Mund të kemi një pilulë anticovid deri në fund të vitit

Gjatë vitit të kaluar, forcat globale janë përqendruar në një qëllim të vetëm; mposhtjen e koronavirusit. Për ta bërë këtë, qeveritë më të fuqishme kanë financuar studiues dhe shkencëtarë nga e gjithë bota për të zhvilluar shpejt një vaksinë që mund të funksionojë. Kjo përpjekje e përbashkët ka rezultuar në disa vaksina efektive që janë në dispozicion në vetëm një vit. Tani që fushata e vaksinimit vazhdon me shpejtësi, qeveria amerikane ka vendosur të financojë një lloj tjetër kërkimi, i cili deri më tani ishte lënë mënjanë: ai i një pilule anticovid.

Departamenti Amerikan i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore (HSS) zbuloi Programin Antiviral për Pandemics më 17 qershor, një program që do të kontribuojë më shumë se 3 miliardë dollarë në zhvillimin e një ilaçi të ri që lejon këdo, sapo të shfaqen simptomat e para, për ta marrë atë dhe për të ndaluar koronavirusin në embrion. Nëse gjithçka shkon siç është planifikuar, pilulat e para mund të jenë gati deri në fund të vitit 2021.

Deri më tani ilaçi i vetëm i aprovuar nga FDA që është treguar i efektshëm kundër virusit Covid ka qenë remdesivir (i zhvilluar fillimisht si një kurë e mundshme për virusin Ebola), por përdoret në pacientët e shtruar në spital të cilëve u jepet në mënyrë intravenoze. Formulimi i tij aktual nuk lejon marrjen e tij orale gjatë fazave të para të sëmundjes, pasi përbërja nuk i mbijeton kalimit nga goja, në stomak, në sistemin e qarkullimit të gjakut.

Studiuesit në të gjithë botën po studiojnë antivirale të tjera të njohura, për të parë se si reagojnë ata ndaj koronavirusit SARS-CoV-2. Është rasti i molnupiravir, i zhvilluar në 2019 dhe efektiv kundër disa viruseve, testet e të cilit, pasi pësuan një pengesë të parë në prill 2020 (për shkak të rezultateve të dobëta të gjetura në pacientët e shtruar në spital), u rifilluan vjeshtën e kaluar tek pacientët në fazat e hershme të sëmundjes dhe po japin rezultate të mira.

Një ilaç tjetër që ka marrë vëmendjen e qeverisë amerikane është AT-527, tashmë efektiv kundër hepatitit C, i cili sipas analizave të para mund të funksionojë edhe kundër kovidit. Kompania farmaceutike Pfizer është gjithashtu në krye të hulumtimit për një pilulë anticovid dhe po zhvillon një nga një molekulë e krijuar në fillim të viteve 2000 për të luftuar SARS.

Mbase kërkimi ka filluar shumë vonë, dhe mbase tabletat e para antivirale nuk do të jenë në dispozicion për disa vjet, por, edhe nëse do të ishte kështu, do të ishte ende një investim për të ardhmen. Mos të harrojmë se, në botën e globalizuar në të cilën jetojmë do të duhet të mësohemi me përhapjen e viruseve dhe pandemive të reja. Financimi i kërkimeve është akoma një ide e mirë.

“Mund të na ndihmojë me këtë pandemi dhe të na sigurojë një linjë të parë mbrojtëse kundër tjetrës”, thekson Mark Namchuk (Shkolla Mjekësore e Harvardit) në një artikull të Neë York Times. Programi HHS, në fakt, jo vetëm që mbështet kërkimin e ilaçeve kundër kovidit, por edhe kundër patogjenëve të tjerë me rrezik të lartë, siç janë flaviviruset, të cilat shkaktojnë, ndër të tjera, ethe të verdhë dhe ethe të Nilit) ose alphavirus (që shkaktojnë sëmundje të transmetuara nga mushkonja) “Gjithmonë do të ketë një kërcënim”, thotë Anthony Fauci, mbështetësi kryesor i programit, “Do të ketë gjithmonë nevojë për ilaçe”. / A2