“Mos u dorëzoni ndaj atyre që dëshirojnë që Drejtësia të mos vijë kurrë”, ambasadorja e SHBA apel për ngritjen e BKH dhe Kushtetueses

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka përsëritur thirrjen për ngritjen e Gjykatës Kushtetuese brenda këtij viti.

“Shumë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë për të vazhduar zbatimin e Reformës në Drejtësi, hap pas hapi. Nevoja për të hequr pengesat, për të kërkuar zgjidhje praktike, mos u dorëzoni ndaj atyre që dëshirojnë që Drejtësia të mos vijë kurrë”, shkruan ambasadorja Kim në postimin e saj në Twitter.

Ky reagimi i ambasadores vjen pasi ditën e sotme, Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj tha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian se Byroja Kombëtare e Hetimit do të plotësohet brenda vitit me hetuesit, që sipas saj do të nisin shqyrtimin e dosjeve të krimit dhe korrupsionit.

Gjonaj tha se Ministria e Drejtësisë po bashkëpunon në mënyrë intensive me institucionet e reja dhe partnerët ndërkombëtarë për zbatimin e Reformës në Drejtësi.

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) September 23, 2020