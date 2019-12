Moti, shtohen vranësirat dhe bien temperaturat

Moti sot do të jetë me vranësira shtresore të dendura për shkak të masave ajrore me lagështirë nga Mesdheu.

Era do të jetë me drejtim Lindje me shpejtësi 7 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3-0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie në mesditë.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 3/14°C

Zonat e ulëta 8/18°C

Zonat bregdetare 11/18°C

