Monument për Kahreman Yllin

Me rastin e 100-vjetorit të lindjes

Të vdekurit nuk janë asnjëherë të vdekur, përderisa ne, të gjallët, nuk i harrojmë kurrë…

Bashkim Koçi

Në kujtesën e popullit, mbetet vetëm ai të cilin populli e ka dashur. Vetëm në këtë “portë” nuk mund të futesh dot. As me mik, as me para e as me marifete batakçinjësh. Populli të fut dhe të mban përjetësisht në zemër, atëhere kur edhe ti ia ke falur zemrën, je bërë njësh me të. Me këtë çka them gjej rastin të sjell si shembull një emër të ndritur, një nder njerëzit më të shquar të Skraparit, të Kahreman Yllit.

Dituria është fuqi, është më e fortë se pushka. Sinan Leshnja, babai i Kahremanit, ishte burrë i mençëm, burrë i gjezdisur nëpër kurbete, dinte ç’ishte shkolla, ç’ishte “drita e syve”, dinte çdo të thoshte të mësoje shkrim e këndim. Ndaj edhe nuk u mendua gjatë: të shtonte bagëtitë, të shtonte mall e gjë, apo të nxirrte djalin, ende të parritur, në kërkim të shkollimit(!).

Në ata vite shkollat ishin të pakta. Numëroheshin me gishtat e njërës dorë. Por dera e madhe e Yllajve i kishte bërë vend vetes të kishte “miq për kokë” edhe aty ku ishin këto shkolla, aty ku ndjeheshin të qetë e mendjefjetur edhe prindërit. Sinan Leshnja na paskej mik “për ditë halli” elbasanalliun Ali Myftiu. I varfër, por me shpirt e zemër të madhe na paskej qenë ky Aliu, i cili u bë fat i madh për Kahremanin që të mund të mbaronte shkollën më me emër të asaj kohe, Normalen e Elbasanit. Kahremani, i gatuar me ndjenjën e njeriut fisnik, nuk i harroi kurrë, për sa qe gjallë, ngrohtësinë dhe sjelljen prindërore të pjesëtarëve të familjes të Myftinjve, të cilët i kishin kthyer mjediset e shtëpisë në vend-takimesh midis mësuesve të asaj shkolle dhe patriotëve skraparas. Vonë, shumë vonë, Kahremani kujtonte se tek familja e Ali Myftiut kish takuar e shkëmbyer mendime antizogiste me Ismail Çelon, Izet Hysin, Tajar Grepckën dhe Neshat Hysin.

Në kohën kur përfundoi shkollën, gjatë një udhëtimi disa ditor në Jug të vendit, iu dha mundësia të takonte revolucionarin Riza Cerova. Rizai nuk kish “dekonspiruar” asgjë rreth çka përgatiste për rrëzimin e qeverisë së Zogut, por nuk kish fshehur dot karakterin e tij, “i hapur e i çiltër”. “Rizai na befasoi, na elektrizoi dhe na futi në mendime”- shkruan në kujtimet e tij Kahreman Ylli.

Një i shkolluar e me kulturë i bën njerëzit të ndihen sikur janë në zemër të gjërave, jo në periferi. Mësuesit të sapo diplomuar i ra fati të kryente detyrën shumë afër fshatit ku ish lindur e kaluar fëmijërinë, në Zaloshnje të Tomorricës.

Ka qenë viti shkollor 1935-1936. Kahremanit nuk i kish dirsur ende faqja, ishte tek të 19-at. Por dëshira dhe pasioni i tij për të mësuar, për të zgjeruar njohjen për njerëzit, për vendin, për zakonet dhe traditat e të parëve, nuk linte rast a mundësi për të konkretizuar porosinë e mësuesve të Normales se “i vetmi burim i diturisë është përvoja”. Përvojën ai u përpoq ta gjente tek njerëzit, tek ata që gdhihej e ngrysej përditë. Sidomos aty në fshat ku punonte e respektohej si mësues, por edhe si i biri i Sinan Leshnjes. Banoja në shtëpinë e Mahmut Zaloshnjes, mik i babait, patriot e luftëtar denbabaden, zemërmirë sa ai, kujtonte Kahremani. Mahmuti ma lehtësoi shumë detyrën time fillestare, duke më dhënë një panoramë tepër të vërtetë të fshatit, por edhe portrete të fshatarëve të veçantë.

