MOS I PROVOKONI! Lajm i bujshëm: Ata që kanë 30 vjet që provokojnë ëngjëjt dhe pëllumbat e demokracisë do struken dhe zhduken… brenda muajit të gunës!

Nga Viktor Malaj

“Opozita nuk duhet të provokohet për t’u larguar nga tryeza e Këshillit Politik. Është e qartë që ka synime për ta provokuar opozitën… Për fat të keq opozita ka rënë pre si djegia e mandateve dhe bojkoti i zgjedhjeve vendore…” – Ilir Meta

Kur lexova fjalët e mësipërme të Presidentit të Republikës u ndjeva i lehtësuar që, më në fund, doli dikush t’i dalë zot opozitës politike shqiptare e cila ka 30 vjet që provokohet pa ndërprerje. Ka qenë dhe mbetet mëkat i madh që gjithfarë bandash pengmarrëse dhe armiq të popullit, siç i ka përcaktuar Presidenti, të provokojnë kaq hapur engjëjt dhe pëllumbat e demokracisë shqiptare, duke i detyruar ata, herë pas here, të dalin nga rruga hyjnore që na patën premtuar dhe të bëjnë veprime e sjellje që s’janë në natyrën, moralin dhe formimin e tyre.

Meqë historia e provokimeve është e gjatë, më duhet t’i sjell në kujtesë disa prej tyre për të kuptuar më qartë hallin e opozitës shqiptare dhe drejtësinë e pohimeve presidenciale.

Këto provokime kanë filluar herët, qysh në dhjetorin e vitit të largët 1990 kur diktatori i atëhershëm komunist Ramiz Alia, sapo mori vesh se disa studentë kishin dalë në protesta për të kërkuar kushte më të mira ekonomike dhe liberalizim të jetës shoqërore, si dhe rinovim të udhëheqjes shtetërore të asaj kohe, thirri në zyrat e larta të shtetit diktatorial disa individë të cilët regjimi i tij i kishte degdisur duke i internuar nëpër zyrat e Komitetit Qendror të Partisë sunduese, në instancat më të larta të organizatave të Rinisë e Frontit apo nëpër Institute të Studimeve Marksiste-Leniniste, dhe i porositi të shkonin e të merreshin vesh me studentët e zemëruar derisa të shkonte t’i takonte ai vetë.

Nuk ka dyshim se ky ishte një akt provokues i cili vazhdoi më tutje kur diktatori Alia shkoi të takojë përfaqsuesit e studentëve të cilët shkuan aq larg sa i kërkuan krijimin e një Lidhjeje të Studentëve dhe Intelektualëve të Rinj. Për t’i provokuar, ashtu siç kishte bërë në muajin gusht të atij viti në takimin me intelektualët e Tiranës, ai i këshilloi ata që “Për të mirën e atdheut do të ishte më mirë të krijoni një parti politike”. Duke qenë naivë, studentët dhe intelektualët e padjallëzuar vepruan ashtu siç i porositi diktatori dhe ky i fundit pas tri ditësh ua miratoi ligjërisht krijimin e partisë politike opozitare me emrin PDSH.

Duke e kuptuar këtë provokim të regjimit drejtuesit e rinj politikë u zemëruan dhe organizuan protesta të dhunshme në qytetet kryesore të Shqipërisë: Tiranë, Shkoder, Durrës, Elbasan, Kavajë etj. dhe dogjën e rrënuan ndërtesat kryesore në qendër të qyteteve. Kurrë s’do t’i kishin kryer këto akte po të mos ishin vënë përballë provokimeve të lartpërmendura.

Sikur të mos mjaftonin këto, sapo politikanët e rinj që dëshironin vetëm të mirën e Shqipërisë dhe aspak pushtet e privilegje, iu ankuan diktatorit se koha deri në zgjedhjet politike ishte e pamjaftueshme për ta për të konkurruar në garën elektorale, ky ua plotësoi kërkesën duke e shtyrë datën e zgjedhjeve me dy muaj të tjerë.

