MOMENTE NGA JETA E GJENIVE / Edi njom majën e lapsit me gjuhë dhe u shkruan letër shqupasve

TIRANË – Në fillim deshi ta niste me, “Po nga ke humbur a derëbardhë”. Sikur të mos qe taksur për letër publike, variantet e hyrjes së letrës – dhe hyrja dihet që është shumë e rëndësishme në një letër – kishte me dhjetra.

Një mendje i thoshte të shmangte çdo formalitet të mundshëm dhe të hynte drejt e në thela, me shprehje si, “Uore figurë…”, ose “Gjigand, le ta themi troç…”, apo “Po mirë mor burrë i dheut…”.

“Nuk vete ky familjaritet. Je kryeministër,” i tha vetes i dyzuar Edi, “në këtë rast nuk je thjesht Edi, një super-piktor i talentuar dhe aq, apo një ish-basketbollist legjendar. Letrat e tua do studiohen nesër-pasnesër, do bëhen pjesë e teksteve mësimore pasuniversitare; do frymëzojnë shkencëtarët e rinj për tema doktorature, siç më tha Besa Shahinka…. Ndaj do t’ua drejtoj shqupasve në grup, si Shën Pali korinthasve”.

Duke psherëtirë i bezdisur nga fakti që letrat formale ja ndrydhnin shpirtin krijues, Edi njomi majën e lapsit me pak pështymë dhe nisi t’u shkruajë shqupasve:

“Ju o shqupas të Perëndisë, nëpërmjet kësaj letre (të hapur edhe për miletin, që të modernizohen pak këta qafira dhe të bëhen oksidentalë si turqit e sotëm) dua të formalizoj ftesën time publike…”.

Pas hyrjes, fjalët vinin vetë, si rrëke. I renditi gërmat si rruaza, mbaroi letrën e parë, pastaj filloi të dytën, të tretën etj. Deri tek e gjashta. Përveç letrës së parë, të tjerat ja drejtoi në vetë të parë kreut të kongregacionit të shqupasve, Lulashit.

Po, sepse siç mësojnë Gojët e Liga, artisti-sportist i ndrydhur nën kostumin e ngushtë dhe të shpifur të kryeministrit-kryetar partie, njësoj si gjenitë në këmishën e forcës, pusullat e tij që tashmë kanë marrë dhenë, realisht janë shkruar të gjitha brenda dy-tre orëve. Ai e dinte që në fillim se përgjigja e Lulashit ndaj ftesës për të dialoguar do ishte negative; madje njihte edhe detajet e përgjigjeve që do merrte nga rivali derëzi.

“Ai do më thotë të jap dorëheqjen, ndryshe do digjem si Verzevuli në skëterrë; unë do t’i shkruaj letrën e dytë,” thoshte Edi, dhe si një lojë shahu ku i njëjti shahist luan me rradhë nga të dyja krahët, shkruante i entuziazmuar nga gërmat e veta.

“Uee plako, paskam shkuar dëm si shkrimtar biblik,” mërmëriti në fund, “po t’i isha kushtuar pak, tani do konkurroja me Fevzon dhe Blushin, që jetojnë pa prekur punë me dorë, vetëm nga shitjet e librave”.

Teksa po merrte veten nga lodhja që i dha adrenalina krijuese, Edit i shkrepi një ide e re: Të vizatonte diçka mbi secilën nga letrat, për ta shastisur Lulashin me gjeninë e tij. Pastaj i thirri mendjes:

“Po ta mbajë Lulashi pakon e letrave të vizatuara, kushedi sa do t’i shkojë çmimi koleksionit në ankandet ndërkombëtare në të ardhmen. Pse, atë do mbaj me bukë unë? Leni Lulash, miradinat!”, dhe filloi t’i fusë letrat në zarfa…

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike që nuk ka asgjë kundër letërsisë epistolare, në rastet kur autori nuk ka punë të tjera më të rëndësishme…