Nuk ka dhuratë materiale, pavarësisht vlerës së saj, që mund ta zëvendësojë dhuratën shpirtërore, atë më të çmuarën, që rrallëkush ka fatin t’ia dhurojë një mik. Këtë fat e pati edhe Kahreman Ylli. Miku i shtëpisë i Yllajve, Ali Myftiu i Elbasnit mori përsipër ta çonte edhe më tej arsimimin e Kahremanit. Plot pas një viti si mësues në Zaloshnje, Kahremanit i doli e drejta e studimit në Akademinë Pedagogjike të Lionit, në Francë. Pa bursë, me shpenzime nga xhepi. Mu gjend xhaxhai, Sakua, kujton ai e që, përveç parave. i paskësh dhënë edhe një porosi disi të veçantë: “Bëj si di vetë, por me politikë mos u merr”!

Në jetë nuk është e vështirë të krijosh famë, tituj apo pasuri. E vështirë është të krijosh miq tek të cilët mund ta depërtosh të sigurt besimin. Kahremani kishte aftësinë të bëhej “i pasur” me miq e shokë, me të cilët krenohej dhe i mbushej shpirti si askush tjetër. Nuk i harroi kurrë, e madje nuk harroi të shkruante për ta si një shenjë për t’ua dorëzuar “të hipotekuar” brezave. Ja sesi e kujton ai largimin nga Shqipëria për në Francë: “Në tetor 1936, bashkë me Lirak Dodbibën, student i vjetër dhe që Ali Myftiu e kishte porositur të më kishte kujdes, u nisëm për në Bari. Ishte hera e parë që dilja jashtë shtetit. Në Bari, në kafe “Staporni”, ku rrinin shqiptarët takova Sheh Karbunarën, mikun e ngushtë të babait tim, Fanolist, Bahri Omarin, Qamil Çelën, Muharrem Vllamarin e shumë të tjerë që s’i njihja. Pas një rruge të gjatë me tren, që s’e njihja e ngatërrohesha nëpër stacione, arrita në Lion. Atje ishin 25-30 shqiptarë dhe disa familje, si ajo e Sokrat Nushit, i ati i Gogo Nushit, Ilia Jani dhe Jordan Shani, berberë nga Përmeti. Këta dhe Ymer Dëshnica, Dhori Samsuri, Kozma e Gogo Nushi bënin pjesë në grupin e gjuhës, por, të merrje pjesë në atë grup, duhet të ishe anëtar i Partisë Komuniste Franceze”.

Djali nga Leshnja, student në Lion, ishte si ai sfungjeri i ri, i papërdorur, që vetëm thithte e thithte. Ishte kurjoz për çdo gjë, i dëshiruar të merrte pjesë në të gjitha bisedat midis shokësh e miqsh, pa përzgjedhje. Dhe kjo “tahma” do të bëntë të harronte porosinë e xhaxhait, Sakos, “Bëj si di vetë, por me politikë mos u merr”!

Kahremani u “infektua” shumë shpejt, e rrëmbeu pasioni për t’u bërë pjesë e lëvizjeve të mëdha, të cilat aso kohe kishin pushtuar edhe Francën. “Kishte kaluar një muaj, shkruan në kujtimet e tij Kahreman Ylli, dhe unë u njoha me shumë shqiptarë, antizogistë, si Enver Sazani, Dhimitër Vangjeli, Dhori Mihali, Preng Kaçinari, Pandi Cici, Halim Budo, Koço Theodhosi, Niko Bello, Vasil Çomo etj. Një ditë në kafe “Dela Cycogne”, Ymer Dëshnica më prezanton me Ali Kelmendin, i cili më pyeti për gjendjen në Shqipëri, se kisha ardhur rishtaz. I thashë sa dija. Aliu ishte i shqetësuar sidomos për koncesionet hileqare të Italisë në Shqipëri dhe për organizimin e një lëvizje të madhe në këtë vend. Aty nga maji i vitit 1937, në dhomën time, Ymer Dëshnica, Dhori Samsuri dhe Dhimitër Shuteriqi më morën në “provim” se si e kuptoja unë komunizmin. Unë u thashë mendimet e mia. Që nga kjo ditë, më thanë, ti do të jesh komunist, anëtar i Partisë Komuniste Franceze. Bëja pjesë në një celulë ku kishte shumë punëtorë francezë dhe mbaja pseudonimin “Burlati”.

