Mos i burgosni “zotat” tanë!

Nga Viktor Malaj

“Chi ruba poco, va a galera, chi ruba molto, fa carriera” – Thënie popullore italiane*

Siç u njoftua nga media, ditët e fundit policia e Tiranës, me urdhër të prokurorisë, vuri nën arrest 15 biznesmenë për shmangie të pagimit të taksave. Kur e lexova lajmin m’u kujtua një zotëri me mjekër i cili në kohën e qeverisjes berishiane mbante postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatim – Taksave dhe pohoi me krenari dhe fodullëk në TV se ” Ne i përmbahemi parimit demokratik të deklarimit vullnetar të fitimeve….”.

Shuma e parave që i ishin vjedhur buxhetit të shtetit, domethënë llogarisë së përbashkët të popullit shqiptar, ishte mbi pesë milion euro. Zotërinjtë biznesmenë u paraqitën në gjykatë dhe gjatë shqyrtimit të masave të sigurisë (sikundër pritej), nëntë prej tyre u dërguan në “arrest shtëpie” (vini re sa qesharake tingëllon kjo lloj masë sigurie: ta arrestosh dikë dhe ta lësh në shtëpi të flejë me gruan apo dashnoren dhe pas derës ta ruajnë policët që paguhen me paratë tona), ndërsa gjashtë prej tyre u lanë në “arrest me burg për 20 ditë”.(?!).

Në të gjitha sallat e organeve të drejtësisë është shkruar ajo që është e sanksionuar në Kushtetutën e RSH: “Të gjithë shtetasit janë të barabartë para ligjit”. Kjo është një normë demokratike, morale dhe humane për t’u lavdëruar dhe mbrojtur. Ia vlen të bësh gjithçka mundesh në mbrojtje të saj, nëse zbatohet pa mëdyshje në praktikë.

E vërteta e pamohueshme është se (jo vetëm në Shqipëri) kjo normë kushtetuese nuk është më shumë sesa një karamele ëmbëlsuese me efekte gjumëvënëse, sepse kur vjen puna për t’u zbatuar në praktikë në rrjetën e drejtësisë mbeten cironkat. Ashtu siç bën dallimin në aspektet e tjera të jetës shoqërore, pasuria sjell dallime edhe në trajtimin ligjor të autorëve të veprave penale.

Një i papunë dhe vjedhës ushqimesh në treg, një përdorues apo shpërndarës i rëndomtë droge, një qytetar hallexhi që ka falsifikuar diplomën e shkollës së mesme për të fituar llotarinë amerikane, një i dehur që fyen dhe dhunon një pasanik apo person VIP vihet në arrest me burg dhe “harrohet” aty për muaj apo vite ndërsa një “bos” i pasur, një horr që e ka vënë pasurinë marramendëse me drogë, prostitucion apo korrupsion dhe e ka shtuar pastaj me hapa galopantë duke mos paguar taksat, spekuluar me çmimet apo duke keqpaguar punëtorët, nuk i nënshtrohet fare gjurmimit dhe ndëshkimit ligjor ose hetohet dhe gjykohet në gjendje të lirë.

Përralla e barazisë para ligjit vazhdon t’iu tregohet të varfërve dhe shumicës së popullit për t’i vënë në gjumë dhe për t’u shtypur me butësi revoltën e brendshme pa e lënë që të shpërthejë kundër padrejtësive reale të sistemit.

Populli duhet të jetë i kënaqur sepse është i lirë të flasë sa të dojë (edhe me vete) dhe të mos e përfillë njeri, të shkojë dhe të votojë lirisht për cilindo që mendon ai, por të mos ndryshojë asgjë për veten e tij, t’i ndryshojë qeveritë por të ketë pak ose aspak mundësi të ndryshojë gjendjen e vet. Popullit i thuhet se jetojmë në demokraci, domethënë në një sistem ku sundon ai, populli, dhe jo të zgjedhurit prej tij. Kështu që “sundimtari” popull mbetet gjithnjë i pakënaqur me “shërbëtorët” e tij të zgjedhur.