Megjithëse zgjedhjet e para pluraliste u zhvilluan rregullisht dhe u konsideruan si demokratike nga të gjithë vëzhguesit ndërkombëtarë, diktatori Alia, meqë partia e tij i fitoi zgjedhjet e përgjithëshme, vendosi që zgjedhjet e radhës të mos bëheshin pas katër vitesh por pas një viti, në mënyrë që t’i fuste në kurth kundërshtarët e vet të dëlirë, të brishtë dhe paqësorë.

Provokimet vazhduan edhe pasi Elita Demokratike erdhi në pushtet në vitin 1992. Për t’i dalë përpara çdo provokimi, pushteti i ri demokratik, antikomunist dhe antidiktatorial vendosi t’i heqë nga puna me lista kolektive të gjithë kundërshtarët e vet politikë apo votuesit e tyre sipas nenit demokratik 24/1 të miratuar si shtesë ndaj legjislacionit ekzistues komunist. Pastaj dilte si detyrë shumë e ngutshme burgosja e kryetarit të opozitës komuniste sepse përndryshe shkeleshin parimet demokratike. Edhe grevat e urisë së ish-të burgosurve politikë, ashtu si edhe ato të ish-pronarëve s’ishin gjë tjetër veçse provokime ndaj pushtetit demokratik të sapovendosur.

Provokimi arriti shumë lart kur kundërshtarët politikë të “dhjetoristëve” e mashtruan shumicën e popullit shqiptar duke e detyruar të votonte në referendum kundër Projekt-Kushtetutës demokratike.

Opozitarët e sotëm dhe pushtetarët e atëhershëm u provokuan pa mëshirë në maj të vitit 1996 nga kundërshtarët e tyre politikë që sot janë në pushtet. Duke pasur mendësi komuniste këta vendosën të marrin pjesë në zgjedhjet politike të radhës pasi besonin se pushteti mund të merrej pas katër vjetësh dhe, madje, nëpërmjet votimeve. Kur e panë që qeveria demokratike, për të mirën e popullit dhe të vendit, po i mbushte kutitë e votimit me fletë votimi të rreme, ata u larguan nga qendrat e votimit dhe nuk e pranuan rezultatin i cili tregonte qartë që pushteti kishte fituar bindshëm, madje edhe 120% në disa zona elektorale.

Kaq provokatorë ishin komunistët saqë arritën të bindin edhe vëzhguesit ndërkombëtarë se zgjedhjet ishin dhunuar masivisht.

Disa muaj më vonë plasi skandali i firmave piramidale të cilat ishin krijuar në fshehtësi nga eksponentë të opozitës komuniste me qëllim rrëzimin e pushtetit demokratik. Kaq i madh kishte qenë mashtrimi dhe provokimi i komunistëve saqë Presidenti demokratikas kishte deklaruar më herët se ato firma qarkullonin vetëm paratë e pastra të shqiptarëve. Situata u keqësua aq shumë saqë pushteti demokratik, për shkak të provokimeve u detyrua të hapte depot e ushtrisë dhe t’ua jepte armët gangsterëve, të mobilizonte trima paraushtarakë nga veriu dhe t’i dërgonte kundër jugut provokator dhe, madje, edhe të urdhëronte përdorimin e Lëndëve Helmuese Luftarake, të artilerisë dhe aviacionit për të trembur popullsinë provokatore civile.

Në vitin 1997 provokatorët erdhën në pushtet pas zgjedhjeve të parakohëshme por një vit më vonë, pas vrasjes provokative për motive të dobëta të udhëheqësit dymujor të Partisë Demokratike, të ndjerit Azem Hajdari, opozita e sotme u detyrua të rrëmbente armët, mortajat, flakhedhësit dhe tanket, të sulmonte institucionet qendrore shtetërore dhe të deklaronte në RTSH se “E morëm pushtetin”.