Kahreman Ylli ishte bërë anëtar i Partisë Komuniste të Francës, që në 1937, në vitin e dytë të vajtjes së tij në Francë, Vetëm emrat e këtyre personaliteteve të mëdha, me të cilët ai ka komunikuar, ka biseduar, ka shkëmbyer mendime, merret vesh që kishte nisur të ëndërrojë më shumë, të mësojë më shumë dhe të bënte më shumë për vendin e tij, Shqipërinë.

Duke përjetuar momente të rëndësishme që kalonte vendi dhe Bota, Kahremanit nuk i mungonte guximi të ndërmerrte hap të madh nëse ishte i nevojshëm. Ai e kishte bindje në vetvete se humnerat nuk mund të kapërceheshin me hapa të vegjël. Është vërtet mahnitëse, të bën të lumturohesh kur mëson se ky djalosh skraparas jetonte orë e çast me zhvillimet politike në Shqipëri e, ca më shumë, përpiqej të jepte ndihmesën e tij modeste, për aq sa kishte mundësi. “Në pranverën e vitit 1936, shkruan ai, shtypi francez njoftoi se në Shqipëri po përgatitej një kryengritje antizogiste, nën drejtimin e Et’hem Totos, ish-ministër i Brendshëm i Zogut. Fillimisht patëm besim se do të bëhej gjë, sepse ai e njihte mirë situatën. Teni dhe Hasimi (Vokshi) ishin nisur që një ditë më parë në Spanjë, dërgojnë një letër urgjent dhe pyesnin në ishte e dobishme të ktheheshin në Shqipëri për të marrë pjesë në kryengritje. Por kryengritja e Totollarëve dështoi Brenda ditës. Teni dhe Hasimi shkuan në Spanjë për të mos u kthyer kurrë më”. Duhet të kujtojmë që Kahremani kur zhvilloheshin këto ngjarje nuk i kish mbushur ende të 20-at.

Nëse ndiqet hap pas hapi veprimtaria e tij qysh sa ishte në moshë të re, vihet re vendosmëria për t’i ndjekur ngjarjet në proces. Merr vesh, gjithashtu, se bindja që ai ka nuk është një formulë apo program, por një aktivitet njerëzor që vjen nga zemra dhe merr parasysh edhe zemrën e të tjerëve. Është një qëndrim, jo rutinë. “Pas pushimeve të verës të vitit 1937, vijon tregimin Kahremani, aty nga muaji tetor, kur u ktheva në Lion, marr vesh se kishte ardhur Ali Kelmendi dhe Zai Fundo, i dërguar i Kominternit. Në mbledhjen e grupit të gjuhës, që ishte grup komunist, ishte diskutuar gjerësisht puna e mëtejshme që duhej bërë sipas vijës së re, bashkëpunim me organizatën “Bashkimi Kombëtar”, me qendër në Paris, ku bënte pjesë Ali Këlcyra, Kolë Tromara, Hazis Çami etj., veprimtaria botuese e grupit si dhe përqendrimi i veprimtarisë nga Lioni në Paris, pasi aty kishte mundësi kontakti me të gjithë shokët. Kjo ishte edhe arsyeja që nuk gjeta aty Ali Kelmendin, Ymer Dëshnicën, Zai Fundon, Ismail Çelon etj. Ata tani vepronin nga Parisi. Spostimi i qendrës nga Lioni në Paris i mërziti disa nga shokët tanë, por kështu u pa e udhës dhe do të zbatoheshin vendimet e mbledhjes”. Ndoshta Kahremani ishte i detyruar ta dëgjonte melodinë e këtsaj muzike, edhe pse nuk i pëlqente melodia.