Nuk mund të mos qeshësh hidhur kur dëgjon Kryeministrin e Shqipërisë t’iu drejtohet shqiptarëve: “Ju pushtetin, ne përgjegjësitë!” dhe drejtuesin e opozitës të premtojë: “Ne po luftojmë t’ia kthejmë pushtetin popullit”.

Ironia nuk ka fund, tallja endet gjithkund.

Të vjedhësh apo dëmtosh 500 euro mbetesh në burg, por të përvetësosh apo shpërdorosh 5, 15, apo 235 milion euro, jo vetëm nuk dërgohesh në burg, por ndihesh krenar për arritjet e tua, respektohesh si “bos”, “burrë zotni”, “VIP” dhe, madje bëhesh deputet e ministër dhe mëton të bëhesh kryeministër. Ky fenomen nuk është vetëm shqiptar. Fatkeqësisht është mbarëbotëror. Thënia e popullit italian e cituar në krye e ilustron më së miri atë çfarë ndodh në realitet.

Rasti i biznesmenëve të sipërpërmendur nuk është i pari dhe as i fundit tek ne. Ku janë “VIP-at” përgjegjës për vjedhjen e shtatë milion eurove në Bankën Kombëtare të Shqipërisë? Në burg? Mos e thëntë Perëndia! Ata jetojnë të lirë në luksin e tyre të siguruar me “mund” dhe fëmijët e tyre, pasi na bëjnë karshillëk duke ekspozuar makinat personale “Ferrari” apo “Lamborgini” dhe fotografitë familjare duke ngrënë në restorante luksoze, vënë poshtë diçidurën: “Na kanë inat!”.

Ku janë personat përgjegjës për 30 jetë të humbura dhe qindra milion dollarë dëme materiale të shkaktuar në Gërdec? Ata janë duke shijuar frutet e “demokracisë” ose duke dalë në podiume politike dhe TV për të na dhënë leksione mbi moralin, demokracinë dhe shtetin ligjor. Po “personalitetet” përgjegjës për dhjetëra milion euro dëme në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan? Po ata që nënshkruan kontrata poshtëruese dhe të dëmshme me kompani të huaja dhe që përfunduan në qindra milion euro pagesa dhe dëme për buxhetin e shtetit shqiptar? Po qindra zyrtarë të lartë dhe të mesëm që i shkaktojnë (sipas KLSH-së) popullit shqiptar dhjetëra dhe qindra milion euro dëme çdo vit ku ndodhen?

Shkoni sot në gjykatat e Kavajës, Lezhës etj. dhe shikoni ku ndodhen dhjetëra zyrtarë dhe gangsterë të tjerë që, në bashkëpunim, kanë tjetërsuar dhe përvetësuar qindra mijëra metra katror toka shtetërore dhe private dhe do të shihni seancat e mjera gjyqësore të pafundme me gjyqtarin, prokurorin dhe disa avokatë në sallë. Autorët e krimeve nuk janë të pranishëm. Ata janë të lirë, shëtisin, kanë shkuar me pushime dhe i plotësojnë të gjitha qejfet.

Këto “personalitete” të shoqërisë shqiptare kanë vënë para nga krimet, janë bërë biznesmenë, “VIP”-a dhe, rrjedhimisht, të pacënueshëm nga ligji. Ata janë të barabartë me ne përpara ligjit por janë mbi ne përpara gjyqtarit që ka “peshoren” në dorë. Me paratë e krimit ata paguajnë avokatët e tyre për të dërdëllitur përralla mashtruese dhe ligjpërdredhëse në gjyq, paguajnë prokurorë dhe gjyqtarë që, megjithëse të ndodhur përpara të njëjtave prova, ndryshojnë mendim, kërkesë dhe vendim për masat e sigurisë sipas “sjelljes” së të akuzuarve.

