Moratoriumi për gjyqtarët e Kolegjit, Gjikuri: S’është normale, vendosin në pikëpyetje drejtësinë e re

Shumica është kundër propozimit të opozitës që gjyqtarët e Kolegjit Zgjedhor të mos futen në vetting për 4 vite që do të jenë pjesë e institucionit që do të shyqrtojnë ankimimet për zgjedhjet. Damian Gjiknuri doli kundër dhe ngriti pyetjen se përse të mos zgjidhen ata që e kanë kaluar vettingun? Ai u shpreh i hapur për pjesën tjetër të propozimit, që disa nga anëtarët të zgjidhen nga gjykatat e shkallës së parë dhe jo vetëm të Apelit.

“Me keqardhje konstatuam disa propozime që duan rishikim, se nuk mund të vendosin në pikëpyetje të gjithë reformën në drejtësi. Ne jemi gati të gjejmë kompromis por duke respektuar parimet kushtetuese dhe jo hallet që kemi me reformën në drejtësi ti kthejmë në tryezë. Nuk duket normale që procesi i vettingut të bllokohet për shkak të formimit të kolegjit zgjedhor. Mund të ishte më e arsyeshme që gjyqtarët që kanë kaluar vettingun të jenë pjesë e procesit për Kolegjin Zgjedhor. Pse mos të jenë ata shporta nga e cila të përzgjidhet? Nuk dua që propozimet e PD-së të vendosin në pikëpyetje atë që është arritur me reformën në drejtësi. Kushtetuta ka përcaktuar detyrimin që cdo gjyqtar të kalojë në vetting dhe kjo nuk mund të pezullohet. Ata që janë përtej apelit për të plotësuar trupën pse jo mos të jenë. Me rekomandimet e ODHIR për afatet jemi dakord dhe nuk kemi ndonjë ndarje në këtë drejtim. Shpresoj që opozita këtë 2-3 javë që kanë mbetur ta shfrytëzojmë për kompromis dhe të lëmë mënjanë ata që nuk janë në përputhje me rekomandimet e ODHIR“.

Në fjalën e tij për mediat pas përfundimit të takimit, Gjiknuri tregoi edhe pikat që shumica ka pranuar nga propozimet e PD-së. “Propozimet në lidhje me sinjalizuesit dhe mbrojtjes që duhet të kenë, edhe këtë do ta gjejmë kompromisin, por gjërat principale për rendin kushtetueses nuk mund ti vendosim në pikëpyetje. Për psh, për sinjalizuesit po e gjejmë kompromisin, për rolin e policisë, po ashtu edhe disa propozime si ruajtja e rendit rreth qendrës edhe ato do i pranojmë. Ka disa propozime që janë garantues teknik dhe jemi gati ti pranojmë“. Gjiknuri doli edhe njëherë kundër propozimit për qeveri teknike. “Nuk ka diskutim për qeveri tranzitore, ato gjëra që nuk u arritën në luftë nuk mund ti marrin në tryezë. Kjo është e mbyllur për mua“. I pyetur nëse axhenda e presidentit mund të ndryshojë atë të opozitës për reformën zgjedhore ai tha se “PD-ja besoj që është aty për të miratuar Kodin zgjedhor në parlament nëse vërtetë duan. Nuk besoj se PD-ja do të përfshihet në lojën e Presidentit” tha ai.

l.h/ dita