Moti i keq/ Ja gjendja e akseve rrugore me probleme

QARKU SITUATA E AKSEVE NACIONALE REKOMANDIME

Tiranë Nuk ka asnje segment te bllokuar, keshillohet perdorimi i zinxhireve Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes sidomos në vendet ku ka ngrica.

Durrës Në qytetin e Krujës ka ngrica. Në Qafë Shtamë, Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes sidomos në vendet ku ka ngrica.

Elbasan Në aksin Elbasan – Qafë Thanë, është bërë pastrimi i aksit dhe është hedhur kripë, për shkak të ngricave. Qarkullimi kryhet pa zinxhirë. Aksi Elbasan – Gjinar. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur.Në aksin Lunik – Steblevë. Qarkullimi në këtë segment kryhet me zinxhirë. Segmenti Fushë Studë – Steblevë, Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes sidomos në vendet ku ka ngrica.

Berat Situata e qarkullimit është normale në të gjitha akset e këtij qarku. Nuk ka probleme për qarkullimin. Të zbatohet sinjalistika rrugore.

Vlorë Në Llogora është bërë pastrimi dhe kriposja e aksit. Qarkullimi është normal. Ne akset e tjera te ketij qarku nuk ka probleme. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes sidomos në vendet ku ka ngrica.

Gjirokastër Situata e qarkullimit është normale në të gjitha akset e këtijqarku. Në Qafë Muzinë qarkullimi është normal. Nuk ka probleme për qarkullimin. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes në vendet ku ka ngrica.

Korçë Në aksin rrugor Korcë-Kapshitce, Korçë-Voskopojë dhe Pogradec-Lin, Qarkullimi me zinxhirë. Akset janë të hapura. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes në vendet ku ka ngrica.

Fier Situata e qarkullimit është normale në të gjitha akset e këtij qarku. Nuk ka probleme për qarkullimin. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore.

Lezhë Në aksin Rrëshen – Tuneli i Thirrës. Qarkullimi është normal në të 4 korsitë. Situata e qarkullimit është normale në të gjitha akset tjera të këtij qarku. Nuk ka probleme për qarkullimin.Segmentet Shpal- Reps dhe Rubik-Rrëshen lëvizet me zinxhirë. Pjesa tjeter qarkullimi normal. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes sidomos në vendet ku ka ngrica.

Kukës Ne aksin Bajram Curri – Valbonë. Qarkullimi rekomandohet me zinxhire. Aksi është i hapur dhe i pastruar.Ne aksin Ura e Bujanit – Qafë Morinë, Sopot – Kërn – Tropojë. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Bajram Curri – Kam, arrin. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Tuneli Kalimashit – Dogana Morinë. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Kukës – Bushtricë, K/Domaj – Reç. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Aksi Kukës – Ura e Zapodit. Qarkullimi me zinxhirë. Edhe aksi Krumë – Qafë Prush, Plepa – Kam (në Qafë Prush). Qarkullimi kryhet me zinxhirë. Të gjithë kontraktorët janë në gadishmëri me mjete dhe fuqi punëtore. Të zbatohet sinjalistika rrugore.Të bëhet kujdes në akset ku ka prani të ngricave në rrugë.

Dibër Në Peshkopi ka prezence te ngricave Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur.Në aksin Peshkopi – Qafë Drajë, prezence te ngricave, Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Qafë Bualli – Peshkopi – Maqellarë – Bllatë. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Ura – Komsi – Ulëz – Ura e Matit arrin. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Segmenti Bazë – Burrel. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Ura e Qytezës – Zerqan, Ura e Cerenecit – Steblevë, Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Në aksin Qafë Bualli – Krastë Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Aksi është i hapur. Të zbatohet sinjalistika rrugore. Të bëhet kujdes në qarkullim, sidomos në akset ku ka prani të ngricave në rrugë.