Mirëpo, pasi provokatorët komunistë e bindën Perëndimin se ky ishte një akt antikushtetues, SHBA dhe BE i urdhëruan pushtetmarrësit demokratë të ikin nga zyrat e zaptuara. Çfarë mëkati dhe padrejtësie historike!

Do të vinte koha që provokatorët do t’i paguanin padrejtësitë e tyre. Vetë Zoti çoi dorën e tij dhe pushteti i provokatorëve u përça pasi ish-studenti i dhjetorit Ilir Meta e kuptoi hilenë dhe vendosi të krijojë një parti personale duke i shkëputur partisë komuniste pjesën më të kulturuar dhe më të ndershme të saj. Kështu që në vitin 2005 pushteti u kthye në duart e atyre që e meritonin.

Nën provokimin e komunistëve këta dijetarë dhe dinjitarë politikë bënë disa gabime të vogla si tragjedinë e Gërdecit, korrupsionin qindra milion euro në ndërtimin e rrugëve, nënshkrimin e një marrëveshjeje antikushtetuese me Greqinë për ndarjen e detit, lejimin e Kartelit të Drogës në Lazarat dhe, madje, edhe falsifikimin e votimeve të vitit 2009. Në saje të përvojës së fituar, pushteti demokratikas nuk e hëngri provokimin e opozitës komuniste që u fut në grevë urie me kërkesën që të hapeshin kutitë e votimeve për të verifikuar vërtetësinë e rezultatit. Ai mori vendim që i gjithë dokumentacioni të mbyllej në arkiv dhe të mos hapej pa kaluar 25 vjet.

Gjatë mandatit të dytë radhas ndodhën edhe disa provokime që çuan në kapjen e Zv.Kryeministrit me zë e figurë duke planifikuar përvetësimin e parave të buxhetit të shtetit dhe, sidomos, vrasja e ligjshme e katër protestuesve paqësorë dhe provokatorë të opozitës. Këto ndikuan fort që populli të mashtrohej dhe t’iua kalonte pushtetin provokatorëve komunistë.

Këta të fundit sapo u rikthyen në pushtet në vitin 2013 nisën me provokime duke i premtuar SHBA-së demontimin e armëve kimike të Sirisë dhe, sidomos, kur përgatitën dhe shtruan për diskutim e votim në Parlament një projekt ligjor për reformimin e Drejtësisë. Për çudi, provokimin e hëngrën edhe fuqitë perëndimore të cilat e përkrahën dhe madje e shpallën si projekt të tyre. Ky provokim që synonte heqjen e njerëzve të korruptuar nga Sistemi i Drejtësisë e detyroi opozitën e atëhershme dhe të sotme që, jo vetëm ta vonojë e pengojë atë reformë antidemokratike por edhe të futet në Çadrën e Lirisë në mes të bulevardit duke vënë si kusht dorëheqjen e Kryeminsitrit.

Mirëpo, provokatorët nuk u tërhoqën. Ata ia dolën që, nëpërmjet provokimeve, të pranonin një marrëveshje me opozitën demokratike duke i dhënë asaj pak muaj para zgjedhjeve të gjitha postet qeveritare e nënqeveritare që ajo besonte se kontrollojnë dhe ndalojnë falsifikimet e zgjedhjeve. Edhe këtu fituan përsëri provokatorët, megjithëse udhëheqësi politik, shpirtëror dhe moral i opozitës, Sali Berisha, e konsideroi marrëveshjen si “të shkëlqyer”.

Drejtuesi i korruptuar komunist i pushtetit, Edi Rama e mashtroi mexhlisin dhe provokoi opozitën duke i kërkuar popullit shqiptar t’ia linin timonin e qeverisjes vetëm atij dhe po kështu edhe tepsinë e pushtetit. Populli u gënjye por edhe opozita që ishte mësuar me pushtet sa andej-këtej u provokua sepse, siç thotë populli, “më keq i mësuari se i dëshiruari”.

