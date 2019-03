Monitorimi, 12 burgje në Shqipëri me kamera 24 orë

Ministria e Drejtësisë ka një strategji të qartë të rritjes së sigurisë në burgje. Një nga faktorët që rrit këtë siguri është dhe monitorimi përmes kamerave 24-orë të institucioneve të vuajtjes së dënimeve penale.

Salla e re e Monitorimit me Kamera në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve e cilësuar dhe si Salla e Komandim Kontrollit për sistemin e Burgjeve aktualisht ka disa prioritete.

Fillimisht, monitorimin 24 orë të aktivitetit të IEVP-ve që do të lidhen për t’u parë direkt nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Dy, monitorimin e Grupeve të Forcave Operacionale gjatë kontrolleve dhe veprimeve për gjetjen dhe zbulimin e sendeve të ndaluara në IEVP, si dhe realizimin e detyrave të ngarkuara për forcimin e sigurisë. Së treti, realizon sigurimin e pamjeve direkte të problemeve dhe revoltave që mund të organizohen nga të dënuarit. Analizon nëpërmjet pamjeve filmike të problemeve dhe evidentimin e sendeve të ndaluara pa shkuar në IEVP.

Aktualisht në sallën e re të monitorimit me kamera janë të lidhura dhe shikohen direkt IEVP-të Jordan Misja, Mine Peza, IEVP Shkodër dhe Fushë-Kruje. Është parashikuar qe deri ne muajin qershor do të jenë të lidhura 12 IEVP dhe monitorimi për të gjitha IEVP të ketë përfunduar deri në fund të vitit 2019. Për momentin është parashikuar një staf prej 16 personash që do të jenë të angazhuar për monitorimin e kamerave dhe në varësi të ngarkesës, si dhe me shtimin e IEVP-ve të tjera do të bëhet edhe shtimi stafit që do të bëjnë monitorimin.

Edis Ibrahimi, këshilltar për burgjet i Ministres së Drejtësisë, ka sqaruar se “Salla e monitorimit të burgjeve është pjesë e reformës së sigurisë në burgje dhe sot janë 5 institucione, që shihen LIVE për gjatë 24 orëve dhe stafi i ngritur atje është i trajnuar dhe brenda vitit do kemi mundësi që të lidhen 24 institucionet me këtë sallë operative”, tha Edis Ibrahimi gjatë një interviste për Agjencinë Telegrafike Shqiptare.

“Ne edhe me ndryshimin që pësoi ligji për të dënuarit me rrezikshmëri të lartë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve ka nisur puna dhe po përshtaten ambientet e burgjeve, sipas rregullave të përcaktuara nga BE për burgjet, ku nga njëra anë ofrohet siguria dhe nga krahu tjetër respektimi të drejtave të njeriut”, tha Ibrahimi.

“Masterplani që po hartohet është pjesë e sistemit Britanik. Janë dy projekte pilot, ku do instalohen së shpejti pajisje për bllokimin e përdorimit të pajisjeve telefonike celulare, pra do bllokohet përdorimi telefonave celularë që mund të futen në rrugë të paligjshme. Burgu 313 dhe burgu 302, pra burgjet e sigurisë së larë”, vijoi Ibrahimi.