Kahremani e mbolli farën e idealizmit qysh në rini, atëhere kush zemra dhe shpirti i tij ishte si ajo letra e bardhë, e pashkruar. I urrente njerëzit me karakter të dobët, ata që bënin dredha, ata që shfaqeshin me dy fytyra. Në çka po them rreth kësaj figure me profil disi të veçantë, kam parasysh disa kujtime të shkruara me dorën e tij ku ai, pa dashje, “zbulon” “Kahramanin zemërbardhë, të papërlyer, njeriun që nuk di çdo të thotë të tradhtosh idealin”. “Kishte kohë që me qëndrimet e tij, Zai Fundo ishte bërë shqetësim për grupin, shtynte për sot e për nesër realizimin e detyrave, abuzonte me fondet që dispononte, shkruan djaloshi skraparas për kujtimet e tij nga Franca. Me një fjalë, ai u vu në opozitë me grupin dhe qëllimin tonë, por s’ishte e lehtë të veprohej, se ai vinte nga Kominterni dhe duheshin hedhur hapa të matura, dhe argumentet ndaj tij duhet të ishin të plota. Pas tre-katër muajsh çështja ishte e qartë: Zai Fundo s’kishte ndërmend të punonte, por kishte kaluar në fakt në anën tjetër të barrikadës. Shokët e Parisit kishin arritur në konkluzionin se tani duhej vepruar. U ngarkova unë së bashku me Kozma Nushin për të shkruar dhe firmosur letrën. E firmosa letrën me pseudonimin “Burlati”, e futa në zarf të kuq, ashtu siç kisha marrë porosi, dhe shkrova në këtë adresë: Wilhelm Pick – Komintern, Moskë”. Të dy me Kozmanë shkuam një pasdite vonë në Komitetin e Partisë Komuniste Franceze, në departamentin e Lionit. Takuam Arioldin, sekretarin e komitetit të partisë, të cilin e njihte mirë Kozmai, dhe i dorëzuam letrën, e cila duhej, si duket, të ndiqte rrugën zyrtare, dmth, me postën e Partisë Frënge”. Nuk ka, besoj, të sillet një ngjarje me kaq çiltërsi, e thënë dhe e trajtuar “me zemër në dorë”.

Sa mirë i vjen njeriut kur, pas shumë vjet largimi, shkel përsëri baltën e mëmëdheut të tij; kur hyn në shtëpi a në kasolle, i duket sikur edhe gurët e mureve i thonë “mirëserdhe”! Këtë ndjesi, besoj, përjetoi edhe djaloshi Kahreman Ylli kur u kthye nga Franca. Ai nuk u kthye si “refugjat”, nëse përdorim zhargonin e sotëm të fjalës për të ikurit jashtë vendit për probleme ekonomike, por si një i diplomuar në fushën e Pedagogjisë, si profesor. Por, çuditërisht, peripecitë e kthimit të Kahremanit për në Atdhe ngjajnë si dy pika ujë me ato të një emigranti të sotëm, shëtitës i rrugëve të Evropës.

Ja si shkruan ai në kujtimet e tij: “Në këtë kohë të trazuar u morën masa shtrënguese kundër të huajve dhe emigrantëve. Liraku (shuk i tij) dhe unë nuk e kishim letërnjoftimin francez, por edhe se duhet të paguanim disa franga. Në qershor vajtëm në lokalet e policisë, por pamë kallaballëk atje dhe disave u bërtisnin dhe u vinin gjoba. Atëhere ikëm me shpresën se nuk do të na gjente gjë deri në ditët e provimeve. Druheshim se, po të na kapnin pa dokumente, do të na nxirrnin nga Franca”. A nuk iu duket se këto kujtime i ka shkruar një person nga të afërmit tuaj, fëmija, vëllai a motra, apo dikush tjetër që ka qënë në këto vite emigrant? Bindja të forcohet me rrëfimin brilant dhe të sinqertë kur mbërrin në Shqipëri: “Me të zbritur në Durrës, valixhja e librave, pa nja pa dy u vulos me dyllë të kuq, me porosi ta hapte rrethkomandanti i Skraparit dhe me një paralajmërim direkt nga oficeri i policisë së portit: “Ju që vini nga Franca i kini mendjen gjetkë, prandaj hapni sytë se këtu nuk shkojnë ato”. Komandanti nuk qe njeri i rreptë, pastaj meqenëse ishim në krahinën tonë, valixhja u hap pa ngatërresa”. Mos u çuditni po deshët!