Këto lloj provokimesh të pafundme e detyruan opozitën të sulmojë godinat qeveritare dhe parlamentare me zjarr e molotov dhe, ashtu si në shtator 1998, të sillte edhe disa demokratikas nga Kosova sepse ishin të sprovuar në çështjet e dhunës, grabitjeve dhe djegieve. Pasi këto përpjekje shkuan për dhjamë qeni, nuk mbeti gjë tjetër veçse braktisja e Parlamentit dhe mospjesëmarrja në zgjedhjet vendore.

Madje, madje edhe vetë Presidenti i Republikës u provokua aq keq, saqë u detyrua ta marrë vetë situatën në dorë dhe e shpalli Parlamentin ilegjitim, të inkriminuar dhe kërcënoi se do e sulmonte me nja dy mijë trima, do të dekretonte rënien e Qeverisë sapo të gjente nja 20 burra patriotë që marrin përsipër qeverisjen e vendit. E anuloi datën e zgjedhjeve për pushtetin vendor dhe u vu vetë në krye të opozitës politike. Duke iu përmbajtur kërkesave kushtetuese për të qenë “simbol i unitetit kombëtar” Presidenti thirri në shesh në 2 mars 2020 të gjithë militantët e opozitës, i stigmatizoi të gjithë “armiqtë e popullit që lodhen kaq shumë duke folur në emër të tij” dhe premtoi se “Populli i 2 marsit është garancia më e mirë. Populli nuk ka ikur nga bulevardi”.

Presidenti e kishte të qartë se të gjithë ata që flasin në emër të popullit, përveç ” popullit të 2 marsit ” janë armiq të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Kaq të shpeshta dhe të rënda kanë qenë provokimet ndaj opozitës saqë udhëheqësit e saj, të frikësuar nga pushteti komunist, u detyruan të largohen nga qendra e kryeqytetit, duke braktisur kate të tërë pallatesh që i posedonin, dhe të ndërtojnë apo blejnë vila në Rolling Hills, Lalëz e vende të tjera që nuk mund të tregohen për arsye sigurie fizike e jetike.

Provokimet e pushtetit kanë qenë të dukshme edhe në fushën e fjalës së lirë dhe lirisë së medias. Dy prej korifejve të fjalës së lirë, italianit Beketi dhe turkut Pasmaçiu ky pushtet iu sekuestroi pronat të cilat i kishin vënë me shumë mundime e sakrifica duke rrezikuar edhe jetët e tyre në fushën e narkotrafikut, vetëm e vetëm që populli shqiptar të kishte një dritare lirie nga ku mund të shihte e dëgjonte fjalën e lirë, të drejtë, të vërtetë dhe demokratike.

Në vend që të vepronte ashtu si pushteti demokratik i marsit 1997 që i vuri flakën redaksisë së gazetës komuniste ” Koha Jonë ” dhe rrahu e gjymtoi gazetarin e saj Zamir Dule, pushteti i sotëm antidemokratik iu sekuestron pasuritë deri në verifikimin e burimeve të tyre, me qëllim që t’iu mbyllë gojën. Prandaj kishte të drejtë dashnori i fjalës së lirë dhe zjarrvënësi i gazetës ” Koha Jonë ” e i gjithë Shqipërisë komuniste, z. Sali Berisha i cili i cilësoi policët e shtetit që zbatuan vendimin gjyqësor si ” gangsterë të narkopushtetarëve “. Rezistenca ndaj provokatorëve vazhdon dhe duhet të vazhdojë pa frikë.

Tani duket se provokatorët do të struken dhe zhduken sepse Presidenti i Republikës, duke folur në emër të të gjithë popullit shqiptar, tha se “Edi Rama e ftoi sot popullin shqiptar në një përballje historike… Ne shqiptarët do t’i përgjigjemi shqiptarisht deri në fund”, domethënë sipas Kanunit, me armë.

Ky është lajm i mirë, se provokimet do të marrin fund brenda muajit të gunës. “Gusht e Gunë”, thotë populli. Prandaj mos i provokoni se do e pësoni !

——-

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit