhe ndërzimi me të i Ganimedit i dha atij një vend mitik në galaktikën yjëzuese të imagjinatës homoerotike të qenies njerëzore, nga ku Leonardo fshehu vetveten pas portretit të Mona Lizës së urryer pa ferexhe nga pikëpamjet kuranike […].

Të gjitha këto si pjellë gjeniale e një mendje të stërlashtë po aq sa vetë lashtësia para lindjes së njeriut në tokë, vrima e zezë, nga ku shpërtheu gjithësia me miliarda yje.

Pra, Moikomi përballë Leonardos, aty, midis tyre, ku takohen kohët dhe ngjizet formula dypolare mes artit që ka të bëjë me të dukshmen dhe të padukshmen: piktura hijeshija ngjallëse e shpitit njerëzor dhe muzika në anën tjetër që Schopenhauer e çmaterializon si të palëndshme!

Thelbi i kësaj marrëdhënie dypolare Moikomiane dhe Leonardiane qendron tek fakti se: thelbi i lirisë është fryma dhe thelbi i frymës është liria…

– Liria për të krijuar, për t’u shprehur, për të lënë gjurmën e kalimit në këtë botë, sepse piktura është nostalgji, kujtesë e përbashkët, e cila muzeofikohet dhe me të drejtë, sepse kritikët e artit janë rojtarët e vërtetë të“varrezave”-muzeumeve.

Piktura si prania e përjetshme e piktorit krijues pas yjëzimit të tij dhe shkrimi si aftësia për të shkruar të tashmen është shkenca e zbulimit të bashkëkohësisë që jeton Moikomi i shekullit të XXI dhe, padyshim, një trashëgimi për të ardhmen në epigrafinë e mermertë të Durrësit si vendlindja e Mokomit të dikurshëm […].

Leonardo Da Vinci, mendimtari i artit, ai që pikturën e sheh si përsosmëria e jetës, ndërkohë që Ralph Emerson poezinë e sheh si një fosile të të folurit.

Bukuria e Mona Lizës jetëson instiktet e njeriut krijues Leonardos dhe njeriut vëzhgues, ku bën pjesë edhe Freud-i, i cili imazhin e saj e çon shumë më përpara në kohë, duke i mbivendosur Melankolisë Xhokondiane tiparet e afreskeve bizantine që sipas tij- janë Bibla e Analfabetëve (Biblia Pauperum).

Melankolia e bën edhe më misterioze Mona Lizën Leonardiane, e cila shpërfaqet në sytë e Moikomit tonë si perëndesha e fundit e bukurisë në mugëtirën e kahershme të koherave më të largeta të cilës po i shuhet diadema metafizike me gurë të çmuar dhe ar të praruar nga nën toka ilire.

Melankolia e së shkuarës parahistorike në një portret hermafrodit të Leonardos Mona Lizë dhe Mona Lizës Leonardo,- mimika e së cilës/cilit nxit kureshtjen për parafytyrimine paranjeriut, e njeriut kanibal që arriti të përjetësonte kohën e tij në sipërfaqet shkëmbore të shpellës së Lepenicës, me gjakun e kafshëve parahistorike […].

Imazhe si gjuhë universale semiografike e shenjave dhe shenjat si deshifrim i semiotikës së Homo Sapiens.

Filozofia e Leonardo Da Vinci-t për kulturën dhe estetikën ashtu si të vërtetat e Horacit të cilat nuk e kanë humbur ende edhe në bashkëkohësinë tonë asgjë germënga kuptimi i tyre, sepse tymnajat e kohërave luftarake të Trojës duken të jenë rrethuar nga pllaja të mbushura plot e për plot me muza hyjelindëse, ku njëra prejt tyre u rrëmbye nga Zeusi i tjetërsuar në demin e shenjtë e të bardhë arian për ta joshur atë, vendlindja e të cilit ishte Dodona, tempulli pellazg i tre plakave parashikuese (orakujve) të Fatit, nga ku më pas lindi edhe Europa […].

