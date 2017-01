MOS’MARRËVESHJA

Nga Leart Kola

Shkencat politike na mesojne, qe gjithmone ka dicka te dyshimte kur ka nje konsensus gjitheperfshires politikisht. Mungesa e kundershtimit apo kritikes ne cdo marreveshje politike tingellon shume autoritare e gati perhere eshte nje ogur i keq.

Ngazellimi qe krijoi arritja e marreveshjes se partive shqiptare ne Maqedoni dhe mbeshtetja absolute e saj nga spektri politik shqiptar jashte vendit eshte vetem nje shenje, qe konfirmon mungesen e njohjes se realitetit politik ne Maqedoni.

Por ajo c’ka eshte me shqetesuese eshte keqleximi monumental qe i eshte bere votes se shqiptareve.

Problemet e zgjedhjeve ne Maqedoni filluan ne fakt perpara tyre e ato kane te bejne me nje politike Gruevskiane, qe kombinon metodat mesjetare te thirrjeve politike me korrupsionin shume modern te diteve tona. Kane te bejne me nje parti si VMRO, qe mbushi sheshet me statuja prej epokes se Greqise se lashte dhe llogarite bankare me monedhat e reja, aq sa eshte sot partia e dyte me e pasur ne Europe.

Nuk mund te arrinte puna ketu pa sponsorizimin e plote te partive e politikaneve shqiptare, qe nga rrezatimi i arit nuk e vune re tempullin e lirise, demokracise e te drejtave te njeriut (sidomos te njeriut Shqiptar) qe digjeshin per cdo dite nen statujen e Aleksandrit.

Partite shqiptare per fat te keq nuk bene asgje qofte edhe rastesisht per te kuptuar pozicionin e atyre, qe duhet te perfaqesonin ne keto zgjedhje, pra Shqiptareve. Aty ku duhet te kishte me shume thellim të perfaqesimit, politikanet lokal ju pergjigjen thjesht me me shume parti politike.

Shpesh here duke shkuar aq larg problematikes, qe hasin shqiptaret atje sa dhe partite filluan te identifikoheshin ose me besimin fetar si BESA ose ne thirrje historike e patriotike si BDI me UCK-ne . (Pafytyrësisht, pasi kete te fundit dhe parimin qe e kishte krijuar e kishte shitur per nje marreveshje te ngjashme me kete qe po gatuhet sot.)

Situata pas zgjedhore eshte edhe me deshperuese se ajo para zgjedhore. Vota masive shqiptare e dhene per LSDM u pa si tradhti popullore nga disa lidera shqiptare dhe jo forme e reflektimit, qe partite duhet te kishin luftuar ne pozitat qe votuesit kishin parackatuar per ta, nderkohe ata vendosen qe te luftojne per pozitat qe kishin enderruar per veten e tyre.

Sigurisht qe bashkimi ne te gjitha format eshte i mirepritur.

Por bashkim kundrejt ciles politike? A mos valle ne deklarimin e partive shqiptare pame nje pozicionim kunder dhunes shteterore? Apo ndoshta kunder kesaj forme politikberje qe shton Papunesine dhe Korrupsionin?

A eshte kjo nje deklarate qe denon rritjen e varferise dhe zhdukjen e shpreses, nderkohe qe ne udheheqje ishte VMRO per me shume se nje dekade? Per te mos permendur pritshmerine per te pare nje pozicionim kunder situatave te paqarta si ajo e Kumanoves apo burgosja pa gjyq e shume shqiptareve te tjere nga nje sistem drejtesie krejtesisht te kontrolluar nga elita ne pushtet.

Fshehja pas PROBLEMIT KULTUROR dhe diferences etnike eshte nje fshehje si struci ndaj perballjes me zgjidhjet e verteta afatgjata. Ne ditet tona nacionalizmi nuk eshte streha e fundit e maskarenjeve, por ka filluar te behet edhe e kultures etnike.

Sot pikerisht ky perceptim kulturor po behet strehe e maskarenjeve ne politiken Europiane. Ne France, Gjermani e kudo partite Fashiste dhe politikat e tyre fshihen kollaj fare ne guacken kulturore; (nuk duam emigrante sepse ata jane ndryshe, nuk jane si ne… etj).

Gramshi do thoshte qe Kultura eshte nje konstelacion grupesh te pushtetshme, qe do te thote se nje i papune ne Keln eshte me i ngjashem me nje Sirian nga Alepo, se me nje agjent burse qe mund te kete lindur ne nje lagje me te. E pikerisht per te ruajtur kete pozicion pushtetesh diskutohet ‘i ndryshmi’.

Me nje taktike te ngjashme eshte duke u kurdisur dhe marreveshja ne Maqedoni.

Ky eshte keqleximi total qe partite shqiptare i bene votes. Mbi 100 mije shqiptare te Maqedonise votuan LSDM, jo sepse besonin se kjo force do i perfaqesonte ata si ‘shqiptarë’, por sepse ata besojne qe problemet e ‘Maqedonise’ nuk kane te bejne me dallime midis shqiptaresh dhe maqedonesish.

E ky eshte nje lajm i jashtezakonshem per te ndryshuar realisht politiken ne Maqedoni. Per here te pare votuesit pane pertej fese, kultures, etnise apo dhe sjelljeve te perditshme, ketyre guackave qe politikane te korruptuar prej dekadash tashme i kishin shfrytezuar per te mbajtur te mbyllur nje komunitet te tere si ne burgje ndergjegjeje.

Ata i pane problemet qe pershkojne gjithe vendin si probleme te njerezve politike qe e banojne kete shtet.

Rikthimi ne kete guacke, qe propozon deklarata e partive shqiptare, eshte nje hap mbrapa. Mos te denosh regjimin e Gruevskit, e te ofrosh veten tek pazari me i mire, vetem per te mbajtur pozitat personale ne pushtet eshte mbase tradhtia me e madhe, qe i behet kauzes se lirise sot; bashke me te dhe kauzes se shqiptareve ne Maqedoni.

Deklarata e fundit jo vetem qe nuk do permiresoje kushtet e shqiptareve apo permiresoje gjendjen e pergjithshme ne Maqedoni, por do krijoje parakushtet e nje armiqesimi te metejshem mes dy komuniteteve qe banojne sot ne kete vend.

Pas kesaj deklarate, e cila u zhvillua si nje ankand per Partite e medha Maqedonase, nuk ka me rendesi kush do e ofroje ‘pazarin’ me te larte.

Shqiptaret e humben kauzen e tyre emancipuese, qe tronditi te gjithe pas zgjedhjeve me nje gjest te paprecedent votimi jashte guacke, sepse partite e tyre e trajtuan demokracine si plaçke, e sic do thoshte edhe Cerciz Topulli ‘‘Kush Lufton per plaçke, plaçke eshte edhe vetë.’’