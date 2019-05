Mos dilni pa çadër sot

Moti do të jetë i paqëndrueshëm me vranësira të mesatare dhe reshje shiu të karakterit lokal në formën e stuhive. Nuk do të mungojnë dhe kthjellimet.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 5 me lartësi vale 1,0–2,0 metër në det të hapur.

Temperaturat do të mbeten pa ndryshime.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 11/21°C

Zonat e ulëta 16/26°C

Zonat bregdetare 16/25°C.

l.h/ dita