Mona Liza muza frymëzuese që vendos përballë Moikomin dhe Leonardon, Rilindjen Italiane me bashkëkohësinë shqiptare, Tomorin, Malin e Shenjtë, ku dervishi shqiptar Haxhi Babai i befasuar nga pelegrinazhi i që moçëm që ndodhte çdo gusht në këtë mal për adhurimin e hyjnive pagane nga shqiptarët, vendosi të shkonte në Qerbela, duke marrë nga varri i Abas Aliut njërën nga duart e tij dhe më pas e hodhi atë në majën më të lartë të Tomorrit, duke e shenjtëruar si varrin e dytë të shenjtorit bektashi.

Por Mona Liza edhe si vajza e thjeshtë e fisnikërisë fiorentine që u shndërrua në mit mes dy miteve Art dhe Leonardo!

Mona Liza e krahasueshme me kalin mitik Njëbrirësh (Unicornis) që personifikon përultësinë dhe pllenimin e Virgjëreshës nga Shpirti i Shenjtë… kali si simbolikë e pjellorisë dhe çudibërës më shumë se sa Mona Liza,Hirushja e Arteve dhe Harresave e Leonardos,- e cila as mbarset dhe as nuk lind fëmijë![…].

Por, mes Skillës së Shkencës dhe Karidbës së Artit Moikomi kalin e sheh si krijuesin e kozmosit: prej kokës së tij u krijua agimi mëngjesor, ose mëngjesi agimor, prej frymëmarrjes-era dhe shtërngatat, prej kockave-yjet, bimët, bari, sorkadhja në Bjeshkët e Namuna shqiptare ka qenë në fillim njeri e pastaj u bë kafshë dhe prandaj në sytë e saj dalin lot njeriu!

Kalim ky përmes botës nokturne, errësira e botës pa formë dhe vëllim – estetika e zbrazëtisë, duke lundruar mes vegimeve nëpër kryet e qiparisave të natës me yje të Van Gogh-ut. Mitologjia si “dhoma” më mbresëlënëse brenda mendjes së njeriut të kahershëm, aty ku nis të shfletohet palimpsesti i gjenezës ose i hulumtimit Moikomian, sepse arti nuk është materie, por iluzion i ideve dhe perceptimeve tona kundrejt fizikes reale.

Pezull midis palimpsestit mrekullibërës dhe palimpsestit ezoterik, përballë kohërave për t’u zhytur në thellësinë e rreme të bukurive të trukuara, nga ku Mona Liza Tacita ngjason me Hënën plot guaska detare të nxjerrë nga kapelja melankolike e shekullit XX të Fernando Passoa-s.

Teatri sekret i hijeve si Marathonomaku Gnostik i Moikomit mendjegjerë, i cili vrapon dhe rend drejt pavdeksisë me në krah Golemin femër për t’u takuar një ditë me Onufrin binjak të tjetërllojtë, falë të cilëve Shqipëria i mbijetoi gjakut të rrufeve që bërtasin nga toka në qiell… edhe Shën Tereza Gonxhe Bojaxhiu ka mbetur e paharruar në kujtesën tone për klithmën e saj mistike drejtuar botës për urinë që kishte pllakosur njerëzimin.

Por Mona Liza e Leonardos përsëri vetëm hesht, ajo qendron e kllapitur nga erozioni i kohërave, por me një bukuri “pitagoreske” do të thonte Salvator Dalì!

Sa çudi paradoksi i piktorit modern Balthus, i cili portretizon ankthin dhe zbrazëtinë e shpirtit, duke i dhënë tipare errësirës, nga thellësia e pavetëdijes së tij për të kaluar më pas mes për mes analizës së stëholluar brenda vetes, ku zëri i artistit tejshkon “Grykën e errësirës” së Hygo-s, për të mbërritur tek drita iluministe e Diellit.

Dritë iluministe si ajo që përbashkon zbehte largesisht Moikomin shekuj pas Leonardon.

Përsëri Mona Liza dhe për Mona Lizën, jo më ajo e Leonardos, por për atë të Moikomit te ftilleses se Epidamnit, i cili e bën atë subjekt të paqenë të Jorge Luis Borgezit apokrif.

Të qenurit tonë në këtë botë është për të njohur dhe jo për t’u kënaqur, Budha. – Sikundër Moikomi me “Traktatin e pikturës së Leonardo Da Vinçit”, për 500-vjetorin e vdekjes së Poliedrikut Italian.

Një kopësht botanik apo botanika e një kopështi, ku Moikomi i Epidamnit ka mbjellë një shumëllojshmëri bimësh, lulesh dhe pemësh shtatlarta, aty, ku ka materializuar Kopshtin e Edenit (גןעדן) si foleza e të gjitha gjallesave apo Kopshtin i pamatshëm të Alkinoit, ku kultovohen frutat magjike me veti çudibërëse në çdo stinë.

Aty, ku Adami dhe Eva ngjizën njerëzimin dhe si rrjedhojë krijimi i universeve të reja.

Padyshim aty, ku ballafaqohen tezat ateiste me ato të krishtera ose te gjitha religjioneve te njerezimit…

– Heterodoxia (laicizmi)e arbëreshit argjentinas Ernesto Sabato me Engjëllin Abadon te Humnerës, një Amfib i shndërruar në një krijesë të tejpashme, midis tokës së gurtë dhe ujit rrjedhës si hapësira kohë në kërkim të palimpsestit apokaliptik, i cili vendos të kalojë nga errësira pa skelet në dritën përvëluese të Diellit “heteroseksual”, nga përhumbja e tejskajshme e ëndrrave përrallore në tërësinë konkrete të mendimeve të arsyetuara, nga e padukshmja metafizike në fiziken me fuqinë tërheqëse Njutoniane.

Leonardo shprehej se: “Dua të bëj mrekullira”, ndërsa Moikomi shprehet se: “Shkruaj për t’u shprehur”, a nuk është kjo një përballje midis kohëve, midis ekstazës hyjnore Leonardiane dhe botanikës së kozmosit te Mendjes se Hapur – Open Mind ?

Leonardo si kryeshembelltyre prijese, por mbas shekujsh dhe Moikomi ne librin ne tij per Leonardin nuk ju nënshtruan aspak unit të tyre.

Të artistet përballë dhe përkrah njëri-tjetrit mbi anijen e Argosit, ndërtuar me drurin magjik nga pyjet e Dodonës pellazgjike, me veti të atilla që mund të flisnin dhe përçonin profeci për të ardhmen!

Një anije mitike e udhëhequr nga Jasoni dhe pesëdhjetë heronjte e tij Argonautët ( e Korkyres në periudhën Homerike) të cilët arritën të depërtonin në tokën e largët dhe armiqësore të Kolkides se larget për të marrë Gëzofin e Artë të Dashit që shëronte plagët e turpit dhe të shpirtit njerëzor.

Udhëtim ky nëpër shtigjet e thepisura të kohëve të tejshkuara, ku Leonardo Da Vinci me imazhin e Mona Lizës portretizoi një epokë,Rilindjen dhe, Moikomi i Epidamnit ndanë të vjetrën klasike me konceptualen bashkëkohore ndërmjet subjektit dhe objektit, duke i dhënë fund përgjithmonë mankthit onirik të “Procesit” të Kafkës.

Rrugëtim ky që e shpien njeriun e sotëm Homo Albanicus,- drejt Neuroestetikës së Vetëdijes për ekzistencën e tij në këto troje që nga koha e Atlantës, si të pagëzuar nga Kryepreri Shën Gjon Vladimiri, të mbrojtur nga Zonja e Këshillit të Mirë dhe shkruar in perpetuum nga pena e Shën Jeronimit nga Iliria.

Mona Liza dhe Motra Tone dy Bukuri në Kohë Pakohë…

Ph.D. OLTSEN GRIPSHI

Artist & Historian Arti