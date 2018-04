Mosbindja civile, zbulohet plani i opozitës

Nënkryetari i Partisë Demokratike, njëherësh kryetar i grupit parlamentar, Edmond Spaho, ka zbuluar arsyet pse opozita po përgatitet për mosbindje civile.

Spaho zbuloi se mosbindja civile do të nisë me bllokimin e rrugëve.

Në emisionin ‘5 Pyetje nga Babaramo’, në Report Tv, Spaho sqaroi se PD ka kërkuar anulimin e taksës në Rrugën e Kombit, anulimin e skemës së TVSH për biznesin e vogël, anulimin e taksës së pronës, të taksës së ujit, si dhe futjen në skemën e ndihmës ekonomike të 20 mijë familjeve të përjashtuara, por sipas tij, këto kërkesa nuk janë marrë parasysh nga kryeministri Edi Rama, duke shtyrë opozitën në mosbindje civile.

“Ne kemi kërkuar që të anulojë taksën e Rrugës së Kombit, 5 eurot, të anulojë skemën e TVSH për përfshirjen në të të 20-30 mijë bizneseve të vogla, të anulojë taksën e pronës, taksën e ujit, të fusë në skemën e ndihmës ekonomike familjet e përjashtuara. Nëse Rama do t’i realizojë këto nuk ka arsye pse ne të themi të mos paguajnë qytetarët. Kryeministri nuk do t’i mbajë këto, kështu që rruga e vetme për ta hequr e shporrur këtë është mosbindja civile. Kuvendi është formal, qeverisja tallet me qytetarët, taksat rriten pafund, zgjedhje nuk ka”, tha Edmond Spaho, nënkryetar i PD.

Më tej, kreu i grupit të PD zbuloi detaje nga plani i PD dhe LSI për mosbindje civile, duke thënë se do të fillojë me bllokimin e rrugëve, për të vijuar me bllokimin e institucioneve dhe deri te bllokimi i punës së Kuvendit.

“Do kalojmë në bllokim rrugësh, bllokim institucionesh, bllokim të punës së Kuvendit. do përdorim të gjitha format për të bllokuar këtë qeverisje që po çon në rrënim vendin.

Qytetarët po ikin në emigracion, këtë qeveri duhet ta heqim qafe, ndryshe do ikim ne.

Ne po planifikojmë, do ta fillojmë me bllokim rrugësh, protesta në nivel vendor, qendror, me protestë të madhe në Tiranë”.

o.j/dita