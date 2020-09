Moti i keq mbërthen vendin, meteorologu tregon kur kthehen temperaturat e larta

Moti i keq i cili ka mbërthyer vendin tonë prej disa ditësh pritet të ketë një përmirësim përgjatë fundjavës.

Meteorologu Hakil Osmani nga Meteoalb u shpreh per mediat se nga e mërkura temperaturat do fillojnë të rriten. Ai tha se e njëjta situatë do të paraqitet edhe në Kosovë

“Do ketë një përmirësim të kushteve të motit në fundjavë. Vlerat termike kanë pësuar rënie gjatë kësaj fundjave ndërsa duke filluar nga dita e martë dhe e mërkurë kemi rritje duke bërë që deri në fundjavë të shkojnë deri në 30 gradë. Kosova ka pasur prezencë të dukshme te reshjeve dhe vranësirave.

Në ditët në vijim presim që edhe Kosova të ketë një përmirësim të kushteve të motit. Deri në fundjavë temperaturat do shkojnë në 24-25 gradë celcius. Kjo vlerë është normale për stinën ku jemi. Pritet që në fundjavë të kemi një rritje akoma më të madhe. Zonat bregdetare do jetë me temperaturë të qëndrueshme gjatë fundjavës”, tha Hakil Osmani.

o.j/dita