Karakteri forcohet në rrjedhën e furishme të jetës. Kahreman Yllit ia solli fati që të ndeshej qysh sa shkeli në atdhe me të papritura, me vështirësi, të cilat ndoshta nuk i kishte menduar gjatë viteve kur studionte në Francë. Çfarë, për shembull. E si mund t’ia merrte mendja që viti shkollor 1938-1939 do ta gjente në Peshkopi, drejtor të një shkolle 2 vjeçare me drejtim Bujqësor e që “nuk kishte as ndërtesë e as nxënës”, siç kujton kaq pa djallëzi Kahremani? “Megjithëse zura miq e bëra përpjekje të mos më degdisnin larg, nuk qe e mundur”, shprehet ai krejt alla-shqiptarçe, ashtu si ka ngjarë në të vërtetë.

Kahreman Ylli nuk ëndërronte për gjëra të vogla sepse kjo nuk do ta vinte kurrë në lëvizje zemrën e tij të madhe. Ai, për çka ishte arsimuar dhe për veprimtaritë revolucionare që kishte kryer hynte tek njerëzit mbi të zakonshmen. Në këtë kuptim këta individë kanë një mision për të cilin ata janë thirrur ta përmbushin. Nuk ishte rastësi që djalin nga Leshnja, të arsimuar e edukuar në shkollën më prestigjioze të Francës, ta gjejmë në vitet 1940-42 si frymëzues dhe organizator të çetave partizane në Skrapar e Berat. Gjatë të gjithë kësaj kohe, në drejtim të marrjes së vendimeve apo aksione luftarake, Kahremani prezantohet si njeriu i cili nuk merakosej për karrierën e tij, por për të atyre të cilët kishin marrë detyra aq të vështira e me përgjegjësi për vendin. Historia e Luftës të atyre viteve sjell fakte të panumërta që ia bëjnë portretin këtij burri të madh si njeri të saktë në mendime dhe të vendosur për të arritur qëllimin. Në vitet 1942-44, i gjendur në detyrën e komisarit të Shtabit Nacionalçlirimtar të Qarkut të Beratit, nuk e kurseu mençurinë e tij për të mbyllur çdo shteg dështimi me magjinë e heshtjes dhe me aftësinë për të qënë vizionar në ndërmarrjen e veprimeve luftarake.

Kahreman Ylli ishte si ata ushtarakët e talentuar që në një paradë ushtarake dinë të shfaqin aftësinë të dalin në krye të saj. Jo me dëngla, por me punë, me dituri. Në gusht të viti 1944 ai u bë komisar i Brigadës XIV. Në këtë detyre ishte ndoshta ndër të paktët drejtues të brigadave partizane që rrezikoi seriozisht jetën në luftë, në përballje me armikun, duke marrë plagë të rënda. Ka qenë muaji tetor i vitit 1944. E dërguan në një spital të aleatëve për t’u kuruar, në Itali. Në fund të dhjetorit doli nga spitali dhe me entuziazmin e zjarrtë u angazhua me shpirt e me zemër për të marrë detyra të rëndësishme në Qeverinë e porsa dalë nga lufta.

Ai i ishte përkushtuar rrugës që kishte nisur sepse, përveç të tjerave, ishte idealist. Si në luftë, ashtu edhe në paqe, do të mbetej shërbëtor, do t’i përulej e falej vendit të tij. Dhe këtë ai e tregoi vendosmërisht, pa u lëkundur, me shpresën që lufta një ditë do ta shpërblente , qoftë edhe moralisht. Do të mbetej i mangët portreti i këtij skraparliu të mençur e të sakrifikuar nëse nuk do të përmendnim, qoftë edhe telegrafisht, disa nga pikat e tij kulmore gjatë luftës. Kahreman Ylli mori pjesë aktive, jo për të plotësuar numra, por për shkak të mendjes dhe autoritetit të tij të padiskutueshëm, si udhëheqës politik e ushtarak me vizion. Në Konferencën e I të Vendit të PKSH, në Labinot të Elbasanit, në mars 1943, Kahremani mori pjesë si delegat i Qarkut të Beratit. Pas kësaj detyre ai u emërua zëvendëskomisar të Zonës Operative Berat-Skrapar e më pas komisar.

