Moti i mirë i ka orët e numëruara! Parashikimi: Nga e marta vranësira të dendura e shtrëngata! Nga e enjtja, nxirrni rrobat dimërore

Moti në javën që do ka nisur do të pësojë ndryshime krahasuar me ditë të tëra plot diell. Referuar njoftimit të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, ditën e hënë kthjellimet e mëngjesit do t’i lenë vendin dendësimit të vranësirave të cilat në pjesën bregdetare do të pasohen nga shi i dobët.

Ditën e martë e deri mëngjesin e së mërkurës në vend do të mbizotërojnë vranësirat e dendura dhe reshjet e shiut. Këto, do të jenë të intensitetit mesatar në mesditë deri në mbrëmje, ndërsa në pjesën bregdetare kryesisht në brigjet e Jonit në formën e shtrëngatave me rrufe. Në majat e maleve, kryesisht në verilindje reshjet do të kthehen në dëborë të përkohëshme.

Kjo situatë do të marrë kthesë të menjëhershme të enjten dhe të premten ku do të mbizotërojë moti me diell dhe vranësirat kalimtare në zonat malore.

Sa i përket temperaturave do të pësojnë ndryshime të ndjeshme veçanërisht mëngjesin e së premtes.

SHMU ju këshillon që çadrat deri në mesjavë mos i lini në shtëpi, ndërsa në mëngjeset e së enjtes dhe të premtes duhet të përgatiteni për veshje dimërore!

