14 vjet në politikë nuk fitoi e as foli kurrë ndershmërisht

Bedri Islami

Filozofi i njohur, Friedrich Nietzsche, në traktatin e tij, “Udhëtari dhe hija e tij”, shkruan për Mosbesimin

“Mosbesimi ndaj vetes nuk shfaqet gjithnjë si qëndrim i pasigurt dhe i egër.

Ndonjëherë shfaqet thuajse i tërbuar dhe i çmendur.

Në këtë rast ai është dehur që të mos dridhet”.

Kam ndjekur gjithë këto muaj deklaratat shpesh herë halucionante të shefit politik të PD-së, Basha.

I ndoqa edhe kësaj jave në pragun e protestës së dhjetë kombëtare.

Ata kanë një gjë të përbashkët: ky njeri është mosbesues ndaj vetes deri në thelbin e qënies së tij.

Është mosbesues, sepse, si nga qielli, apo thjeshtë për hir të pamjes së jashtme të tij, atij i ra në hise, pa u lodhur, pa qenë kurrë në opozitë dhe pa e ditur se çfarë është qëndresa kur je i mundur, pushteti. Një pushtet i dhuruar është kurdoherë mohimi i vetes dhe e vërteta e munguar.

Është mosbesues, pasi, megjithëse u bënë 14 vite në politikë, që nga zbarkimi i tij në vitin 2005, që asnjëherë, ama asnjëherë, ai nuk ka fituar diçka ndershmërisht.

Ai mori të gjithë postet e mundshme pa dhënë asgjë nga vetja.

Ai, çuditërisht të kujton një rast të ngjashëm me atë të dukës së Bakingamit, ministrit favorit të Xhekut të I e mandej i Karlit të I të Anglisë, për të cilin, një njeri i shquar, Klerëndoni ( Clarendon) do të thoshte se : “Kurrë nuk është parë një njeri të bëjë ngjitje më të shpejtë në funksionet e larta të shtetit vetëm në sajë të bukurisë së tij”.

Është mosbesues, pasi, është provuar si ministër i Transportit, si i Punëve të Jashtme, si ministër i Rendit , si kryebashkiaku i Tiranës dhe në fund, si shef i opozitës dhe gjithkund ka lënë pas vetes hije të mëdha dyshimi e vepra të rënda të dënueshme, nga të cilat, ose ka shpëtuar me procedurë, ose për hir të postit që ka pasur, ose së drejtësia ka mbyllur sytë, pikërisht ajo drejtësi për të cilën vajton sot dhe bën protesta.

Si gjithnjë qëndrimi i tij është i pasigurt dhe i egër. I nis protestat me thirrje për të pushtuar “Bastijën”, pra Kryeministrinë dhe i përfundon duke kënduar zëçjerrë Himnin e Flamurit.

Jo rrallë në deklarimet e tij me thirrjet për hedhje në Lanë, shkatërrimin e pushtetit, ai, më shumë se me një Donkishtizëm të kohës, ngjan me një luftëtar të vetmuar, të tërbuar dhe të dehur nga thirrjet e veta, për të fshehur mosbesimin.

I fryrë nga madhështia ai kujton se është çështje nderi të ruajë për vete tonin e tiranit duke kërkuar ndihmën e lirisë.

Prej kohësh, që nga ditëdalja në opozitë, ai e ka humbur cilësinë pa të cilën nuk mund të kthehesh një ditë në qeverisje: ndjenjën e së mundshmes.

I rrethuar me dallkaukë dhe analistë të pakënaqur, të cilët nesër do e hedhin të parët staturën e tij në hijen e fajit dhe do e shënjojnë me gisht, ai duhet të mësojë tashmë se komuniteti ka më shumë vlerë se sa individi, se e ardhmja nuk vjen kur e do vetë ai, por kur e përgatit atë me mendje dhe me virtyt, çka , edhe sot e kësaj dite, duket se i mungojnë.