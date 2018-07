Moratti: Ronaldo? Komplimenta Juventusit, do të doja ta blinte Interi

Në përfundim të prezantimit të Milano Calciocity, një eveniment i organizuar nga Bashkia e Milanos, ish-presidenti i Interi-t, Massimo Moratti ka folur për zikaltrit dhe merkaton në përgjithësi: “Unë jam i lumtur për blerjet e bëra deri më tani, dëshmojë dëshirën e madhe të klubit për t’u kthyer protagonist. Po lind një ekip i madh me shanse të shkëlqyera për të bërë mirë, mundësitë janë. Lojtarët e transferuar flasin qartë për ambiciet e ekipit. Ndoshta mungon ende diçka në mesfushë, por jam i bindur se hendeku me Juventusin do të reduktohet”.

CRISTIANO RONALDO – Një goditje e madhe. Unë mendoj se kjo ishte një ide e zgjuar, kështu që komplimenta Juventusit. Ata kishin një ide të mirë. Pastaj, që ta marrësh këtë futbollist, varet nga potenciali, kjo është e qartë. Unë do të kisha preferuar që ai të shkonte tek Interi, sepse do të sillte gjallëri dhe sigurisht, forcë të madhe për ekipin”.

MILAN – “Më vjen keq për atë që po ndodh, edhe si kundërshtar. Në këtë momente ka shumë konfuzion, por unë shpresoj se situata do të ndryshojë dhe se Milan do të gjejë një pronar solid dhe të pasionuar. Unë nuk kuptoj asgjë për atë që po ndodh. Kështu që unë shpresoj se me mirëkuptim dhe me vullnet, edhe nga ata që do të bëhen pronarë, ekipi të rikthehet aty ku i takon”.

a.s/dita