Për shumicën e peshorembajtësve të drejtësisë është “mëkat” të mbahen në burg të pasurit dhe, sidomos, të pasuruarit me metoda kriminale pasi ata gjejnë dhe shpikin “kritere” të cilëve ne, populli i thjeshtë, nuk iu nënshtrohemi. Shumë prej pasanikëve të inkriminuar hiqen në sallën e gjyqit sikur janë të sëmurë dhe sigurojnë (me paratë e fituara me “djersë”) gjithfarë raportesh mjekësore të rreme ndërsa pasunarë të tjerë ofrojnë shuma monetare pa hesap si garanci për gjykatën se nuk do të largohen dhe as t’i fshihen drejtësisë.

Në të vërtetë, vetë parashikimi me ligj i të drejtës së ndjekjes penale në gjendje të lirë ose lirimit nga burgu kundrejt garancive pasurore është dallimi me ligj i qytetarëve përpara ligjit. Nuk do shumë mend të kuptosh se garancitë pasurore i vënë të pasurit dhe jo shumica e popullit dhe, rrjedhimisht, ky mbetet një privilegj i ligjshëm, por i pamoralshëm dhe i padrejtë sepse e gëzojnë vetëm ata që i kanë xhepat plot.

Parulla për “barazi para ligjit”, shoqërohet me propagandë të shumanshme për të mbuluar mashtrimin. Harxhohet shumë që ne të mbetemi të bindur për jetë se të pasurit janë “idhujt” tanë, sundimtarët tanë, trushpëlarësit tanë, shtypësit tanë dhe “Zotat” tanë. Prandaj, mos gaboni t’i burgosni ata sepse iu prishni rehatinë dhe sidomos iu ndërprisni veprimtarinë e tyre “të ligjshme dhe morale” në shërbimin “tonë”.

” Zotat ” nuk trazohen as ndëshkohen por, pasi kalojnë nëpër ” fabrikat ” e propagandës dhe politikës që iu bëjnë makiazhet e nevojshme, na riciklohen dhe ” shiten ” për ” mall të ri ” dhe shpresa e së ardhmes tonë. Ne na mjafton që kemi të drejtën t’i ndërrojmë këta “Zota” sa herë mërzitemi me ta, por ne nuk kemi të drejtë të ndërrojmë “Mbretërinë e Zotave” tanë, as t’i ndëshkojmë ata, larg qoftë t’i burgosim.

E, çfarë jemi ne që të ndëshkojmë “Zotat” e shumëfuqishëm për shkak të shumëpasurisë së tyre? Ne, e shumta jemi ca “kokëpalarë”, “pabuksa” apo “katundarë” pa mend. Kaq jemi sepse kaq kemi dhe kaq “meritojmë”. I shikoni emisionet televizive të disa pronarëve gangsterë ku disa halabakë tallin dhe përqeshin të varfërit, “katundarët” dhe reklamojnë çdo ditë luksin dhe “madhështinë” e VIP-ave tanë, arritjet e tyre, dashnoret dhe dashnorët e tyre, prapanicat dhe gjokset e tyre?

Gjithë ky reklamim është në shërbimin “tonë”, ngaqë synon të na heq stresin që na kanë shkaktuar sjelljet dhe qeverisjet e VIP-ave, si dhe të na tërheqë vëmendjen nga shkaktarët e vërtetë të keqfunksionimit të peshores së drejtësisë.

Në sfond shfaqen “shpëtimtarët” tanë, politikanët që ne kemi prodhuar dhe kultivuar. Themeluesit e vërtetë të sistemit të “Zotave” dhe të rajave na premtojnë shpëtimin nga padrejtësitë që kanë krijuar vetë. Ne i kemi provuar ata disa herë, por s’kemi provuar asnjëherë ndryshimin e premtuar. Mirëpo, edhe premtimi nuk është pak. Në mos sjelltë ndryshim, të mban me shpresë dhe shpresa është qetësuese dhe frenuese. Nuk të lë as të vrasësh veten, por as “Zotat” e tu.

E me gjithë sa thamë e do të themi, “Të gjithë janë të barabartë para ligjit”!!!

Karikatura shoqëruese, Medi Belortaja