Bujaria e vërtetë ndaj së ardhmes është t’i japësh gjithçka të sotmes. Kjo ishte dhe mbeti devizë për Kahreman Yllin. Në luftë dhe në paqe. Nëse në luftë i përmbushi të gjitha detyrat “nga gryka e pushkës”, në paqe i duhej tjetër gjë. Dhe atij, jo për merita lufte, por për aftësitë dhe dhuntinë si diplomat, në pranverën e vitit 1946 iu ngarkua detyra si ministër fuqiplotë i Shqipërisë, në të vetmen përfaqësi diplomatike të Perëndimit, në Francë. Në pranverën e vitit 1946, kur Shqipëria do të dërgonte një ministër fuqiplotë në të vetmen përfaqësi diplomatike të hapur në Perëndim, atë në Francë, Për të gjitha kohërat e njerëzimit, një vend mund të konsiderohet i rëndësishëm e serioz nëse arrin që gjuhën e vet kombëtare ta kthejë në gjuhë ndërkombëtare. Pikërisht kjo sfidë e madhe iu ngarkua të madhit Kahreman, i cili, falë njohjes dhe talentit për gjuhën frënge, arriti të shkëlqente e, më tej, t’u jepte zhvillim të hovshëm marrëdhënieve me Francën.

Është pikërisht kjo periudhë që e bëri të njohur për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Gjyqin e Hagës, ku me një frëngjishte të pastër e elokuencën e të folurit e la me sy hapur trupin gjykues.

Dy kanë qenë fushat ku ai shkëlqeu e do të mbeten si pikë referimi për të gjitha kohërat: diplomacia dhe arsimi. Kahremani nuk u lodh për të ngulitur në kokat e drejtuesve shtetërorë të atëhershëm dhe njerëzve të thjeshtë se Perandoria e së ardhmes do të ishte Perandoria e mendjes, e dijes. Është absolutisht meritë e këtij intelektuali me mendje të ndritur për çka u arrit në fushën e arsimit gjatë viteve që mbuloi këtë dikaster. Nga viti 1948 e deri në vitin 1961 si Ministër dhë z/Ministër i Arsimit, u kryen reformat, gati përmbysëse, në fushën e strukturimit dhe mësimdhënies, gjë të cilat mund ta kryente vetëm një reformator si ai, i përgatitur e diplomuar në Universitetin më prestigjioz të Perëndimit, në Lion të Francës. S’ka gjë më të tmerrshme se ta shikosh injorancën në veprim. Për Kahremanin lufta ndaj injorancës konsiderohej më e vështirë sesa ajo që ai bëri për çlirimin e Shqipërisë nga nazifashistët. Nuk ishte rastësi, por vetëm sepse ai dhe vetëm ai mund të qëndronte, mund të udhëhiqte me mençuri, mund të bënte atë që duhej bërë në institucione të larta të arsimit e të shkencës siç ishin Universiteti i Tiranës dhe Akademia e Shkencave. Sa kohë që ai mori dhe drejtoi Universitetin e Tiranës, nga viti 1961 e deri në vitet ‘70, mbetet “dhjetëvjeçari i artë” i përgatitjes të specialistëve dhe kuadrove me arsim të lartë, të atyre që u takon merita kryesorë në përparimin dhe konsolidimin e shkencave shqiptare. Por ai që e udhëhoqi këtë karvan specialistësh e kuadrosh të zotë, ishte Kahreman Ylli.

Skraparliu nga fshati Leshnje e deshi shumë vendlindjen. Ai merrte frymëzim dhe përtërihej nga kontaktet që kishte me njerëzit, me miq e shokë, me të gjithë ata që kishin lidhje me këtë vend, Skraparin. Dha aq sa kishte mundësi të jepte: gjakun, mundin, djersën. Madje nuk kurseu as lotët. Edhe skraparlinjtë e deshën po kaq, me shpirt, me zemër. Dhe kjo simbiozë dashurie e respekti vinte ngaqë vetë ai, Kahreman Ylli, e neveriste “respektin” e bazuar në frikë.

Ai u nda shumë shpejt nga jeta, në 3 shtator të vitit 1975, kur ishte vetëm 58 vjeç. Humbje shumë e madhe nëse vëmë përballë vdekjes këtë figurë të latë të diplomacisë, arsimit dhe shkencës siç ishte Kahreman Ylli. Të vdekurit, kam lexuar diku, nuk janë asnjëherë të vdekur përderisa ne të gjallët nuk i harrojmë kurrë.