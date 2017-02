Mos ja fut katundit, o Kryeministri ynë!

…Në një takim për problemet e OSHEE-së Rama tha tekstualisht:”Vettingu s’është as për mua, as për Lu,-në dhe as për Llallën!” Mbase ky lloj të shprehuri “si pa dashur” është një përkrahje për Llallën, mbas përplasjes së këtij të fundit me ambasadorin amerikan, pikërisht për Vettingun. Dihet që procesi i Vettingut nuk përfshin Ramën dhe Lu-në, por ai absolutisht nuk përjashton Llallën dhe gjithë “Llallat” e tjerë në prokurori. Të gjithë njerëzit që punojnë dhe duan të punojnë në strukturat e drejtësisë i nënshtrohen pa asnjë përjashtim ligjit të Vettingut. Me ç’tagër Rama e përjashton Llallën nga procesi, biles duke vënë shenjën e barazimit midis tij dhe ambasadorit amerikan. Kjo gjë s’ka sens dhe logjikë. I duket pak Ramës që SHBA-të i kanë hequr vizën Llallës me miratim të DASH-it. Po mos ia fut katundit, o Kryeministri ynë!

Arben Duka