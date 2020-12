Moti i keq shton aksidentet, ISHP këshilla qytetarëve: Mos kaloni me makinë në vende të dyshimta

Reshjet e dendura të shiut kanë shtuar aksidentet gjatë ditëve të fundit duke sjellë rezik për qytetarët.

ISHP me anë të një postimi në rrjetet sociale u ka bërë apel qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm se ku udhëtojnë në kushte të vështira atmosferike.

Duke pasur parasysh se disa zona janë mbuluar nga bora, ISHP sugjeron qytetarët që të mos kalojnë me makinë në vende të dyshimta, me pellgje uji, prurje të mëdha apo me rrezik të lartë rrëshqitje nga dëbora dhe akulli.

“Reshjet e dendura shtojnë mundësinë për aksidente – rrezikojnë jetën tuaj. Shmangni në maksimum lëvizjet me mjete motorike. Informohuni në vazhdimësi për vendin ku do të lëvizni, motin, reshjet dhe temperaturat. Kontrolloni gjendjen teknike të mjetit, karburantin, paketën e ndihmës së parë, pajisjet ndriçuese, gomat.

Siguroni veshje të përshtatshme për udhëtimin. Tregoni kujdes për shpejtësinë gjatë lëvizjes me makina. Vendosni fëmijët në sedilen e posaçme dhe të lidhur me rrip sigurie. Siguroni që aparatet e celularit të jenë të karikuara. Mos kaloni me mjetin tuaj në vende të dyshimta, me pellgje uji, prurje të mëdha apo me rrezik të lartë rrëshqitje nga dëbora dhe akulli”, thotë ISHP.

Gjatë ditës së djeshme janë shënuar 3 aksidente në zona të ndryshme të vendit, dhe ndër të tjera kanë ndikuar edhe kushtet e këqija atmosferike.

j.l./ dita